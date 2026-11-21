Valoarea voucherelor de vacanță ar trebui să ajungă la 2.500 de lei, față de nivelul actual de 800 de lei acordat angajaților eligibili din sectorul public. Propunerea vine din partea președintelui Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Cristian Bărhălescu. Acesta avertizează că anul 2027 ar putea fi dificil pentru turismul românesc, în condițiile în care decontările voucherelor au scăzut cu aproape 49% în primele nouă luni din 2026.

Președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism din România, Cristian Bărhălescu, consideră că valoarea voucherelor de vacanță ar trebui majorată.

În opinia sa, suma potrivită ar fi de 2.500 de lei, nivel care corespunde costului mediu al pachetelor turistice achiziționate prin agențiile de turism.

Reprezentantul ANAT susține că aceste beneficii pot încuraja angajații să călătorească și pot contribui la susținerea industriei turistice.

„Un nivel real al voucherelor de vacanţă ar fi 2.500 de lei, respectiv media pachetului turistic pe care românii îl achiziţionează prin agenţiile de turism. Este bine să se stimuleze, până la urmă, dorinţa de călătorii a angajaţilor pentru că aceste călătorii îi educă, de fapt, îi ajută să fie mai sănătoşi, mai fericiţi şi cu dorinţă de viaţă şi de a munci mai bine şi de a se bucura, până la urmă, de rezultatele muncii”, a spus Bărhălescu, într-o declaraţie pentru AGERPRES.

Propunerea ar presupune o majorare de 1.700 de lei față de valoarea actuală a voucherelor acordate în sectorul public. Aceasta ar reprezenta o creștere de 212,5%.

Deocamdată, suma de 2.500 de lei reprezintă o propunere a reprezentanților industriei turistice, nu o decizie adoptată de autorități.

Cristian Bărhălescu a amintit că autoritățile au promis anterior măsuri pentru susținerea voucherelor de vacanță.

Potrivit acestuia, problema reprezintă una dintre principalele preocupări ale organizațiilor profesionale din turism.

„Autorităţile au promis că vor susţine tichetele de vacanţă dinainte de a fi instalat actualul ministru. Sperăm că se va întâmpla acest lucru, în caz contrar asociaţiile profesionale şi patronatele vor fi primele care vor atenţiona asupra acestui lucru”, a subliniat preşedintele ANAT.

Reprezentantul industriei a atras atenția și asupra posibilității de extindere a utilizării voucherelor în mediul privat.

Aceste beneficii sunt deja disponibile pentru angajații unor companii private, însă acordarea lor depinde de decizia angajatorului.

Bărhălescu consideră că facilitățile suplimentare acordate companiilor ar putea încuraja utilizarea tichetelor de vacanță.

„O sumă de facilităţi care ar putea fi acordate privaţilor ar stimula emiterea de tichete de vacanţă şi, cu siguranţă, un nivel ridicat al calităţii serviciilor de turism”, a explicat acesta.

În sectorul public, valoarea voucherelor de vacanță este stabilită la 800 de lei anual, potrivit Legii nr. 141/2025.

De acest beneficiu pot beneficia angajații eligibili care au salarii de bază lunare nete de până la 6.000 de lei.

Voucherele sunt acordate pe card electronic și au o perioadă de valabilitate de un an de la emitere.

Acestea pot fi utilizate exclusiv în România, la unitățile turistice partenere.

Beneficiarii pot achita servicii de cazare sau pachete turistice care includ masa, transportul, tratamentul ori activitățile de agrement.

Valoarea actuală de 800 de lei este cu 1.700 de lei mai mică decât suma propusă de președintele ANAT.

În prezent, nu a fost anunțată o decizie oficială privind majorarea voucherelor la nivelul solicitat de reprezentanții agențiilor de turism.

Propunerea ANAT vine într-un context dificil pentru industria turismului.

Potrivit datelor Ministerului Finanțelor, centralizate de asociație, decontările voucherelor de vacanță au înregistrat o scădere importantă în primele nouă luni din 2026.

Valoarea sumelor decontate către unitățile turistice afiliate a ajuns la 560,48 milioane de lei.

În perioada similară din 2025, decontările totalizaseră 1,09 miliarde de lei.

Astfel, scăderea înregistrată în intervalul ianuarie-septembrie 2026 a fost de 48,6%.

Datele ANAT indică faptul că cea mai puternică reducere a achizițiilor de vouchere a avut loc în 2025.

În acel an, valoarea voucherelor achiziționate a scăzut cu 68,13% față de anul precedent.

Reducerea decontărilor și a achizițiilor reflectă diminuarea sumelor care circulă prin acest sistem de sprijin pentru turismul intern.

Președintele ANAT consideră că perspectivele pentru anul viitor sunt complicate, în lipsa unor măsuri de susținere a industriei.

Cristian Bărhălescu susține că statul ar trebui să analizeze introducerea unor facilități pentru operatorii din turism.

Acesta a atras atenția că anul 2026 a adus deja rezultate mai slabe decât 2025 în anumite segmente ale industriei.

„Anul 2027, cu siguranţă, va fi un an destul de dificil. Dacă statul nu va veni cu facilităţi către această industrie, va fi greu de ţinut nivelul anului 2026, care oricum este unul mai mic decât 2025 pe unele domenii. Important este să ne îndreptăm către incoming, către promovarea României în străinătate, astfel încât balanţa de plăţi să fie într-un echilibru mai bun decât în prezent”, a afirmat preşedintele ANAT.

Prin dezvoltarea turismului de incoming, reprezentantul asociației se referă la atragerea unui număr mai mare de turiști străini în România.

Acesta consideră că promovarea țării pe piețele internaționale ar putea contribui la îmbunătățirea balanței de plăți.

În paralel, ANAT solicită măsuri pentru stimularea turismului intern, inclusiv prin susținerea și creșterea valorii voucherelor de vacanță.

Majorarea acestora la 2.500 de lei rămâne, pentru moment, o propunere formulată de reprezentanții industriei.