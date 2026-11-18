Pentru șoferii care tranzitează zilnic Șoseaua de Centură a Capitalei, răbdarea a devenit aproape o condiție obligatorie. Dimineața, ieșirea din Otopeni spre DN1 se transformă frecvent într-o cursă contra cronometru, ca și în alte zone de pe Centura Capitalei.

Se stă în coloană, se înaintează cu greu, iar zeci de minute se pierd uneori pe distanțe care, în condiții normale, ar trebui parcurse rapid. Lucrările din zonă complică și mai mult circulația, iar nervii șoferilor sunt deja întinși la maximum.

Când traficul este oricum sufocant, orice intervenție care ar putea aduce și mai multe mașini devine un nou motiv de stres. Numai că locuitorii din Otopeni au acum o nemulțumire suplimentară: construirea unui drum de legătură între cartierul Greenfield și Șoseaua de Centură.

Un localnic i-a cerut primarului să oprească lucrările, avertizând că noua conexiune va agrava blocajele de la ieșirea spre DN1. Edilul Silviu Constantin Gheorghe spune că administrația locală și cei de la CFR s-au opus proiectului, lăsând de înțeles că lucrările n-ar avea toate avizele legale. Am vrut să facem lumină în tot acest caz.

„Opriți construcția drumului de sub podul de centură, făcut la comanda celor din Greenfield. Va sugruma și mai mult ieșirea din Otopeni spre DN1, unde dimineața oricum nu mai e loc deloc”, i-a scris un localnic revoltat primarului din Otopeni, Silviu Constantin Gheorghe.

Edilul recunoaște că noul drum va introduce trafic suplimentar pe o arteră deja foarte aglomerată.

Silviu Constantin Gheorghe a explicat că problema a fost discutată într-o întâlnire organizată în primăvara acestui an. Atunci, reprezentanții administrației locale și-au exprimat dezacordul față de realizarea drumului.

Proiectul urmărește să lege drumul din interiorul Sectorului 1, din zona rezidențială Greenfield, de ieșirea în Șoseaua de Centură. Primarul consideră însă că această conexiune este greșit concepută. „Mi se pare o prostie”, a spus primarul fără menajamente.

În opinia sa, locuitorii cartierului ar trebui să aibă acces către rețeaua de străzi din Sectorul 1, nu către județul Ilfov.

Edilul a indicat Șoseaua Privighetorilor și Strada Padina drept două dintre variantele prin care ar putea fi realizate legăturile rutiere necesare. Acesta a criticat decizia de a direcționa traficul suplimentar către Centură, în condițiile în care șoseaua se confruntă deja cu probleme importante de circulație.

„Am observat și eu lucrările. A fost o întâlnire, cam în primăvara acestui an, pe această temă. Primăria orașului Otopeni, prin vocea mea, s-au opus total realizării acestui drum de legătură între drumul din interior, din Sectorul 1, din zona aferentă de dezvoltării rezistențiale Greenfield, și ieșirea în șoseaua de centură. Pentru că, într-adevăr, introduce un trafic suplimentar în șoseaua de centură. Inutil, pentru că ieșirea trebuie să fie exact invers, spre trama stradală a Sectorului 1. Este Șoseaua Privighetorilor, este Strada Padina. Sunt atâtea modalități. Am fost foarte supărat pe chestia asta și pe ideea asta care mi se pare o prostie. Și mai un aspect. În întâlnirea respectivă, reprezentanții CFR-ului n-au fost de acord în niciun fel, conform normativelor in vigoare și legislației, să dea acordul ca acest drum să traverseze, să se intersecteze cu calea ferată dublă de aici, care se ducea cândva în vechea stație de gară Otopeni. La momentul respectiv, CFR-ul n-a fost de acord cu realizarea acestei… Eu și CFR-ul, deci Primăria orașului Otopeni, și CFR-ul, noi n-am fost de acord cu realizarea acestei bretele, acestei legături, aceste conexiuni pentru că introduce, prostește, aș spune eu, un trafic suplimentar într-o șosea de centură care e deja aglomerată”, a afirmat edilul din Otopeni, într-o filmare postată pe pagina de Facebook „OrasulOtopeni”.

Nemulțumirile primarului nu se limitează la noul drum. Acesta a criticat și modificările aduse configurației pasajului suprateran de intrare în Otopeni.

Potrivit edilului, proiectul avea inițial o altă configurație, care a fost schimbată ulterior, inclusiv în urma presiunilor venite din partea reprezentanților cartierului Greenfield.

Silviu Constantin Gheorghe susține că dezvoltatorii imobiliari aveau obligații încă din momentul realizării proiectului rezidențial. Mai exact, aceștia ar fi trebuit să colaboreze cu Primăria Sectorului 1 și Primăria Capitalei pentru construirea unei rețele de străzi și a unei variante de legătură către zona centrală a Sectorului 1.

În locul acestei soluții, accesul a ajuns să fie orientat către județul Ilfov, ceea ce ar fi contribuit la problemele actuale de circulație.

„Nu mai spun de modificările la pasajul suprateran de intrare în Otopeni. Știți bine că a fost o configurare inițială, iar atunci sub presiunea tot aceluiași cartier Greenfield, și aici aș vrea să vă spun un lucru. Dezvoltatorii care au făcut acest proiect cu mulți ani în spate, aveau obligația, împreună cu Primăria Sectorului 1 și Primăria București, să realizeze o tramă stadală și o variantă de legătură înspre zona centrală a Sectorului 1 și nu înspre județul Ilfov. Dar atunci nu s-a realizat și de aici tot circul și toate scandalurile care au apărut, cu tot felul de ONG-uri din punct de vedere al protecției pădurilor și așa mai departe. A fost o configurare inițială, după care, tot la cerea, sub presiunea celor din Greenfield, dar și a altor instituții și ONG-uri, s-a reconfigurat și mai prost acest sistem de redirijare de sub pasaj”, a mai precizat Silviu Constantin Gheorghe.

În acest context, am contactat reprezentanții CFR Infrastructură și pe cei ai Greenfield pentru lămuriri pe acest subiect. Până la momentul publicării acestui material, reprezentanții Greenfield nu au oferit un comentariu.

Cei de la CFR au explicat, în exclusivitate pentru Capital.ro, că soluțiile inițiale privind amenajarea unei treceri la nivel cu calea ferată nu au putut fi acceptate. Acestea nu îndeplineau condițiile tehnice de siguranță feroviară.

„Sucursala Regională de Căi Ferate București a analizat documentațiile prezentate din perspectiva respectării condițiilor tehnice şi de siguranță a circulației feroviare, iar pentru soluția care a îndeplinit aceste cerințe au fost emise documentele necesare realizării lucrărilor. Începând cu anul 2018, beneficiarul investiției, SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA, a înaintat mai multe solicitări privind amenajarea unei treceri la nivel cu calea ferată, în vederea asigurării unei legături rutiere între Aleea Teişani şi zona Drumului Național Centura București (DNCB). Soluțiile iniţiale de amplasare nu au putut fi acceptate, întrucât nu îndeplineau condițiile tehnice de siguranță feroviară, fiind afectate distanțele de vizibilitate şi amplasarea instalațiilor feroviare”, precizează reprezentanții sucursalei regionale CF București.

În schimb, ulterior, dezvoltatorul a venit cu o variantă de proiect pe care CFR a acceptat-o și au fost emise documentul de avizare și autorizația de începere a lucrărilor, astfel că nu se poate vorbi despre lucrări efectuate în mod ilegal.