Lucrările pe secțiunea Suplacu de Barcău–Chiribiș a Autostrăzii Transilvania (A3) au ajuns la un stadiu fizic de 98%. Tronsonul, cu o lungime de 26,35 de kilometri, ar putea fi deschis circulației până la sfârșitul anului 2026, potrivit directorului CNAIR, Cristian Pistol. Proiectul a început în 2004 și a trecut prin mai multe întârzieri și schimbări de constructor.

Un nou tronson al Autostrăzii Transilvania se apropie de finalizare. Este vorba despre secțiunea Suplacu de Barcău–Chiribiș, cu o lungime de 26,35 de kilometri.

Directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat sâmbătă, 21 noiembrie, că lucrările sunt realizate în proporție de 98%.

Constructorul român Construcții Erbașu execută în prezent ultimele intervenții necesare pentru deschiderea circulației.

Printre lucrările rămase se numără montarea parapetelor de protecție și realizarea marcajelor rutiere. De asemenea, echipele lucrează la instalarea sistemelor inteligente de transport (ITS).

„Stadiul fizic al lucrărilor a ajuns la 98%, iar deschiderea circulației este estimată până la sfârșitul acestui an”, a transmis, sâmbătă, pe Facebook, Cristian Pistol.

Contractul pentru finalizarea tronsonului are o valoare de 884,12 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport 2021-2027.

Secțiunea Suplacu de Barcău–Chiribiș are o istorie de peste două decenii. Lucrările au început în anul 2004, când proiectul era realizat de compania americană Bechtel.

De atunci, construcția a fost marcată de întârzieri și schimbări succesive de constructor.

Actualul contract, atribuit companiei românești Construcții Erbașu, a fost semnat în noiembrie 2023.

Erbașu este al patrulea constructor care a preluat lucrările pe acest sector al Autostrăzii Transilvania.

În cazul respectării calendarului anunțat de CNAIR, circulația ar urma să fie deschisă până la sfârșitul lunii decembrie 2026.

Astfel, șoferii ar putea utiliza tronsonul la aproximativ 22 de ani de la începerea lucrărilor.

Întârzierile înregistrate pe acest sector au fost semnalate și de Asociația Pro Infrastructură.

În luna septembrie, reprezentanții organizației atrăgeau atenția asupra perioadei îndelungate în care tronsonul a rămas neterminat.

Aceștia arătau că și sectorul învecinat, spre Biharia, avea șanse să fie deschis circulației în luna decembrie.

„Se pare că în sfârșit scăpăm de unul din cele două loturi blestemate ale Autostrăzii Transilvania. Din fericire, și vecinul spre Biharia are șanse bune să se deschidă în decembrie. Ambele sunt reminiscențe de pe vremea Bechtel. Americanii au dat prima cupă de excavator în urmă cu 22 de ani, în iunie 2004! Erbașu este al patrulea constructor de pe acest tronson!”, transmitea Asociația Pro Infrastructură în luna septembrie.

Anunțul făcut sâmbătă de directorul CNAIR indică faptul că lucrările pe secțiunea Suplacu de Barcău–Chiribiș au intrat în etapa finală.

Deschiderea circulației rămâne estimată pentru sfârșitul anului 2026, fără ca autoritățile să fi comunicat o dată exactă pentru inaugurare.