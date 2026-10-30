Ucraina face un pas înapoi în războiul cu Rusia. Atacurile asupra rafinăriilor, suspendate temporar, după presiunile lui Donald Trump

Armata ucraineană a suspendat temporar atacurile asupra rafinăriilor de petrol din Rusia, pe fondul presiunilor exercitate de administrația președintelui american Donald Trump. Potrivit unor surse citate de Wall Street Journal, decizia ar avea legătură cu relațiile tensionate dintre Washington și Kiev, dar și cu apropierea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului din Statele Unite, programate pentru 3 noiembrie.

Armata Ucrainei a întrerupt temporar operațiunile împotriva rafinăriilor de petrol din Rusia, potrivit unor oficiali militari și altor persoane familiarizate cu situația, citate de Wall Street Journal.

Suspendarea neoficială a atacurilor ar fi început săptămâna trecută, în contextul deteriorării relațiilor dintre Statele Unite și Ucraina. Sursele publicației americane susțin că pauza ar urma să se mențină cel puțin până după alegerile parlamentare americane din 3 noiembrie.

Unitățile militare ucrainene implicate în operațiunile de lungă distanță ar fi fost informate încă de la mijlocul lunii octombrie că atacurile asupra rafinăriilor sunt suspendate.

Guvernul de la Kiev nu a anunțat oficial o asemenea decizie. Președintele Volodimir Zelenski a explicat că Ucraina urmărește să obțină o protecție mai mare pentru propria infrastructură energetică, vizată constant de atacurile rusești cu drone și rachete.

Potrivit Wall Street Journal, Donald Trump a exercitat presiuni asupra conducerii de la Kiev pentru suspendarea atacurilor împotriva rafinăriilor rusești, pe fondul creșterii prețurilor la combustibili.

Președintele american ar fi pus scumpirea carburanților inclusiv pe seama operațiunilor militare ucrainene, în timp ce experții în energie citați de publicație consideră că războiul dintre Statele Unite și Iran reprezintă un factor major al creșterii prețurilor.

Subiectul este sensibil în contextul alegerilor americane din 3 noiembrie, în condițiile în care candidații republicani sunt preocupați de impactul costurilor ridicate ale combustibililor asupra alegătorilor.

Administrația Trump a relaxat, de asemenea, sancțiunile aplicate motorinei din Rusia, în încercarea de a reduce presiunile asupra fermierilor americani și a altor consumatori.

În paralel, Washingtonul și Moscova poartă discuții privind o posibilă reluare a relațiilor comerciale în sectorul energetic.

Presiunile americane ar fi continuat și în cadrul unei întâlniri desfășurate pe 20 octombrie, la Oslo, între reprezentanții administrației Trump și președintele ucrainean.

Potrivit a doi oficiali americani citați de Wall Street Journal, Jared Kushner, trimis special al SUA, i-ar fi cerut lui Zelenski să suspende atacurile asupra rafinăriilor rusești.

Kushner, care a participat de la distanță la discuții, ar fi argumentat că el și Steve Witkoff depun eforturi considerabile pentru medierea negocierilor cu Moscova. În acest context, o pauză de 30 de zile a atacurilor ar fi fost prezentată drept un gest de apreciere din partea Ucrainei.

Unul dintre oficialii americani a descris conversația drept „foarte dură”.

Potrivit informațiilor publicate, ministrul ucrainean al Apărării, Evghenii Hmara, i-ar fi transmis lui Zelenski că armata consideră oportună suspendarea temporară a atacurilor, având în vedere situația diplomatică delicată.

Președintele ucrainean ar fi acceptat această abordare, precizând însă că militarii pot relua operațiunile dacă apreciază că este necesar.

„Băieții noștri au încercat să fie puțin mai precauți în aceste zile. Dar nu au un ordin” de a nu lovi rafinăriile, a declarat Zelenski marți, în fața jurnaliștilor de la Kiev.

Acesta a adăugat că unitățile ucrainene de drone continuă să atace alte categorii de ținte de pe teritoriul Rusiei.

Relațiile dintre Washington și Kiev ar fi fost afectate și de restricțiile impuse utilizării serviciului de internet prin satelit Starlink, furnizat de compania SpaceX, deținută de Elon Musk.

Potrivit informațiilor publicate de Wall Street Journal, restricțiile au intervenit într-un moment de tensiune diplomatică, după ce Donald Trump ar fi cerut înlăturarea lui Volodimir Zelenski.

Ulterior, la o zi după întâlnirea de la Oslo, Trump l-ar fi contactat pe Elon Musk pentru a solicita restabilirea serviciului de satelit destinat Ucrainei.

Dependența armatei ucrainene de Starlink, de informațiile furnizate de serviciile americane și de sistemele de apărare antiaeriană Patriot reprezintă un element important în relațiile dintre cele două țări.

În același timp, oficiali europeni au declarat pentru publicația americană că mai mulți aliați ai Kievului l-au sfătuit pe Zelenski să țină cont de sensibilitatea politică a prețurilor la energie înaintea alegerilor din Statele Unite.

Unii dintre susținătorii europeni ai Ucrainei ar fi recomandat suspendarea atacurilor asupra rafinăriilor rusești până după scrutinul american, pentru a evita agravarea tensiunilor cu administrația Trump.

În această perioadă, Rusia și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii energetice și orașelor ucrainene, provocând victime în rândul populației civile, potrivit relatării citate.