Solidaritate uriașă în Polonia după atacul armat din Cracovia. Peste un milion de euro, strânși în doar 17 ore pentru polițiștii răniți

Polonezii s-au mobilizat într-o campanie de solidaritate impresionantă după atacul armat din centrul Cracoviei, soldat cu șase morți și mai mulți răniți. În numai 17 ore, peste 91.000 de persoane au donat aproximativ 1,13 milioane de euro pentru cei doi polițiști răniți în timpul intervenției și familiile acestora. Între timp, autoritățile au anunțat că ambii agenți au fost treziți din coma indusă medicamentos, însă rămân internați.

Atacul armat produs sâmbătă, 7 noiembrie, în centrul istoric al Cracoviei a provocat un val de solidaritate în Polonia. Zeci de mii de oameni au contribuit financiar la sprijinirea polițiștilor care au intervenit pentru a opri atacatorul.

Campania de strângere de fonduri a fost organizată pe platforma Zrzutka.pl de jurnalistul Krzysztof Stanowski, fondatorul Kanał Zero.

În numai 17 ore de la lansare, inițiativa a atras 91.062 de donatori, iar suma colectată a ajuns la 4.953.601 zloți, echivalentul a aproximativ 1,13 milioane de euro.

Banii reprezintă deja 99% din obiectivul stabilit de organizatori, de 5 milioane de zloți, aproximativ 1,14 milioane de euro.

Fondurile sunt destinate celor doi polițiști răniți în timpul intervenției și familiilor acestora.

Mobilizarea rapidă a populației vine pe fondul emoției provocate de tragedie și al aprecierii publice pentru intervenția forțelor de ordine.

În paralel cu donațiile financiare, în Polonia au fost lansate și apeluri pentru donarea de sânge, în sprijinul polițiștilor răniți.

Duminică, 8 noiembrie, autoritățile poloneze au transmis noi informații despre starea celor doi polițiști răniți în atac.

Purtătorul de cuvânt al Parchetului Regional din Cracovia, Tomasz Waszczuk, a confirmat că Jakub Kulik și Artur Morański au fost treziți din coma indusă medicamentos.

Ambii rămân internați și continuă să primească îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor comunicate în aceeași zi de purtătoarea de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, starea lui Jakub Kulik este în continuare gravă, dar stabilă.

Anunțul privind trezirea celor doi polițiști a adus o veste încurajatoare după evenimentele care au afectat profund societatea poloneză.

Tragedia s-a produs sâmbătă, 7 noiembrie, în zona Pieței Principale din Cracovia, una dintre cele mai cunoscute zone ale orașului.

Un bărbat a deschis focul asupra persoanelor aflate în centrul istoric, provocând moartea a șase oameni și rănirea altor persoane.

Printre cei răniți s-au numărat și polițiștii Jakub Kulik și Artur Morański, care au intervenit pentru a-l opri pe atacator.

Bărbatul înarmat a fost împușcat în timpul intervenției și reținut.

Autoritățile poloneze au apreciat public acțiunile celor doi polițiști, subliniind că intervenția acestora a contribuit la evitarea unui bilanț și mai grav.

Inițiativa lansată de Krzysztof Stanowski a reușit să se apropie de obiectivul financiar în mai puțin de o zi.

Cu aproape 4,96 milioane de zloți strânși în primele 17 ore, campania mai avea nevoie de aproximativ 46.400 de zloți pentru atingerea pragului propus.

Numărul mare de contribuții arată amploarea mobilizării publice în sprijinul celor doi polițiști și al familiilor lor.

Pe lângă ajutorul financiar, apelurile pentru donarea de sânge au reprezentat o altă formă de sprijin pentru victimele atacului.