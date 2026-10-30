Coinbase revine pe plus după trei trimestre consecutive de pierderi. Compania a raportat un profit net de 719 milioane de dolari

Coinbase, cea mai mare platformă de tranzacționare a activelor digitale din Statele Unite, a revenit pe profit în trimestrul al treilea din 2026, după trei trimestre consecutive de pierderi. Compania a raportat un profit net de 719 milioane de dolari, deși veniturile au scăzut cu aproximativ 35% față de aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatele reflectă atât volatilitatea pieței criptomonedelor, cât și eforturile Coinbase de a-și diversifica activitatea.

Veniturile Coinbase Global au ajuns la 1,22 miliarde de dolari în trimestrul al treilea, în scădere cu aproximativ 35% comparativ cu perioada similară din 2025. Rezultatul a fost în linie cu estimările analiștilor consultați de Bloomberg.

În schimb, profitul net a crescut cu aproximativ 66%, până la 719 milioane de dolari, echivalentul a 2,51 dolari pe acțiune. Revenirea pe profit a fost influențată de un câștig nerealizat rezultat din creșterea valorii criptomonedelor deținute de companie.

Un astfel de câștig reflectă aprecierea activelor din portofoliu, fără ca acestea să fi fost neapărat vândute. Prin urmare, rezultatul contabil nu înseamnă că întreaga sumă a fost obținută din activitatea curentă de tranzacționare.

Coinbase înregistrase pierderi în fiecare dintre precedentele trei trimestre, ceea ce evidențiază dependența rezultatelor financiare de evoluția pieței activelor digitale.

Profitul înainte de dobânzi, impozite, depreciere și amortizare, ajustat (EBITDA ajustat), s-a situat la 333 de milioane de dolari. Acest indicator este utilizat pentru evaluarea performanței operaționale, prin excluderea anumitor cheltuieli și ajustări contabile.

Directorul general Brian Armstrong încearcă să reducă dependența Coinbase de comisioanele obținute din cumpărarea și vânzarea criptomonedelor.

Strategia companiei presupune extinderea către produse financiare și servicii care pot genera venituri chiar și în perioadele în care activitatea de tranzacționare este redusă.

În trimestrul al treilea, abonamentele și serviciile au reprezentat 49% din veniturile companiei.

Un segment care a înregistrat o creștere importantă este cel al piețelor de predicție, unde utilizatorii tranzacționează contracte legate de rezultatele unor evenimente viitoare.

Veniturile anualizate din această activitate au depășit 200 de milioane de dolari. Valoarea reprezintă un ritm anualizat al veniturilor, nu suma efectiv încasată într-un an complet.

David Bartosiak, strateg bursier la Zacks Investment Research, consideră că aceste evoluții indică o schimbare importantă a modelului de afaceri.

„Iată adevărata poveste. Piețele de predicție au explodat, depășind 200 de milioane de dolari în venituri anualizate, în timp ce abonamentele și serviciile reprezintă acum 49% din veniturile nete”, a declarat acesta.

Analistul a adăugat că platforma nu mai încearcă doar să profite de creșterile pieței criptomonedelor, ci urmărește să devină o bursă capabilă să ofere o gamă mult mai largă de produse financiare.

Evoluția Coinbase continuă să fie strâns legată de fluctuațiile criptomonedelor. Bitcoin, principalul activ digital după capitalizarea de piață, s-a apreciat cu peste 40% în cele trei luni încheiate la 30 septembrie, după trei trimestre consecutive de scădere.

Acțiunile Coinbase au crescut la rândul lor cu peste 25% în trimestrul al treilea, reducând pierderea acumulată de la începutul anului la aproximativ 30%.

Cu toate acestea, după publicarea rezultatelor financiare, titlurile companiei au scăzut cu până la 4% în tranzacțiile efectuate după închiderea ședinței bursiere.

Deși piața criptomonedelor începe să își revină treptat după declinul început în urmă cu un an, volatilitatea rămâne relativ redusă.

Această situație afectează platformele de tranzacționare, deoarece fluctuațiile puternice ale prețurilor tind să stimuleze activitatea investitorilor și, implicit, veniturile din comisioane.

Perspectivele unei noi perioade de creștere accelerată rămân incerte, în condițiile în care economia globală continuă să se confrunte cu numeroase riscuri.

„Nu ne așteptăm la o redresare în formă de V în 2027”, au transmis recent analiștii Compass Point Research & Trading, sugerând că revenirea pieței ar putea fi mai lentă.

Pe lângă fluctuațiile criptomonedelor, Coinbase trebuie să facă față și concurenței tot mai puternice din partea platformelor care practică tarife reduse, precum Robinhood Markets.

În septembrie, Coinbase a redus comisioanele pentru numeroși utilizatori care tranzacționează frecvent, alimentând îngrijorările că veniturile obținute din taxele de tranzacționare ar putea continua să scadă la nivelul întregii industrii.

„Toată lumea vrea să știe dacă acesta va fi începutul unei scăderi a ratelor comisioanelor”, a declarat Dan Dolev, analist la Mizuho Securities USA.

În trecut, Coinbase a reușit să își mențină sau chiar să își majoreze veniturile totale din tranzacționare prin ajustarea comisioanelor aplicate diferitelor categorii de clienți.

Totuși, intensificarea concurenței și extinderea ofertelor cu tarife reduse ar putea limita această flexibilitate.

Compania urmărește dezvoltarea unui model pe care îl descrie drept „everything exchange”, adică o platformă care să permită tranzacționarea unei game cât mai largi de active și produse financiare.

Printre domeniile vizate se numără instrumentele financiare derivate, activele tokenizate și piețele de predicție.

Activele tokenizate sunt reprezentări digitale ale unor active sau drepturi, înregistrate prin intermediul tehnologiei blockchain. Acestea ar putea permite extinderea tranzacționării dincolo de criptomonedele tradiționale.

Coinbase consideră că dezvoltarea acestor servicii poate compensa perioadele în care volumele tranzacțiilor spot, care presupun cumpărarea și vânzarea imediată a activelor, rămân scăzute.

Directorul financiar Alesia Haas a subliniat că structura veniturilor devine tot mai diversificată.

„Suntem foarte mulțumiți că am revenit la creștere. Deși veniturile au fost aproximativ stabile, structura lor este mai diversificată. Am înregistrat creșteri pe piețele de predicție și ne-am majorat cota de piață în tranzacțiile spot și cu instrumente derivate. Continuăm să ne diversificăm”, a declarat aceasta.

Extinderea către aceste domenii ar putea beneficia și de schimbările de reglementare pregătite în Statele Unite de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse (SEC) și de Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri (CFTC), instituțiile care supraveghează diferite segmente ale piețelor financiare americane.