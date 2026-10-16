Elon Musk a prezentat mașina care sfidează orice imaginație. Ce a făcut Tesla Roadster 2 în aer. Imagini care îți taie răsuflarea

Elon Musk a prezentat cea mai recentă versiune a modelului Tesla Roadster 2, despre care susține că ar putea deveni prima mașină zburătoare din lume. Prototipul utilizează tehnologie dezvoltată de compania aerospațială SpaceX, iar demonstrația a inclus manevre de zbor, rotații și aterizare cu ajutorul propulsoarelor.

Evenimentul a avut loc la centrul de dezvoltare și testare a rachetelor SpaceX din Texas, unde Musk a prezentat mai multe dintre capacitățile vehiculului sport. Potrivit acestuia, mașina ar putea accelera de la 0 la 100 km/h în mai puțin de o secundă, performanță pe care a asociat-o cu sistemul de propulsie al prototipului.

O înregistrare video publicată de la eveniment arată automobilul urcând pe o rampă curbată și folosind un sistem de aspirație pentru a se fixa cu susul în jos. Ulterior, vehiculul utilizează propulsoarele pentru a efectua o rotație, a se ridica în aer și a ateriza. Musk a precizat că mașina a fost controlată de la distanță „pentru a se asigura că nu omorâm pe nimeni”.

Într-o altă secvență a prezentării, Roadster 2 folosește propulsoarele pentru a sări peste un șir de modele Tesla existente. Demonstrația continuă cu o accelerare până la 100 km/h, într-un interval prezentat de Musk drept un record.

După eveniment, antreprenorul a publicat pe platforma sa de socializare, X, un videoclip însoțit de mesajul „Se pare că viitorul are mașini zburătoare”. Imaginile prezintă manevrele executate de prototip și sistemele de propulsie utilizate pentru deplasarea acestuia în aer.

Vorbind joi, Musk a descris tehnologia și funcțiile vehiculului, afirmând: „Mașinile zburătoare sunt reale. Au control al altitudinii, propulsoare și propulsoare principale în spate. Deci, practic, poate zbura ca o rachetă, poate face rostogoliri, gimnastică nebună.”

El a atras atenția și asupra posibilelor restricții legale privind utilizarea mașinii. „Nu sunt sigur că este neapărat legal în toate jurisdicțiile”, a spus Musk, adăugând că prototipul „nu era neapărat o mașină optimizată din punct de vedere al siguranței, dar duce indicatorul de distracție la 11”.

Turns out the future does have flying cars pic.twitter.com/6fexPp6SXI — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2026

Poziția exprimată de Musk în legătură cu vehiculele zburătoare a fost diferită în trecut. În 2014, acesta și-a manifestat scepticismul față de perspectiva unui viitor dominat de astfel de automobile.

Trei ani mai târziu, în 2017, antreprenorul a anunțat dezvoltarea modelului Roadster 2, o mașină sport electrică pentru care a fost avansată o dată de intrare în producție în 2028. Prețul anunțat pentru model depășește 200.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 150.000 de lire sterline, iar obiectivul declarat la momentul prezentării era realizarea unei mașini sport electrice „care să dea o lovitură puternică mașinilor pe benzină”.

Noua demonstrație aduce în prim-plan integrarea tehnologiei aerospațiale SpaceX în proiectul automobilului. Capacitățile prezentate la eveniment includ controlul altitudinii, utilizarea propulsoarelor și efectuarea unor manevre aeriene, elemente pe care Musk le-a descris drept componente ale unei mașini capabile să se comporte similar unei rachete.

După prezentare, pagina de rezervări Tesla destinată persoanelor interesate de modelul Roadster 2, cu două locuri, a afișat mai multe variante ale vehiculului și condițiile financiare asociate acestora.

Potrivit informațiilor publicate pe site, versiunea „de performanță” presupune un avans de 50.000 de lire sterline. Pentru varianta „thrust”, suma solicitată ca avans este de 250.000 de dolari.

O altă configurație, descrisă drept versiunea „rachetă”, are un singur loc și este prezentată ca fiind echipată cu un „sistem complet de zbor”. Această variantă a fost listată ca disponibilă exclusiv pe bază de invitație, potrivit informațiilor de pe site-ul companiei.

Tesla a precizat, de asemenea, că versiunea respectivă nu poate fi pilotată pe drumurile publice. Restricția apare în informațiile furnizate de companie pentru această configurație, care se diferențiază de celelalte variante prin sistemul de propulsie și funcțiile de zbor promovate.