Horoscopul săptămânal pentru perioada 16-22 noiembrie 2026. În timp ce alte zodii amână și găsesc scuze, acest semn zodiacal preia inițiativa

Din cuprinsul articolului BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

BALANȚĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEȘTI

Horoscopul săptămânal pentru perioada 16-22 noiembrie 2026 aduce previziuni importante pentru toate cele 12 zodii. Conjuncția dintre Marte și Jupiter, alături de intrarea Soarelui în Săgetător, marchează principalele evenimente astrologice ale săptămânii. Unele zodii ar putea avea oportunități financiare și profesionale, în timp ce altele sunt îndemnate să evite investițiile riscante. Relațiile sentimentale, schimbările în carieră și deciziile financiare se află în centrul previziunilor astrologice. Află toate detaliile din horoscopul săptămânal oferit în exclusivitate pentru Capital de profesorul Radu Ștefănescu.

Principalele aspecte din perioada menționată sunt: Pe 16 noiembrie, Marte intră în conjuncție cu Jupiter, în Leu. Pe 17 noiembrie, Luna intră în Pești, fiind în primul pătrar. Pe 18 noiembrie, Soarele este în cuadratură cu Jupiter. Soarele este în cuadratură cu Marte, pe 19 noiembrie. 20 noiembrie aduce intrarea Lunii în Berbec, iar pe 22 noiembrie, Soarele intră în Săgetător. Tot pe 22 noiembrie, Luna intră în Taur.

De luni până vineri, ai pasiunea și inițiativa necesare pentru a-ți atinge obiectivele și dorințele. Avansarea, promovarea, victoria și succesul sunt mai probabile acum, deoarece îți poți concentra energia sporită asupra unui anumit obiectiv. În ciuda naturii tale mai asertive și ambițioase, poți fi, de asemenea, un membru al echipei încurajator și inspirator. Poți avea o prezență impunătoare, rămânând în același timp accesibil și cu picioarele pe pământ. Nu-ți fie rușine de eșecurile tale și nu te mândri cu realizările tale. Banii nu sunt bine aspectați, nu investi, evită cumpărăturile importante.

Sâmbătă și duminică, s-ar putea să te simți mai grijuliu, mai empatic și mai sensibil la ceea ce simt și au nevoie ceilalți. Relațiile intime pot deveni mai spirituale și mai romantice. Dorința de a-i servi pe ceilalți și de a-i apăra pe cei defavorizați ar putea duce la activități caritabile, filantropie și activism social sau politic. Imaginația și creativitatea ta pot fi sporite și s-ar putea să fii atras de science-fiction, mitologie, fantezie, mistere, supranatural și exotic.

De luni până joi este perioada ideală pentru a face schimbări semnificative, deoarece ești dispus să experimentezi lucruri noi și să întâlnești oameni diferiți sau neobișnuiți. S-ar putea chiar să simți cum se intensifică anticiparea și entuziasmul, simțind că vor veni vremuri mai bune. Un sentiment de libertate și mai puține inhibiții îți permit să exprimi o latură mai efervescentă a personalității tale. Viața ta profesională poate beneficia de dorințele tale mai deschise. Atenție la ce cheltuiești!

De vineri până duminică, ar trebui să te simți mai plin de compasiune, imaginație și idealism. S-ar putea să simți nevoia de a urma o cale mai spirituală, iar această nevoie nu trebuie să provină dintr-o criză de sănătate sau dintr-un sentiment de direcție pierdută. Acest lucru ar putea aduce împlinire fără a sacrifica confortul material și siguranța pe care le prețuiești. Te poți bucura de o conexiune spirituală mai strânsă cu partenerul tău sau poți întâlni pe cineva special și poți împărtăși o legătură mai profundă.

Perioada de luni până vineri aduce putere, curaj, noroc și generozitate. În timp ce alții amână și găsesc scuze, tu poți lua inițiativa și aborda orice sarcină cu energie, entuziasm și optimism. Poți fi competitiv și asertiv, menținând în același timp armonia. Momentul potrivit și instinctele fac din acesta un moment bun pentru asumarea riscurilor. Un simț al anticipării la fel de puternic ar trebui să se potrivească cu cheltuielile și investițiile tale.

Sâmbătă și duminică, o sensibilitate sporită față de mediul înconjurător și empatia pentru ceilalți te vor ajuta să dobândești o înțelegere mai profundă și mai largă a locului tău în lume. S-ar putea să-ți dai seama că trebuie să-ți atingi obiectivele și visele înainte de a-i putea ajuta pe ceilalți. Relațiile tale se vor adânci spiritual, iar relațiile tale sentimentale pot deveni mai tandre și mai iubitoare.

Perioada de luni până vineri este un moment excelent pentru multe lucruri, deoarece ar trebui să te bucuri de relații bune cu aproape toată lumea. Poți folosi atractivitatea publică și popularitatea sporite în avantajul tău, fără să-ți faci griji cu privire la vinovăție, greșeli sau eșecuri. Acesta este un moment bun pentru a cere o favoare sau un împrumut bancar. Poți repara o relație destrămată sau poți găsi o soluție pașnică la dispute. De asemenea, este un moment bun pentru activități de agrement, cum ar fi distracția acasă, mersul la un restaurant, la un club de noapte sau o vizită la mall.

Sâmbătă și duminică, este posibil să experimentezi stări de spirit schimbătoare și să ai dificultăți în a te relaxa și a găsi armonie în relații. Stresul emoțional te poate face să te simți anxios, nevrotic și nesigur. Cu toate acestea, poți obține un mare succes atât în viața personală, cât și în cea profesională, menținând această stare de energie ridicată. De asemenea, poți simți nevoia sau dorința de a atinge un obiectiv viitor imaginar. Limitându-te la un singur obiectiv, îți va fi mai ușor să faci alegerile corecte.

De luni până vineri, este timpul să fii activ și să-ți asumi niște riscuri. Un entuziasm și un curaj sporite te ajută să realizezi mai mult decât de obicei. Orice lucru la care te dedici va curge și se va întâmpla cu un efort aparent mic. Inițiativa suplimentară și un simț minunat al timpului fac din acesta un moment bun pentru a începe un nou proiect. Viața ta profesională beneficiază de creșterea intuiției și a dexterității.

Sâmbătă și duminică, o sensibilitate crescută te face mai intuitiv, mai plin de compasiune și mai romantic. Ai încredere în instinctele tale pentru a-ți transforma visele în realitate. Visarea cu ochii deschiși, viziunea, munca ocultă și mistică, astrologia și religia pot aprofunda înțelegerea de sine. S-ar putea să te simți mai conectat cu ceilalți oameni și cu universul. Acesta este un moment ideal pentru a-ți exprima latura mai grijulie, caritabilă și idealistă, servindu-i pe ceilalți.

Perioada de luni până vineri este ideală pentru a vizita părinții și copiii, a primi oaspeți, a grădinări, a decora, a te juca cu copiii, a te relaxa și a-ți dezvolta potențialul creativ și artistic. Mentorii sau patronii îți pot oferi favoruri speciale și îndrumare. Aceștia îți pot încuraja talentele creative și artistice, te pot ajuta financiar sau îți pot avansa viața intelectuală și profesională. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a încuraja creativitatea copiilor tăi și a-i îndruma pe ceilalți la locul de muncă. O imagine de sine pozitivă te ajută să proiectezi o imagine publică iubitoare și frumoasă. Banii sunt bine aspectați.

Sâmbătă și duminică, s-ar putea să tânjești după pace și liniște acasă. Dar s-ar putea să te confrunți cu presiuni legate de muncă sau relații. Schimbările de dispoziție, anxietatea, nesiguranța și incertitudinea ar putea face relaxarea și găsirea armoniei în relații extrem de dificile. Învățarea ajustării, a compromisurilor și a adaptării comportamentului tău va restabili echilibrul emoțional și va ajuta la evitarea unei crize.

Perioada de luni până vineri aduce putere, curaj și pasiune. Este timpul să abordezi sarcini dificile, deoarece șansele de succes sunt excelente. Norocul tău în această săptămână vine dintr-un optimism sporit, instincte puternice, inițiativă și dorința de a-ți asuma riscuri. Atractivitatea sporită, carisma și popularitatea fac din aceasta o perioadă ideală pentru întâlniri, afaceri, sport și pentru a impresiona pe cineva din viața profesională sau personală.

Sâmbătă și duminică, te vei simți mai conectat spiritual cu prietenii și familia ta. Empatia și grija ta sporite îi pot înălța profund pe ceilalți, manifestându-se adesea printr-o implicare mai mare în diverse grupuri. Cu toate acestea, poți beneficia și de o căutare mai individuală a iluminării spirituale prin cărți, cursuri de studiu sau consultații, învățarea unei limbi străine.

Perioada de luni până joi aduce deschidere și onestitate, ceea ce face ca conflictele să fie puțin probabile, deși ai putea totuși să servești ca mediator. Superiorii tăi ar putea aprecia pasiunea și dragostea ta pentru munca ta. Poți atrage atenție, laude, favoruri și bani. Ar trebui să te bucuri de popularitate socială, un nume bun și chiar faimă. Poți atrage susținători, poți folosi rețelele sociale în avantajul tău și poți crea rețele avându-te în centrul atenției. Ar trebui să simți mai multă compasiune și simpatie pentru cei care sunt mai puțin norocoși decât tine.

Perioada de vineri până duminică aduce o gândire creativă și o activitate mentală sporite, energizându-ți comunicarea și interacțiunile cu ceilalți. Aceasta va fi probabil o perioadă agitată, dar va fi benefică pentru că te poți proiecta puternic și clar fără a supăra pe nimeni. Acesta ar fi un moment ideal pentru a-ți nota gândurile într-un jurnal sau online, a reînnoi vechile prietenii și a trimite aplicații.

Perioada de luni până vineri este ideală pentru a începe orice necesită energie, inițiativă și curaj. Forța ta fizică este sporită, la fel ca și instinctul tău de a ști când și cum să începi ceva. Ai încrederea în sine necesară pentru a obține un succes semnificativ. Acest lucru se manifestă în fiecare domeniu al vieții, de la carieră la relații, în special fizic. O nouă poveste de dragoste este posibilă datorită carismei tale suplimentare și a atractivității sexuale supradimensionate. Banii sunt bine aspectați. Fortuna îi ajută pe cei îndrăzneți!

Sâmbătă și duminică, o sensibilitate sporită față de mediul înconjurător și empatia pentru ceilalți te vor ajuta să dobândești o înțelegere mai profundă și mai largă a locului tău în lume. S-ar putea să-ți dai seama că trebuie să-ți atingi obiectivele și visele înainte de a-i putea ajuta pe ceilalți. Relațiile tale se vor adânci spiritual, iar relațiile tale se pot îmbunătăți.

Perioada de luni până joi aduce dragoste, armonie și devotament în viața ta de acasă. Abilitățile diplomatice și de negociere îmbunătățite te ajută să rezolvi problemele relaționale, în special cu membrii familiei sau superiorii de la locul de muncă. Îți va fi mai ușor să-ți împărtășești și să-ți etalezi talentele și abilitățile. Poți realiza multe, iar acesta este un moment bun pentru a te promova, a căuta o promovare, a aplica pentru un loc de muncă, a împrumuta bani, a începe o afacere, a încheia un parteneriat și a cere favoruri și asistență. Poți negocia împrumuturi sau leasing.

Perioada de vineri până duminică aduce o intuiție sigură și o imaginație sporită, menținându-te în contact cu sinele tău emoțional și creativ. De asemenea, te ajută instinctiv să faci alegerile corecte pentru a rămâne pe calea vieții tale. Ar trebui să te bucuri de legături mai strânse cu membrii familiei. Aceștia te pot ajuta, cel puțin emoțional, dar s-ar putea să fii și mai util și să le oferi mai mult sprijin. Poți simți intuitiv starea de spirit a publicului și tendințele actuale și te poți simți confortabil făcând acest lucru.

Perioada de luni până vineri aduce o dorință puternică de a concura pentru a câștiga. Aproape orice acțiune pe care o începi acum poate avea succes. Acesta este un moment ideal pentru a acționa decisiv, a lua decizii importante, a prelua inițiativa și a-ți spori averea. Bazează-te pe curaj și judecată bună pentru a profita de oportunitățile de creștere personală, materială sau spirituală. Acesta este un moment deosebit de bun pentru a ieși la întâlniri și a îmbunătăți relațiile existente.

Sâmbătă și duminică sunt zile bune pentru stabilirea unor obiective care să-ți transforme speranțele și visele în realitate. O credință puternică și integritatea morală te ajută să rămâi fidel idealurilor tale spirituale fără a-ți sacrifica nevoile sau nivelul de confort. O încredere puternică în sine și o intuiție mai fiabilă te pot ajuta, de asemenea, pe calea spre succes. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a începe o nouă relație. Relațiile existente vor fi mai apropiate spiritual. Înțelegerea și armonia sunt cu tine.

Perioada de luni până joi aduce o gândire clară și o bună concentrare, ideale pentru muncă mentală complexă sau detaliată. Ai putea studia, susține examene sau aplica pentru un împrumut sau un loc de muncă. Poți vedea cum se potrivesc părțile mai mici în imaginea de ansamblu. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru a face planuri pe termen lung și a organiza totul, de la sertarele din bucătărie până la o propunere de afaceri. Poți fi practic, eficient și minuțios.

De vineri până duminică, te poți simți mai conectat spiritual cu prietenii și familia ta. Empatia și grija ta sporite îi pot înălța profund pe ceilalți, manifestându-se adesea printr-o implicare mai mare în diverse grupuri. Cu toate acestea, poți beneficia și de o căutare mai individuală a iluminării spirituale prin cărți, religie, cursuri de teatru sau de dans.