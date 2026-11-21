Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o avertizare de călătorie pentru românii care se află în Italia sau intenționează să ajungă în această țară. În perioada 21-22 noiembrie 2026, mai multe greve vor afecta transportul feroviar și aerian. Sunt posibile anulări de curse, întârzieri și timpi mai mari de așteptare în aeroporturi. Autoritățile le recomandă călătorilor să verifice situația transportului înainte de plecare.

Ministerul Afacerilor Externe îi informează pe cetățenii români care călătoresc în Italia că transportul feroviar și aerian va fi afectat de mai multe acțiuni de grevă.

Potrivit unui comunicat al instituției, protestele sunt programate atât la nivel național, cât și regional.

În cazul transportului feroviar, greva a început vineri, 20 noiembrie, la ora 21:00. Aceasta se desfășoară la nivel național și este programată să se încheie sâmbătă, 21 noiembrie, la ora 20:00.

Circulația trenurilor poate fi afectată în acest interval, motiv pentru care pasagerii sunt sfătuiți să verifice situația curselor înainte de a ajunge în gară.

Probleme sunt anunțate și în transportul aerian. În zilele de 21 și 22 noiembrie, pasagerii se pot confrunta cu restricții, anulări și întârzieri ale zborurilor.

MAE atrage atenția asupra unor acțiuni de grevă confirmate pentru duminică, 22 noiembrie, pe aeroporturile Milano Malpensa și Veneția Marco Polo.

Protestele sunt programate să dureze 24 de ore, în intervalul 00:01-24:00.

Acțiunile de grevă vizează personalul ENAV, responsabil de controlul traficului aerian, precum și personalul de securitate Sicuritalia IVRI.

Din cauza acestor proteste, activitatea aeroporturilor poate fi perturbată. Pasagerii pot întâmpina întârzieri și timpi mai mari de așteptare la controalele de securitate.

„La nivelul unor aeroporturi regionale, Milano/Malpensa, Veneţia/„Marco Polo”, este confirmată la acest moment o grevă de 24 de ore pentru ziua de duminică, 22 noiembrie (00:01 – 24:00) a personalului ENAV (control trafic aerian), respectiv a personalului de securitate (Sicuritalia IVRI). Sunt posibili timpi de aşteptare mai lungi la controlul de securitate”, se arată în comunicatul MAE.

Autoritățile recomandă verificarea zborurilor direct pe site-urile companiilor aeriene, înainte de deplasarea spre aeroport.

Ministerul Afacerilor Externe reamintește că pasagerii beneficiază de drepturi în cazul anulării curselor aeriene sau feroviare.

Pentru transportul aerian, acestea sunt reglementate de Regulamentul european nr. 261/2004. În cazul transportului feroviar, se aplică Regulamentul UE 2021/782.

În situația anulării unei curse, pasagerii au dreptul la rambursarea contravalorii biletului sau la redirecționare, în condițiile prevăzute de legislația europeană.

MAE le recomandă românilor să ia legătura direct cu operatorii de transport pentru a afla situația curselor și variantele disponibile.

Verificarea programului înainte de plecare este importantă mai ales pentru persoanele care au călătorii planificate în perioada 21-22 noiembrie.

Cetățenii români care se confruntă cu situații dificile sau urgențe pot solicita asistență consulară.

Ministerul Afacerilor Externe a pus la dispoziție următoarele numere de telefon, în funcție de regiunea în care se află persoanele afectate:

Consulatul General al României la Roma: +39 345.147.3935

Consulatul General al României la Milano: +39 366.108.1444

Consulatul General al României la Bologna: +39 324.803.5171

Consulatul General al României la Torino: +39 338.756.8134

Consulatul General al României la Trieste: +39 340.882.1688

Consulatul General al României la Bari: +39 334.604.2299

Consulatul României la Catania: +39 320.965.3137

Pentru informații suplimentare, cetățenii români pot consulta paginile oficiale roma.mae.ro, cgroma.mae.ro și mae.ro.

MAE recomandă și utilizarea aplicației „Călătorește informat”, prin care românii pot accesa informații și recomandări pentru deplasările în străinătate.

Avertizarea vizează atât persoanele care se află deja în Italia, cât și pe cele care tranzitează țara sau intenționează să călătorească în acest weekend.