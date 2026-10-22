Taxă nouă de salubritate în Sectorul 1. Lista persoanelor scutite de la plată. Tot azi, s-au aprobat vouchere de 250 de lei pentru elevi

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat introducerea unei taxe de salubritate de 9,99 lei pe lună de persoană, aplicabilă de la 1 ianuarie 2027. Măsura este însoțită de noi reguli stricte privind depunerea declarațiilor fiscale. Nu sunt însă doar vești proaste pentru cetățenii din Sectorului 1: va fi lansat și programul „O șansă la sport”, prin care elevii eligibili pot primi lunar vouchere de 250 de lei.

Locuitorii Sectorului 1 din București vor achita, începând cu data de 1 ianuarie 2027, o taxă specială de salubritate în valoare de 9,99 lei pe lună pentru fiecare persoană. Decizia a fost adoptată de Consiliul Local al Sectorului 1 în urma introducerii și aprobării unui amendament la proiectul de hotărâre inițiat de primarul George Tuță.

Deși cuantumul total al taxei aprobate în Consiliul Local este de 22,20 lei pe lună pentru fiecare persoană, administrația locală a decis să subvenționeze o mare parte din această valoare. Prin urmare, diferența de 12,21 lei va fi acoperită direct din bugetul local al Sectorului 1, stabilind contribuția directă a cetățeanului la 9,99 lei lunar.

Măsura a primit totodată avizul Consiliului General al Municipiului București (CGMB), instituție care și-a exprimat acordul formal pentru aplicarea acestei taxe speciale destinate utilizatorilor casnici și non-casnici din acest sector.

Edilul Sectorului 1, George Tuță, a explicat necesitatea adoptării acestei măsuri financiare, menționând că taxa este o cerință legală obligatorie și o condiție esențială pentru păstrarea finanțărilor de la bugetul central.

“Nu este o decizie populară. Dar este o decizie pe care mi-o asum. În primul rând, avem obligații legale. Legislația națională și cea europeană ne cer să aplicăm principiul «poluatorul plătește», adică fiecare să contribuie la costul gestionării deșeurilor pe care le produce. În al doilea rând, România are probleme serioase cu reciclarea și riscă sancțiuni europene pentru neîndeplinirea obligațiilor asumate. Și mai există o consecință financiară importantă: potrivit condiționalității privind finanțarea pe care o avem în vedere, dacă nu introducem această taxă, Sectorul 1 riscă să nu mai primească bani de la Guvernul României. Asta ar însemna mai puține resurse pentru nevoile comunității. Ca primar, nu pot ignora aceste consecințe”, afirmă primarul George Tuță.

Taxa de salubritate aprobată este structurată pentru a acoperi întregul lanț de gestionare a deșeurilor menajere generate de populație, pornind de la colectarea populației și transport până la procesele tehnologice de sortare, tratare și eliminare finală.

Din suma totală de 22,20 lei stabilită per persoană, un tarif de 6,69 lei este direcționat strict către colectarea separată a materialelor reciclabile, cum sunt hârtia, cartonul, metalul, plasticul și sticla. Diferența de 15,51 lei este alocată managementului deșeurilor reziduale, reprezentând gunoiul nereciclabil.

Procesul tehnologic complex finanțat prin această taxă include sortarea reciclabilelor, tratarea mecano-biologică a deșeurilor reziduale, compostarea sau digestia anaerobă a biodeșeurilor și depozitarea finală a reziduurilor care nu mai pot fi valorificate.

Este important de menționat că noua taxă nu include serviciile de curățenie stradală și operațiunile de deszăpezire la nivelul sectorului. Aceste servicii publice vor continua să fie finanțate integral din bugetul general al Sectorului 1.

Regulamentul aprobat stipulează că taxa de salubritate se aplică tuturor utilizatorilor casnici și este calculată strict în funcție de numărul de persoane care locuiesc efectiv la o adresă, fără a reprezenta un tarif fix aplicat pe unitatea locativă.

Pentru clădirile aflate în proprietate privată, proprietarii au obligația legală de a declara numărul persoanelor care domiciliază la adresa respectivă. În cazul imobilelor aflate în proprietatea publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriale, obligația de declarare și de plată revine direct utilizatorilor casnici.

Conform normelor de aplicare, în calcul sunt luate persoanele care locuiesc în imobil pentru o perioadă de cel puțin 30 de zile calendaristice. În ceea ce privește locuințele închiriate în regim hotelier, regulamentul impune declararea din oficiu a câte trei persoane pe lună pentru fiecare unitate locativă.

Fiecare proprietar de imobil din Sectorul 1 are obligația de a depune o declarație de impunere pentru fiecare clădire deținută în proprietate. Documentul fiscal trebuie să cuprindă datele complete de identificare ale proprietarilor, adresa exactă a imobilului și numărul persoanelor care locuiesc efectiv în spațiul respectiv.

Termenul limită pentru depunerea acestui document este de maximum 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate. Pentru locatarii din clădirile deținute de stat sau de administrația locală, termenul de 30 de zile începe să curgă de la obținerea dreptului locativ.

În cazurile în care intervine o modificare a numărului de persoane sau a identității acestora, proprietarul este obligat să depună o declarație rectificativă în termen de cel mult 30 de zile de la producerea modificării.

Regulamentul include și obligația depunerii unei declarații de scoatere din evidență în situații precum înstrăinarea imobilului, demolarea acestuia, schimbarea destinației spațiului sau încetarea dreptului de locuire.

Declarațiile pot fi transmise către Direcția Generală de Impozite și Taxe Locale a Sectorului 1 prin mai multe canale: pe cale electronică la adresa de e-mail registratura@primarias1.ro, prin servicii de poștă și curierat, sau direct la ghișeele instituției din Strada Mureș nr. 18-24.

În cazul în care proprietarii nu își îndeplinesc obligația de a depune declarația de impunere în termenul prevăzut, autoritatea fiscală locală are dreptul legal de a stabili din oficiu cuantumul taxei datorate.

Dacă autoritățile nu dețin date concrete privind numărul locatarilor, regulamentul stabilește o estimare din oficiu de trei utilizatori casnici pentru fiecare unitate de proprietate imobiliară. Persoanele fizice care primesc o decizie de impunere emisă din oficiu au la dispoziție o perioadă de 60 de zile de la comunicare pentru a depune declarația inițială sau rectificativă.

După depunerea documentelor, organul fiscal va anula decizia emisiunii din oficiu și va emite o nouă decizie bazată pe datele reale furnizate de contribuabil. De asemenea, asociațiile de proprietari și de locatari sunt obligate să transmită organului fiscal, în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui semestru, situații centralizatoare referitoare la numărul persoanelor declarate pe fiecare spațiu locativ.

Nerespectarea normelor declarative se sancționează financiar. Depunerea cu întârziere a declarației de impunere se amendează cu sume cuprinse între 100 și 500 de lei. Nedepunerea declarației și netransmiterea la timp a situațiilor de către asociațiile de proprietari atrag amenzi contravenționale cuprinse între 500 și 1.000 de lei.

Proprietarii din Sectorul 1 trebuie să depună declarația la Direcția de Impozite și Taxe Locale până la data de 30 aprilie 2027, iar primul termen de plată stabilit de autorități este 30 iunie 2027.

Începând cu anul 2028, taxa de salubritate se va achita în două tranșe anuale egale: prima până la 31 martie, iar cea de-a doua până la 30 septembrie (acoperind perioada iulie-decembrie). Taxa poate fi achitată și în avans pentru întregul anul, fără ca această opțiune să acorde bonificații sau facilități fiscale.

În cazul plăților în exces, sumele pot fi compensate cu alte obligații fiscale sau restituite la cerere, conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

Plata taxei se poate efectua prin platforma națională Ghișeul.ro, pe platforma online a primăriei, la terminalele SelfPay Easy, prin aplicația mobilă dedusă, prin ordin de plată, mandat poștal sau la oficiile Poștei Române. Neachitarea la termenul scadent generează majorări de întârziere și poate duce la declanșarea procedurilor de executare silită.

Regulamentul prevede totodată sancțiuni drastice pentru colectarea selectivă necorespunzătoare. Utilizatorii casnici care nu asigură separarea deșeurilor vor plăti o taxă dublă, în valoare de 44 de lei pe lună, din care se scade subvenția acordată de primărie până la limita de 9,99 lei.

Legislația aprobată prevede acordarea de facilități fiscale sub formă de scutire totală de la plata taxei pentru mai multe categorii vulnerabile sau speciale de cetățeni.

Beneficiază de scutire veteranii de război, văduvele de război, văduvele nerecăsătorite ale veteranilor, persoanele persecutate din motive politice sau etnice (în condițiile legilor speciale), persoanele cu handicap grav sau accentuat și persoanele încadrate în gradul I de invaliditate.

Facilitatea se extinde și asupra reprezentanților legali care au în îngrijire, supraveghere și întreținere persoane cu handicap grav sau accentuat ori persoane cu invaliditate de gradul I, pe toată perioada în care mențin această calitate. Pentru a accesa scutirea, persoanele îndreptățite trebuie să depună o cerere oficială însoțită de actele doveditoare la organul fiscal local.

Introducerea acestei taxe aliniază Sectorul 1 la nivelul celorlalte sectoare din București, unde taxele de salubritate variază între 9 și 31 de lei și se aplică încă din anul 2025.

Pe lângă deciziile privind taxa de salubritate, Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat un proiect de sprijin financiar destinat copiilor cu vârste cuprinse între 6 și 12 ani care urmează cursurile unei școli de stat sau private din sector.

Măsura vizează copiii care provin din familii cu un venit net de maximum 4.000 de lei pe membru de familie, copiii care beneficiază de bursă socială sau cei care au cerințe educaționale speciale (CES).

Sprijinul financiar acordat este de 250 de lei pe lună și poate fi utilizat exclusiv pentru achitarea abonamentelor la cluburile sportive partenere validate în program. Dacă abonamentul ales are un cost mai mic de 250 de lei, primăria acoperă valoarea exactă a acestuia, iar dacă depășește acest prag, familia achită diferența de preț. Programul va debuta tot la 1 ianuarie 2027, având un buget maxim alocat de 10 milioane de lei pe an.

Inițiatorul proiectului a subliniat că noul sistem renunță la birocrația excesivă și oferă un mecanism digitalizat și direct de sprijinire a copiilor.