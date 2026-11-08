Horoscop săptămânal 9 – 15 noiembrie. Trei zodii au motive de bucurie. Banii și oportunitățile nu vor lipsi

Din cuprinsul articolului BERBEC

TAUR

GEMENI

RAC

LEU

FECIOARĂ

BALANȚĂ

SCORPION

SĂGETĂTOR

CAPRICORN

VĂRSĂTOR

PEȘTI

Horoscop săptămânal 9 – 15 noiembrie 2026. Săptămâna aduce mai multe evenimente astrologice importante, începând cu Luna Nouă în Scorpion, pe 9 noiembrie. Pe 10 noiembrie, Venus formează un sextil cu Marte, iar Luna intră în Săgetător, urmând să ajungă în Capricorn pe 12 noiembrie. Ziua de 13 noiembrie este marcată de revenirea lui Mercur la mișcarea directă în Scorpion și a lui Venus în Balanță, în timp ce pe 15 noiembrie Luna intră în Vărsător.

Luni până joi aduc poftă de viață și o dorință puternică de a experimenta totul mai intens. Veselia și vivacitatea ta atrag noi prietenii și romantism. Capacitatea ta de a atrage ceilalți înseamnă că ar trebui să fii popular în mediile sociale și în rândul publicului larg. Poți folosi acest lucru în avantajul tău pentru autopromovare sau pentru a promova orice cauză pentru care vrei să lupți. Îți poți dezvolta talentele creative și le poți transforma într-o afacere profitabilă, banii sunt bine aspectați

Vineri până duminică aduce putere, curaj, noroc și generozitate. În timp ce alții amână și găsesc scuze, tu poți lua inițiativa și aborda orice sarcină cu energie, entuziasm și optimism. Poți fi competitiv și asertiv, menținând în același timp armonia. Momentul potrivit și instinctele fac din acesta un moment bun pentru asumarea riscurilor. Inclusiv în afaceri cu volm mic și valoare mare. Un partener la fel de puternic ar trebui să se potrivească cu atractivitatea ta sentimentală sau de afaceri.

De luni până miercuri, ar trebui să devii mai grijuliu și mai empatic și să ai încredere în intuiția ta. Poți înfrunta latura dureroasă a vieții și durerile trecutului, apoi să-ți împărtășești experiențele frumos, cu dragoste. Poți ajuta prietenii și familia cu probleme să vindece relațiile destrămate cu o compasiune și o înțelegere emoțională sporite. Acesta este un moment excelent pentru a studia o limbă străină sau a dezvolta abilitățile necesare pentru a deveni un vindecător intuitiv sau un consilier talentat.

De joi până duminică aduce pace și armonie acasă și la locul de muncă. Acesta este un moment excelent pentru a rezolva conflictele prin respect reciproc, onestitate și disponibilitate la compromisuri. Abilitățile bune de negociere și imparțialitatea înseamnă că poți acționa și ca intermediar pentru a rezolva disputele dintre ceilalți, în special dintre membrii familiei sau colegii de muncă. Deși acesta este un moment ideal pentru autopromovare, crearea de bogăție și succes în carieră, este, de asemenea, o oportunitate excelentă de a te retrage din lumina reflectoarelor și de a te întoarce în confortul căminului.

Luni până joi aduce o dorință puternică de plăcere și aventură. Echilibrul tău armonios între socializarea cochetă și dragostea afectuoasă te face deosebit de atractiv/ă. Acesta este un moment excelent pentru a găsi partenerul perfect și a îmbunătăți relațiile existente. De asemenea, ai multă energie, curaj și concentrare, pe care le investești în creativitate, frumusețe, câștigarea de bani și începerea de noi proiecte.

Vineri până duminică aduce oportunități pentru dragoste și bani. Ar trebui să fii mai dornic să-ți arăți dragostea și afecțiunea pentru cineva special. Ai excelente abilități sociale, iar ceilalți îți vor aprecia atitudinea prietenoasă și plăcută. Datorită acestei energii atractive pe care o exprimi, s-ar putea să atragi o nouă iubire, iar acesta este un moment excelent pentru întâlniri. S-ar putea să primești complimente, cadouri și favoruri.

Perioada de luni până miercuri aduce relații armonioase, susținute de calm interior și echilibru. Planurile funcționează bine, iar obiectivele par realizabile cu efort minim. Ceilalți nu ar trebui să-ți stea în cale și s-ar putea chiar să primești favoruri, în special de la bărbați și de la cei aflați la putere. Acesta este un moment ideal pentru a te bucura de viață și a te relaxa, dar poți folosi și această energie bună pentru a-ți atinge obiectivele personale și profesionale. Finnciar. nu stai pe roze dar poate fi mult mai rău.

De joi până duminică, comunicarea devine fluidă acasă și la serviciu. Vei avea o perspectivă excelentă asupra situației tale actuale. Înțelegi cum ai ajuns aici și poți vizualiza cea mai bună cale de urmat. Așadar, planifică-ți cariera și alte obiective personale. Fii atent la detalii și stabilește-ți termene limită pentru a-ți îmbunătăți șansele de succes. Poți discuta subiecte personale și sensibile cu membrii familiei.

Luni până joi aduce pasiune pentru viață și dorință de plăcere. Abilități sociale sporite, încredere în sine și magnetismul social sunt semne excelente pentru relații sentimentale. Ar trebui să te simți jucăuș și chiar să pari mai tânăr. Ceilalți vor fi atrași de tine și se vor bucura de compania ta. De asemenea, îți poți dezlănțui potențialul creativ sau fizic în toate domeniile vieții, de la hobby-uri la carieră. Banii sunt mediocru aspectați, nu risca decât dacă afacerea este sigură. Există afaceri sigure? Bună întrebare!

De vineri până duminică, dragostea, frumusețea și afecțiunea ocupă un loc central în viața ta. Așa că nu rata această ocazie de a-i spune cuiva că îi iubești. Oricum, ar trebui să simți că vrei să strigi din toți rărunchii. Dacă te simți bine și te iubești pe tine însuți, îți este ușor să-i iubești pe ceilalți și să te distrezi. Acesta este un moment deosebit de bun pentru a începe o relație, a începe o întâlnire și a îmbunătăți scorul social.

De luni până miercuri aduce încredere în sine, viziune și convingere pentru a stabili noi priorități și obiective ambițioase. S-ar putea să simți mai multă convingere față de o anumită afacere sau idee. Acesta este momentul potrivit pentru a comunica, a împărtăși, a convinge, a educa, a preda și a îndruma. Poți câștiga respectul colegilor și al publicului și poți câștiga rapid sprijin și popularitate. Cineva ți-ar putea cere sfatul sau te-ar putea ruga să conduci, să reprezinți, să vorbești în numele, să promovezi sau să organizezi. De asemenea, poți uni oameni pentru o cauză comună și poți construi rețele extinse.

De joi până duminică aduce alertă mentală, gândire rapidă, adaptabilitate și curiozitate. Gândirea, comunicarea și călătoriile pe distanțe scurte devin mai importante. Așteptați-vă la mai multă interacțiune personală cu frații, la școală și online. Bunul simț și capacitatea de raționament solid sunt ideale pentru schimbul de idei, realizarea de planuri, cumpărarea și vânzarea, negocierea și cunoașterea de oameni noi. În concluzie, banii sunt bine aspectați.

De luni până joi, îți va fi mai ușor să-ți urmezi dorințele inimii. Urmează-ți intuiția atunci când te implici în activități de natură sociaă și romantică. Acesta este momentul perfect pentru a te bucura de tine. Ar trebui să te simți puternică, încrezătoare și optimistă. Cu o frumusețe fizică și o popularitate sporite, acesta este un moment excelent pentru întâlniri, socializare, promovare și începere de proiecte și parteneriate creative sau financiare.

De vineri până duminică aduce dragoste, tandrețe, armonie și prietenie. Natura ta iubitoare și receptivă te poate face popular și îți va fi ușor să-ți faci prieteni noi. Aceasta este o perioadă excelentă pentru întâlniri, deoarece farmecul și frumusețea ta vor atrage o dragoste autentică și sinceră. Nu te băga la investiții, sau să cheltui aiurea banii, cine are succes la dragoste, nu are și la bani!

Luni până miercuri aduce energia și vitalitatea necesare pentru a-ți exprima personalitatea cu încredere și entuziasm. Acest lucru îți permite să-ți dezvolți talentele naturale și să cauți noi oportunități și experiențe. Călătoriile, aventura, descoperirea și explorarea te pot împiedica să te plictisești sau să te simți neliniștit. Relațiile apropiate, unu-la-unu, vor aduce mai multă împlinire și plăcere. De asemenea, poți găsi o mare satisfacție folosindu-ți experiența câștigată cu greu, pentru a-i îndruma pe alții.

De joi până duminică aduce claritate mentală și discuții vii, dar armonioase. Gândurile și opiniile tale devin mai clare și ești dornic să le exprimi. Împreună cu o curiozitate sporită și o dorință de a învăța, aceasta este o perioadă excelentă pentru negocieri, afaceri, întâlniri și activități sociale. Ai putea primi vești bune, să-ți faci noi prieteni sau să-ți faci contacte folositoare de afaceri.

Luni până joi este una dintre cele mai bune perioade ale anului pentru romantism și socializare. Amestecul perfect de echilibru și afecțiune te face să arăți și să te simți bine. Acest echilibru înseamnă, de asemenea, că ești pregătită să oferi și să primești dragoste și semne de prietenie. Poți fi încrezătoare și asertivă în urmărirea dorințelor tale fără a părea prea insistentă. Acesta este, de asemenea, un moment bun pentru autopromovare și pentru a începe un proiect personal.

Vineri până duminică este o perioadă excelentă pentru multe lucruri, deoarece ar trebui să te bucuri de relații bune cu aproape toată lumea. Poți folosi creșterea atractivității publice și a popularității în avantajul tău, fără să-ți faci griji cu privire la problemele nerezolvate. Acesta este un moment bun pentru a cere o favoare sau un împrumut bancar. Poți repara o relație destrămată sau poți găsi o soluționare pașnică a disputelor. De asemenea, este un moment bun pentru activități de agrement, cum ar fi distracția acasă sau mersul la un restaurant, club de noapte sau o piesă de teatru.

De luni până miercuri, puterea și influența sporite ajută la autopromovare și la atingerea obiectivelor. Problemele ar trebui să devină mai ușor de rezolvat, iar rezistența anterioară ar trebui să dispară. Acesta este un moment bun pentru a începe noi relații și a cere favoruri. Afacerile din industria alimentară sunt bine aspectate.

De joi până duminică, te poți aștepta să fii ocupat cu corespondență suplimentară, întâlniri și scurte plimbări prin oraș. Te poți baza pe o gândire clară, bune abilități de comunicare și reflexe rapide pentru a ține pasul. Acesta este un moment excelent pentru a face planuri, a le discuta, a negocia, a susține prezentări la locul de muncă sau în public, a-ți anunța intențiile, a scrie, a trimite e-mailuri, a suna, a face publicitate, a aplica pentru locuri de muncă și a căuta promovări.

Luni până joi aduce o dorință sporită pentru relații sentimentale și satisfacție personală. Latura ta tandră și senzuală completează pasiunea ta și atractivitatea socială, ceea ce te face atractiv și popular. Carisma și popularitatea sporite fac socializarea mai plăcută și mai incitantă. Așadar, acesta este un moment excelent pentru întâlniri, pentru a-ți face noi prieteni, pentru a te distra și pentru muncă creativă.

Vineri până duminică aduce pace și armonie, deoarece te simți mai emoțional, grijuliu și iubitor. Acesta este un moment minunat pentru a te relaxa cu cei dragi sau pentru a petrece cu prietenii. Este un moment ideal pentru socializare, datorită popularității și carismei tale sporite. Ar trebui să te simți mai în largul tău în preajma celorlalți și mai confortabil în public. Îți faci prieteni este ușor și ai putea începe cu ușurință o nouă relație sentimentală. Nu investi, nu cumpăra!

Luni până miercuri aduce energie, vitalitate și entuziasm. Acesta este momentul perfect pentru noi începuturi. Încrederea sporită și inițiativa te ajută să-ți atingi obiectivele. Poți face o impresie bună asupra celor care au puterea și influența necesare pentru a face un progres în viața ta.

De joi până duminică este o perioadă bună pentru întâlniri și socializare cu prietenii, dar te vei simți cel mai confortabil și practic în relațiile individuale. Gândirea ta poate fi rațională și logică, vei auzi toate detaliile necesare, vei citi literele mici și poți vorbi clar și concis. Îți prezinți punctul de vedere atât de bine încât acesta este un moment bun pentru negocieri, vânzări, convingeri și dezbateri. Normal, cu această configurație și banii sunt bine aspectați.