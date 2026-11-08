Franța va participa la negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina de la Abu Dhabi. Europa vrea să aibă un cuvânt de spus în discuțiile mediate de SUA

Franța a anunțat că va participa la negocierile de pace privind războiul din Ucraina, programate marți și miercuri la Abu Dhabi, sub medierea Statelor Unite. Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a confirmat duminică faptul că europenii vor fi reprezentați la discuții. Anunțul vine în contextul preocupărilor privind o posibilă înțelegere între Washington și Moscova care ar putea afecta securitatea întregii Europe.

Franța va fi prezentă la negocierile de pace organizate la Abu Dhabi, unde reprezentanți ai Ucrainei, Rusiei și Statelor Unite urmează să discute despre posibilitățile de încheiere a războiului.

Ministrul francez de Externe, Jean-Noël Barrot, a confirmat duminică, într-o intervenție la postul de radio RTL, că țările europene vor fi reprezentate în cadrul procesului diplomatic.

Barrot a explicat că, deși în trecut au existat negocieri la care europenii nu au fost invitați, de această dată reprezentanții Europei vor participa.

Șeful diplomației franceze a subliniat că Franța va fi prezentă la Abu Dhabi și se va asigura că poziția Europei este auzită.

Negocierile sunt programate pentru marți și miercuri, sub medierea Statelor Unite.

Inițial, întâlnirea fusese prezentată drept un format trilateral, la nivel de oficiali, între Ucraina, Rusia și SUA, fără participarea directă a liderilor celor trei state.

Identitatea participanților nu a fost făcută publică.

Anunțul Franței vine după ce președintele american Donald Trump a provocat îngrijorări în rândul aliaților europeni, vorbind despre posibilitatea unui acord de amploare cu Rusia.

Trump a sugerat că înțelegerea ar putea depăși problema războiului din Ucraina și ar putea include aspecte care privesc întreaga Europă.

Declarațiile au alimentat temerile privind o eventuală apropiere a Washingtonului de Kremlin și posibilitatea unor negocieri care să afecteze arhitectura de securitate europeană.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a susținut în repetate rânduri necesitatea implicării aliaților europeni în procesul de pace.

În schimb, Rusia a sugerat că reprezentanții europeni nu ar trebui să participe direct la negocieri.

Confirmarea făcută de Jean-Noël Barrot indică faptul că Franța intenționează să joace un rol activ în discuțiile privind viitorul securității europene.

Pregătirile pentru negocierile de la Abu Dhabi au inclus o reuniune organizată joi la Bruxelles, la care au participat oficiali din Statele Unite, Europa, Ucraina și NATO.

Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Alianței Nord-Atlantice, discuțiile au urmărit identificarea unor modalități de a avansa către o încheiere justă și durabilă a războiului din Ucraina.

La reuniune a participat prin videoconferință și Jared Kushner, ginerele președintelui Donald Trump și emisar al acestuia.

Kushner a explicat că Statele Unite lucrează la o arhitectură mai amplă de securitate europeană, care să contribuie la crearea condițiilor pentru o pace durabilă.

Abordarea americană este însă privită cu prudență de aliații europeni, care resping de mult timp solicitările Moscovei privind modificarea sistemului de securitate de pe continent.

Discuțiile privind o nouă arhitectură de securitate europeană au o importanță deosebită pentru statele din estul continentului.

Înainte de declanșarea invaziei Ucrainei, în 2022, Kremlinul a transmis NATO un ultimatum care includea solicitarea retragerii trupelor Alianței din Europa de Est.

Cerința a fost respinsă de organizația militară occidentală.

În acest context, orice discuție privind reorganizarea securității europene este urmărită cu atenție de aliații Statelor Unite.

Jared Kushner a precizat joi că Washingtonul intenționează să se consulte îndeaproape cu partenerii europeni în marja negocierilor de la Abu Dhabi.

Potrivit acestuia, dacă discuțiile vor înregistra progrese, obiectivul american este trecerea către un format multilateral mai amplu, care să permită participarea directă a europenilor.