Peste 90% dintre afirmațiile false despre alegerile din SUA au scăpat de verificarea comunității pe X

Un studiu publicat miercuri, 21 octombrie 2026, arată că sistemul „Note comunitare” de pe X nu a semnalat peste 90% dintre postările false despre alegerile intermediare din SUA. NewsGuard a identificat zeci de exemple, inclusiv patru afirmații distribuite de Elon Musk, care au ajuns la milioane de utilizatori fără corecturi.

Sistemul de verificare participativă utilizat de rețeaua de socializare X, deținută de Elon Musk, nu a reușit să identifice majoritatea afirmațiilor false despre alegerile intermediare din SUA, inclusiv pe cele distribuite de miliardar. Concluzia apare într-un studiu publicat miercuri, 21 octombrie 2026.

Funcția, denumită „Note comunitare”, le permite utilizatorilor să adauge explicații și corecturi la postările publicate pe platformă. Lansată de X la sfârșitul anului 2022, aceasta este preluată treptat și de alte platforme tehnologice.

Eficiența sistemului în combaterea dezinformării a fost pusă în mod repetat sub semnul întrebării de cercetători. NewsGuard, o organizație americană care evaluează credibilitatea site-urilor de știri, a identificat zeci de postări publicate pe X care conțineau afirmații false despre alegeri, inclusiv acuzații nefondate de fraudă electorală.

Potrivit analizei NewsGuard, peste 90% dintre aceste postări nu au primit note de corectare din partea comunității, deși au fost vizualizate de milioane de ori.

Printre informațiile false identificate s-a numărat și o postare a unui comentator conservator, care susținea că statele New York și California le-au interzis alegătorilor să prezinte actul de identitate și oficialilor electorali să solicite acest document. În realitate, cele două state, considerate bastioane ale Partidului Democrat, nu au impus o astfel de interdicție.

Elon Musk a distribuit, la rândul său, cel puțin patru afirmații false despre alegerile intermediare din SUA pe contul său de pe platforma X, care are 241,5 milioane de urmăritori, potrivit NewsGuard. Niciuna dintre aceste postări nu a fost semnalată prin sistemul „Note comunitare”. Miliardarul a lăudat în repetate rânduri acest mecanism de verificare, pe care l-a descris drept „excelent”. El a susținut că sistemul permite corectarea postărilor tuturor utilizatorilor, inclusiv a celor publicate de el.

Platforma X nu a răspuns solicitării de comentarii adresate de agenția de presă AFP.

Studiile au arătat că evaluările comunității pot contribui la corectarea informațiilor eronate, în special a celor referitoare la vaccinuri. Cu toate acestea, cercetătorii au atras de mult timp atenția că sistemul funcționează cel mai bine în cazul subiectelor asupra cărora există un consens.

Unii cercetători avertizează, de asemenea, că instrumentul poate fi folosit pentru a viza adversarii politici, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la eficiența sa în combaterea dezinformării în contexte electorale.