Degradarea solului ar putea provoca pierderi economice de până la 509 miliarde de euro în Uniunea Europeană, în perioada 2028-2034. Estimarea aparține organizației Save Soil, care solicită modificarea modului de acordare a subvențiilor agricole. Fermierii ar trebui recompensați pentru îmbunătățirea demonstrabilă a sănătății solului. Potrivit Comisiei Europene, între 60% și 70% dintre solurile din UE se află într-o stare nesatisfăcătoare.

Uniunea Europeană riscă pierderi economice importante din cauza degradării terenurilor agricole. Potrivit estimărilor Save Soil, costurile ar putea ajunge între 286 și 509 miliarde de euro în perioada 2028-2034.

Calculele pornesc de la cercetările Centrului Comun de Cercetare (JRC), serviciul științific al Comisiei Europene.

Potrivit acestora, degradarea solului generează pierderi economice anuale estimate între 40,9 și 72,7 miliarde de euro.

Save Soil a calculat impactul potențial pentru cei șapte ani ai viitorului buget multianual al Uniunii Europene.

Estimarea presupune că pierderile anuale vor continua la nivelurile actuale. Sumele reprezintă costuri economice, nu bani care ar urma să fie cheltuiți direct din bugetul european.

În calcul sunt incluse mai multe forme de degradare, precum eroziunea, contaminarea și compactarea solului.

De asemenea, sunt luate în considerare pierderile de carbon din sol și alte procese care afectează calitatea terenurilor.

Cercetătorii JRC avertizează că impactul economic ar putea fi chiar mai mare.

Costurile s-ar putea dubla dacă ar fi incluse și efectele asupra biodiversității, inundațiilor, secetei și sănătății populației.

Organizația Save Soil solicită schimbări în viitoarea Politică Agricolă Comună (PAC), principalul sistem european de subvenționare a agriculturii.

Propunerea urmărește introducerea unor mecanisme prin care fermierii să fie recompensați pentru îmbunătățirea măsurabilă a sănătății solului.

În acest fel, costurile restaurării terenurilor nu ar mai trebui suportate exclusiv de agricultori.

Save Soil consideră că finanțările ar trebui să țină cont de rezultatele obținute în protejarea și refacerea solurilor.

Organizația propune inclusiv recompensarea fermierilor care întrețin terenuri aflate deja într-o stare bună.

Rico Rau, autorul principal al raportului prezentat de Save Soil în contextul COP31, a atras atenția asupra costurilor economice generate de degradarea terenurilor.

„Europa dezbate sute de miliarde de dolari pentru sprijinirea agriculturii, în timp ce degradarea solului impune deja costuri enorme economiei sale”, a declarat acesta într-un comunicat.

Reprezentantul organizației consideră că viitoarele subvenții agricole trebuie să contribuie și la refacerea capacității productive a terenurilor.

„Următoarea PAC nu ar trebui doar să compenseze fermierii pentru presiunile cu care se confruntă. Ar trebui să-i ajute să-și reconstruiască activul productiv de care depind mijloacele lor de trai”, a adăugat Rico Rau.

Propunerile Save Soil apar în contextul negocierilor privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene.

În iulie 2025, Comisia Europeană a propus alocarea a cel puțin 300 de miliarde de euro pentru sprijinirea veniturilor fermierilor și gestionarea situațiilor de criză, începând din 2028.

La 26 octombrie 2026, miniștrii agriculturii din statele membre au convenit asupra unei poziții privind normele viitoarei Politici Agricole Comune.

Finanțarea urmează însă să fie stabilită în cadrul negocierilor mai ample privind bugetul european.

Subiectul agriculturii a fost discutat și la conferința climatică COP31, desfășurată în Turcia.

Negocierile nu au dus la un rezultat semnificativ, iar luarea unei decizii a fost amânată până în 2027.

Save Soil susține că viitoarea politică agricolă trebuie să acorde o importanță mai mare protejării solului.

Organizația consideră că subvențiile ar trebui corelate cu beneficiile de mediu demonstrate, nu doar cu formele tradiționale de sprijin.

Potrivit Comisiei Europene, între 60% și 70% dintre solurile Uniunii Europene se află într-o stare nesatisfăcătoare.

Degradarea terenurilor afectează capacitatea acestora de a susține producția agricolă și de a reține apa.

În același timp, solurile deteriorate sunt mai vulnerabile la fenomene meteorologice extreme.

Save Soil avertizează că aceste probleme pot avea consecințe asupra industriei alimentare.

Terenurile mai puțin productive pot duce la reducerea recoltelor și la creșterea costurilor suportate de fermieri.

În plus, degradarea solului poate afecta lanțurile de aprovizionare cu produse agricole și alimentare.

Potrivit organizației FoodDrinkEurope, industria alimentară și a băuturilor din UE înregistrează o cifră de afaceri anuală de peste 1.500 de miliarde de euro.

Sectorul asigură aproximativ 4,8 milioane de locuri de muncă.

În aceste condiții, organizația Save Soil consideră că protejarea terenurilor agricole trebuie tratată și ca o prioritate economică.

Uniunea Europeană dispune deja de un cadru legislativ privind monitorizarea sănătății solului.

Prima lege europeană dedicată acestui domeniu a intrat în vigoare în decembrie 2025.

Actul legislativ urmărește monitorizarea și evaluarea stării solurilor, însă nu stabilește obiective obligatorii de restaurare.

Save Soil solicită ca implementarea legislației să permită colectarea unor date comparabile, fără duplicarea măsurătorilor și a documentelor.

Organizația propune și utilizarea sistemului european de certificare a eliminărilor de carbon pentru recompensarea beneficiilor de mediu verificate.

O altă recomandare vizează instituțiile publice. Acestea ar putea susține cererea de produse alimentare cultivate sustenabil prin politicile de achiziții.

Programul Save Soil a fost lansat în 2022 de liderul spiritual indian Sadhguru și fundația sa nonprofit Isha.

Inițiativa urmărește promovarea unor politici publice care să protejeze și să restaureze solurile.

Sadhguru consideră că măsurile de protecție a mediului trebuie să țină cont și de veniturile agricultorilor.

„Dacă vrem să asigurăm securitatea alimentară, agricultura trebuie să fie profitabilă”, a declarat acesta.

Reprezentantul Save Soil a subliniat că lipsa rentabilității poate descuraja generațiile următoare să continue activitățile agricole.

Propunerile organizației nu reprezintă, în prezent, reguli de acordare a subvențiilor europene.

Eventualele schimbări vor depinde de negocierile privind viitoarea Politică Agricolă Comună și bugetul Uniunii Europene pentru perioada 2028-2034.