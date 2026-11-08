IKEA, al treilea an consecutiv de scădere a vânzărilor. Gigantul suedez reduce prețurile și schimbă strategia de extindere

IKEA a raportat o scădere de 2% a vânzărilor în anul financiar încheiat la 31 august 2026, ajungând la 43,8 miliarde de euro. Este al treilea an consecutiv în care retailerul suedez de mobilă înregistrează un declin, pe fondul cererii reduse și al creșterii costurilor. Compania încearcă să revină pe creștere prin prețuri mai accesibile, reducerea cheltuielilor și deschiderea unor magazine mai mici, în centrele orașelor.

Retailerul suedez de mobilă IKEA continuă să se confrunte cu dificultăți pe piața globală. Vânzările companiei au scăzut cu 2% în anul financiar încheiat la 31 august 2026, până la 43,8 miliarde de euro, potrivit informațiilor transmise de Reuters.

Rezultatul marchează al treilea an consecutiv de declin, în condițiile în care consumatorii continuă să fie atenți la cheltuieli, iar compania se confruntă cu majorarea costurilor de transport și energie, pe fondul războiului din Iran.

Jakub Jankowski, directorul general al Inter IKEA, compania care deține marca și coordonează sistemul global de francize, consideră că revenirea la creștere trebuie să fie principala prioritate.

Acesta a explicat că vânzările au stagnat în ultimii ani și că IKEA trebuie să își mărească volumele pentru a putea oferi mobilier accesibil unui număr mai mare de consumatori.

Jankowski a preluat conducerea companiei la începutul anului 2026.

IKEA a încercat să atragă clienții prin reducerea prețurilor, în special în contextul în care creșterea costului vieții a afectat bugetele gospodăriilor.

Cu toate acestea, cererea a rămas modestă, iar volumele mai mici de produse cumpărate au afectat eficiența capacităților de producție ale furnizorilor și fabricilor proprii.

În același timp, scumpirea energiei a pus presiune suplimentară asupra cheltuielilor logistice.

Aceste dificultăți s-au reflectat și în rezultatele financiare ale Inter IKEA. Profitul net al companiei a coborât la 1,4 miliarde de euro, față de 1,5 miliarde de euro în anul precedent.

Pentru a limita costurile, compania a anunțat în luna mai eliminarea a 850 de locuri de muncă.

Pe lângă reducerea cheltuielilor și ajustarea prețurilor, IKEA își modifică strategia de extindere.

Retailerul pune un accent tot mai mare pe magazinele de dimensiuni reduse, amplasate în zone urbane centrale, în locul dezvoltării exclusive a unităților comerciale mari, situate de regulă la periferia orașelor.

Noua abordare urmărește atragerea consumatorilor care nu dețin automobile sau care preferă să ajungă mai ușor la magazine.

Jakub Jankowski a explicat că tot mai puține persoane dețin o mașină sau un permis de conducere, motiv pentru care IKEA trebuie să fie mai aproape de clienți.

În ultimul an financiar, compania a deschis 30 de magazine la nivel mondial, dintre care 15 unități de dimensiuni reduse în Europa.

În timp ce își extinde rețeaua de magazine urbane în anumite piețe, IKEA a decis să reducă numărul unităților din China.

Compania a închis șapte magazine pe această piață, unde cererea consumatorilor a rămas redusă.

În prezent, IKEA operează în 64 de țări și încearcă să își relanseze activitatea printr-o combinație de prețuri mai mici, controlul cheltuielilor și extinderea rețelei de magazine accesibile clienților din marile orașe.

Strategia urmărește atât creșterea volumelor de produse vândute, cât și îmbunătățirea eficienței operaționale, după trei ani consecutivi în care vânzările retailerului suedez au scăzut.