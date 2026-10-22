Elon Musk, avertisment dur la adresa democraților cu privire la posibile anchete: Voi afla cine trage sforile

Elon Musk a transmis miercuri un mesaj cu ton amenințător, după apariția unor informații potrivit cărora democrații din Statele Unite analizează posibilitatea extinderii anchetelor parlamentare care l-ar putea viza, dacă vor obține o victorie la alegerile de la jumătatea mandatului.

Miliardarul, care conduce Tesla și platforma X și a fondat compania aerospațială SpaceX, a reacționat printr-un mesaj publicat pe contul său de pe rețeaua socială X. Elon Musk este, de asemenea, unul dintre principalii susținători financiari ai republicanilor pentru alegerile parlamentare de la jumătatea mandatului.

„Cei care scot sabia, de sabie vor pieri”, a scris Musk, într-o declarație prin care a răspuns informațiilor privind posibilele demersuri ale democraților.

Ulterior, omul de afaceri a publicat un nou mesaj, în care a avertizat că intenționează să îi identifice pe cei pe care îi consideră responsabili pentru acțiunile îndreptate împotriva sa.

„Cei care mă atacă trebuie să înțeleagă că voi afla cine trage de fapt sforile și că îi voi ataca pe ei, nu doar pe păpușile lor…”, a adăugat Musk. Nu este clar la cine s-a referit acesta prin declarațiile sale.

Reacția miliardarului a venit după publicarea unui articol de către Politico, potrivit căruia reprezentanți ai Partidului Democrat analizează modalitățile prin care comisiile parlamentare ar putea investiga activitățile lui Musk și ale companiilor pe care le deține.

Publicația americană a relatat că „membri de rang înalt (ai Partidului Democrat) analizează modul în care diverse comisii l-ar putea viza pe Elon Musk și o gamă largă de companii ale sale” în eventualitatea unei victorii democrate la alegerile din 3 noiembrie.

Presa americană a prezentat mai multe direcții posibile pentru aceste investigații. Printre subiectele menționate se numără rolul lui Musk în recenta limitare, în Ucraina, a rețelei sale de sateliți Starshield, precum și reducerile de amploare operate în 2025 la nivelul guvernului federal prin intermediul Comisiei pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), pe care a coordonat-o.

Un alt posibil subiect de verificare îl reprezintă eventualele conflicte de interese asociate contractelor federale și subvențiilor acordate companiilor sale. SpaceX și Tesla au relații contractuale importante cu instituții guvernamentale americane, aspect care ar putea intra în atenția comisiilor parlamentare dacă democrații vor obține majoritatea necesară.

Apropierea dintre Elon Musk și președintele american Donald Trump reprezintă unul dintre motivele pentru care activitatea miliardarului se află în atenția democraților. Musk a contribuit financiar la campania care a dus la revenirea lui Trump la Casa Albă în 2024, iar ulterior a devenit un consilier frecvent al președintelui Statelor Unite.

Live by the sword, die by the sword. Those who pick fights with me should understand that I will find out who is really pulling the strings and come for them, not just their puppets … https://t.co/L7xNa6yCm0 — Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2026

Implicarea sa în proiectele administrației federale și relațiile comerciale ale companiilor sale cu statul american ar putea constitui puncte de interes pentru parlamentarii care analizează posibilitatea unor investigații.

După alegerile din 2024, Musk a coordonat un proiect controversat de reducere a cheltuielilor administrației federale. Măsurile adoptate au contribuit la pierderea locurilor de muncă pentru aproape 300.000 de angajați, potrivit informațiilor prezentate în legătură cu restructurarea aparatului guvernamental.

Activitatea desfășurată prin DOGE și legăturile dintre companiile miliardarului și instituțiile federale s-ar putea afla printre temele analizate de comisiile parlamentare, în eventualitatea în care Partidul Democrat va obține majoritatea necesară pentru a conduce Camera Reprezentanților.

Zoe Lofgren, o reprezentantă influentă a Partidului Democrat, a criticat posibilele conflicte de interese asociate activității lui Musk. Declarația sa a fost publicată de Politico, în contextul discuțiilor despre eventualele anchete parlamentare. „Numărul conflictelor de interese este uluitor”, a declarat Zoe Lofgren, citată de Politico.

În prezent, Partidul Republican deține majoritatea atât în Senatul Statelor Unite, cât și în Camera Reprezentanților. Alegerile parlamentare programate pentru 3 noiembrie vor stabili noua componență a Congresului și vor influența distribuția responsabilităților în comisiile care supraveghează activitatea administrației federale.

O eventuală majoritate democrată în Camera Reprezentanților ar putea schimba modul în care sunt organizate verificările parlamentare referitoare la administrația Trump și la persoanele implicate în proiectele acesteia.

Într-un asemenea scenariu, comisiile conduse de democrați ar putea solicita documente și audieri pentru a examina proiectele în care a fost implicat Elon Musk, precum și relațiile dintre companiile sale și instituțiile guvernamentale americane.

Posibilitatea unor astfel de demersuri se află în centrul discuțiilor relatate de presa americană, după apariția informațiilor privind pregătirile unor membri ai Partidului Democrat pentru eventuale investigații parlamentare care l-ar putea viza pe miliardar și activitățile firmelor sale.