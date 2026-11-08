Inteligența artificială ar putea avea efectul opus celui promis. Angajații care folosesc AI muncesc, de fapt, mai mult pe zi

Inteligența artificială este promovată drept o tehnologie care poate reduce timpul de lucru și crește productivitatea angajaților. Un nou studiu realizat de compania ActivTrak arată însă că persoanele care folosesc intens instrumente AI ajung să lucreze cu până la 90 de minute mai mult pe zi decât cele care nu le utilizează. Cercetarea indică și mai multe întreruperi ale activității, precum și perioade mai scurte de concentrare.

Un nou studiu privind utilizarea inteligenței artificiale la locul de muncă ridică semne de întrebare asupra beneficiilor promise de această tehnologie în materie de productivitate.

Analiza realizată de ActivTrak, companie specializată în monitorizarea activității angajaților, arată că persoanele care folosesc frecvent instrumente AI petrec mai mult timp lucrând decât colegii care nu utilizează aceste tehnologii.

Potrivit rezultatelor prezentate de Gizmodo, diferența poate ajunge la 90 de minute suplimentare de activitate pe zi.

Pentru realizarea studiului, analiștii au examinat date anonimizate privind activitatea profesională a peste 9.100 de angajați din mai mult de 450 de companii. Datele au fost colectate în perioada aprilie-septembrie.

În cazul persoanelor care nu foloseau inteligența artificială, durata medie a unei zile de lucru active a fost de 7,6 ore. În schimb, pentru angajații care utilizau intens instrumente AI, durata medie a activității a variat între 8,4 și 9,1 ore.

Rezultatele cercetării sugerează că utilizarea inteligenței artificiale nu se traduce automat într-o zi de lucru mai scurtă.

Deși instrumentele AI pot ajuta angajații să finalizeze mai repede anumite activități, timpul economisit nu pare să se reflecte întotdeauna într-o reducere a volumului total de muncă.

Gabriela Mauch, responsabilă de divizia de cercetare a productivității din cadrul ActivTrak, a explicat că inteligența artificială poate accelera îndeplinirea unor sarcini, dar analiza companiei indică și efecte mai puțin favorabile.

Potrivit acesteia, folosirea AI este asociată cu zile de lucru mai lungi, schimbări mai frecvente între aplicații și sesiuni mai scurte de concentrare.

Aceste constatări sugerează că angajații care utilizează intens AI se confruntă cu o activitate mai fragmentată, chiar dacă unele sarcini individuale pot fi realizate mai rapid.

Una dintre explicațiile posibile pentru rezultatele studiului este timpul necesar verificării și corectării materialelor generate de inteligența artificială.

Angajații pot ajunge să petreacă timp suplimentar analizând răspunsurile produse de instrumentele AI, identificând eventualele erori și adaptând conținutul la cerințele activității lor.

În anumite situații, aceste operațiuni ar putea reduce avantajele obținute prin automatizarea sarcinilor.

O altă posibilă explicație privește modul în care angajatorii integrează inteligența artificială în activitatea zilnică.

În loc să reducă volumul de muncă, companiile ar putea utiliza aceste instrumente pentru a solicita realizarea unui număr mai mare de sarcini de către aceiași angajați.

Totuși, analiza ActivTrak evidențiază o asociere între utilizarea intensă a AI și durata mai mare a activității, fără să demonstreze că inteligența artificială este cauza directă a prelungirii programului.

Din perspectiva managementului, datele indică faptul că angajații care folosesc intens inteligența artificială pot ajunge să desfășoare mai multă activitate în afara programului obișnuit.

Aceștia se confruntă și cu întreruperi mai frecvente decât persoanele care folosesc rar sau deloc instrumente AI.

Schimbarea repetată a aplicațiilor și reducerea perioadelor de concentrare pot complica organizarea activității, în special în profesiile care presupun analiză, redactare sau prelucrarea unor volume mari de informații.

Constatările apar într-un moment în care industria tehnologică promovează inteligența artificială drept una dintre principalele soluții pentru creșterea eficienței în companii.

La aproximativ patru ani de la popularizarea comercială a instrumentelor AI, rezultatele studiului ActivTrak arată că beneficiile acestora asupra timpului de lucru rămân mai complexe decât simpla automatizare a sarcinilor.