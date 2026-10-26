Donald Trump le cere israelienilor să-l voteze pe Benjamin Netanyahu: Bibi a fost un prim-ministru-războinic remarcabil

Președintele american Donald Trump și-a reafirmat duminică, 25 octombrie, sprijinul pentru premierul israelian Benjamin Netanyahu, înaintea alegerilor legislative programate marți, 27 octombrie. Liderul de la Casa Albă le-a cerut alegătorilor din Israel să îi acorde un nou mandat actualului prim-ministru. Trump a invocat operațiunile militare desfășurate împreună împotriva Iranului și necesitatea continuării acestora. Mesajul a fost publicat în contextul în care sondajele indică dificultăți pentru actuala coaliție guvernamentală în obținerea unei majorități parlamentare.

Donald Trump a intervenit din nou în campania electorală din Israel, îndemnând populația să voteze pentru Benjamin Netanyahu la scrutinul legislativ de marți și prezentând colaborarea militară dintre Washington și Tel Aviv drept principalul argument pentru menținerea premierului în funcție.

Mesajul publicat duminică pe platforma Truth Social vine la o săptămână după prima declarație de susținere a președintelui american pentru Netanyahu. Potrivit Axios, noua intervenție a avut loc la câteva ore după apariția unor informații conform cărora premierul israelian i-ar fi solicitat lui Trump să își exprime din nou public sprijinul pentru candidatura sa.

Solicitarea intervine într-un moment dificil pentru actuala coaliție de guvernare, în condițiile în care sondajele electorale indică faptul că partidele care îl susțin pe Netanyahu nu ar obține suficiente mandate pentru formarea unei majorități parlamentare.

În mesajul adresat israelienilor, Trump a prezentat războiul purtat de Statele Unite și Israel împotriva Iranului drept o victorie comună și a insistat asupra rolului premierului israelian în desfășurarea operațiunilor militare.

„Atunci când vă duceți să votați, nu uitați că Bibi a fost un premier războinic excepțional”, a scris duminică pe rețeaua sa Truth Social Trump.

Președintele american a republicat și mesajul de susținere transmis cu o săptămână înainte, în care a enumerat operațiunile militare desfășurate în timpul mandatului său și a evidențiat cooperarea cu Netanyahu.

„Către poporul israelian, pentru cei care nu au văzut încă, atașez aici susținerea pe care i-am acordat-o, în urmă cu o săptămână, prim-ministrului vostru, Bibi Netanyahu. După cum toată lumea știe, inclusiv inamicul, eu și Bibi am avut o colaborare excelentă, obținând victorii împreună. Am coordonat atacul din Venezuela, una dintre cele mai reușite operațiuni militare din istorie, iar înainte de asta am desfășurat Operațiunea Ciocanul de la Miezul Nopții (Operation Midnight Hammer), împiedicând principalul stat din lume care sponsorizează terorismul să obțină o armă nucleară”, a scris Trump pe Truth Social.

U.S. President Donald Trump: „To the people of Israel, to those who haven’t seen it, I am attaching the Endorsement I gave one week ago to your Prime Minister, Bibi Netanyahu. As everyone is aware, including the enemy, Bibi and I have had a great relationship in winning together. I did the Venezuelan attack, one of the most successful Military Operations in History but, before that, we did Operation Midnight Hammer, stopping the World’s Number One State Sponsor of Terror from obtaining a Nuclear Weapon. Then we did Operation Epic Fury, and Iran now has No Navy, No Air Force, and both their Military and Economy are in shambles, including the fact that Iran’s Inflation is at 301%. The Naval Blockade has precluded them from getting Oil, and two levels of leadership, both Military and otherwise, are gone. When you go to the Polls please remember that Bibi has been an outstanding Warrior Prime Minister! Israel was called The Little Satan, with the United States being called The Big Satan, by some very evil people. There can no longer be the chant heard around the World of “Death to America, Death to Israel,” and there won’t be. Vote for Bibi Netanyahu for Prime Minister, we have to finish the job that we started! President DONALD J. TRUMP”. — Open Source Intel (@Osint613) October 25, 2026

Președintele Statelor Unite a făcut referire și la Operațiunea „Epic Fury”, desfășurată de forțele americane și israeliene împotriva Iranului, prezentând rezultatele campaniei militare drept o justificare pentru continuarea colaborării cu Benjamin Netanyahu.

Trump a susținut că atacurile au afectat grav capacitățile militare ale Teheranului, infrastructura economică și structurile de conducere ale statului iranian. Liderul american a invocat inclusiv efectele blocadei navale și creșterea inflației, atribuind aceste evoluții operațiunilor desfășurate împotriva Iranului.

„În prezent, Iranul nu mai are nici forțe navale, nici forțe aeriene, iar armata și economia sa sunt în colaps, spre exemplu, rata inflației în Iran a ajuns la 301%. Blocada navală a împiedicat accesul țării la petrol, iar două niveluri de conducere, atât din sfera militară, cât și din alte structuri, au fost eliminate. Când mergeți la urne, nu uitați că Bibi a fost un prim-ministru-războinic remarcabil! Unii indivizi extrem de răuvoitori au numit Israelul „Micul Satan”, iar Statele Unite, „Marele Satan”. Strigătul care se auzea în întreaga lume, „Moarte Americii, moarte Israelului”, nu mai trebuie să existe și nici nu va mai exista. Votați-l pe Bibi Netanyahu pentru funcția de prim-ministru; trebuie să ducem la bun sfârșit ceea ce am început!”, a încheiat președintele SUA.

Afirmațiile privind distrugerea capacităților militare iraniene și nivelul inflației reprezintă susținerile formulate de Donald Trump în mesajul său electoral.

Benjamin Netanyahu a plasat securitatea națională în centrul campaniei pentru alegerile legislative din 27 octombrie, susținând că experiența sa și relația cu administrația americană îl recomandă pentru continuarea confruntării cu Iranul.

Într-o intervenție la postul privat israelian Channel 14, care și-a anunțat sprijinul pentru premier, Netanyahu și-a reluat acuzațiile la adresa adversarilor politici. El a susținut că aceștia urmăresc înființarea unui stat palestinian, scenariu pe care l-a descris drept o amenințare majoră la adresa Israelului.

Premierul a afirmat că adversarii săi vor să creeze Palestina, „care ar fi o catastrofă pentru Israel”.

Mesajele electorale ale actualului șef al guvernului sunt vizibile și în spațiul public. În Israel au fost amplasate numeroase afișe cu portretul lui Netanyahu și sloganul „fie dreapta, fie Palestina”.

O altă componentă importantă a campaniei este prezentarea rezultatelor operațiunilor militare împotriva Iranului. Netanyahu își revendică acțiunile începute la 28 februarie, împreună cu Donald Trump, și susține că obiectivele stabilite atunci nu au fost îndeplinite integral.

Premierul israelian consideră că numai el poate coordona continuarea acestor operațiuni, respingând capacitatea adversarilor săi politici de a gestiona confruntarea cu Teheranul.

„Am făcut 90% din muncă, mai rămân 10%. Cine se va ocupa de asta? Eisenkot și Frații Musulmani? Nu. Doar eu pot s-o fac”, a pledat el.

Susținerea electorală exprimată de Donald Trump pentru Benjamin Netanyahu intervine după mai multe episoade de tensiune între Washington și Tel Aviv, provocate în principal de evoluția războiului împotriva Iranului și de negocierile diplomatice privind încheierea conflictului.

Netanyahu și aliații săi politici au folosit sprijinul președintelui american în campania electorală. În schimb, adversarii premierului au declarat că îl respectă pe Donald Trump, dar au subliniat că alegerea conducerii Israelului aparține exclusiv cetățenilor israelieni.

Intervenția președintelui SUA în această campanie se înscrie într-o practică adoptată în mod repetat de Trump, care a renunțat la tradiția diplomatică potrivit căreia liderii americani evită să susțină public candidați în alegerile organizate de statele aliate.

De-a lungul timpului, Trump și-a exprimat sprijinul pentru diferiți politicieni din alte țări, inclusiv în perioadele premergătoare scrutinurilor naționale.

În cazul Israelului, declarațiile recente contrastează cu informațiile apărute anterior în presă despre nemulțumirile președintelui american față de Netanyahu.

Mai multe relatări au indicat că Trump ar fi fost frustrat de promisiunile făcute de premierul israelian la începutul anului, când acesta ar fi prezentat perspectiva unei victorii rapide împotriva Iranului. Rezultatele conflictului nu au confirmat însă așteptările inițiale.

Divergențele s-ar fi accentuat după decizia Washingtonului de a suspenda campania militară împotriva Teheranului și de a încerca obținerea unui acord diplomatic.

Autoritățile israeliene au privit cu îngrijorare posibilitatea unei înțelegeri între părțile implicate, considerând că anumite concesii ar putea afecta securitatea statului israelian.

Relațiile dintre Donald Trump și Benjamin Netanyahu au traversat un nou episod tensionat în luna iunie, când operațiunile militare israeliene din Liban au afectat negocierile de pace cu Iranul.

Continuarea atacurilor a provocat reacții critice din partea președintelui american, care a folosit inclusiv un limbaj licențios la adresa premierului israelian.

În acel context, Trump a declarat că „cel mai probabil” va susține realegerea lui Netanyahu, dar a precizat că dorește să afle mai întâi cine sunt ceilalți candidați.

În pofida acestor divergențe, ambii lideri au continuat să declare public că relația lor de colaborare este una bună.

Sprijinul electoral exprimat duminică de președintele american reprezintă astfel o nouă intervenție în favoarea lui Netanyahu, după o perioadă în care pozițiile celor doi lideri privind continuarea războiului și perspectivele unui acord cu Iranul nu au coincis întotdeauna.

Cu două zile înaintea alegerilor legislative, Benjamin Netanyahu a intensificat mesajele electorale referitoare la amenințarea iraniană, distribuind duminică o imagine generată cu ajutorul inteligenței artificiale, care prezenta o explozie nucleară în Tel Aviv.

Postarea a precedat noul mesaj de susținere transmis de Donald Trump și a fost însoțită de avertismente privind consecințele unei eventuale schimbări a conducerii politice din Israel.

Premierul israelian a susținut că alegerea unui alt candidat ar putea expune populația riscului unui „al doilea Holocaust”.

Mesajul distribuit de Netanyahu prezenta actualul mandat al lui Donald Trump drept o oportunitate limitată pentru continuarea acțiunilor împotriva Iranului.

Potrivit argumentelor prezentate în postare, Israelul trebuie să profite de perioada în care Trump conduce Statele Unite pentru a elimina amenințările atribuite Teheranului.

Autorii mesajului au avertizat că generațiile viitoare „nu ne vor ierta dacă ratăm această fereastră istorică de oportunitate”.

Avertismentul a fost lansat în contextul în care Netanyahu susține că obiectivele militare împotriva Iranului nu au fost realizate integral și că actuala conducere israeliană trebuie să rămână în funcție pentru finalizarea operațiunilor.

Mesajul electoral distribuit duminică de Benjamin Netanyahu intră în contradicție cu declarațiile făcute anterior de premier despre rezultatele atacurilor desfășurate de Israel și Statele Unite împotriva infrastructurii nucleare iraniene.

În mai multe intervenții publice din 2025 și 2026, liderul israelian a susținut că operațiunile militare au distrus programul nuclear al Iranului și au eliminat capacitatea Teheranului de a reprezenta o amenințare existențială pentru Israel.

În discursul susținut luna trecută la Organizația Națiunilor Unite, Netanyahu a afirmat că, în ultimul an, „am distrus armele atomice ale Iranului”.

Anterior, într-o declarație din martie, premierul susținuse că, în urma atacurilor israeliene, Iranul „nu mai poate amenința existența noastră”.

În ultimele săptămâni, criticii lui Netanyahu l-au acuzat că urmărește reluarea confruntării militare cu Iranul pentru a influența rezultatul alegerilor legislative din 27 octombrie sau pentru a determina amânarea scrutinului.

Premierul israelian a respins aceste acuzații și a continuat să susțină că operațiunile împotriva Iranului trebuie duse la capăt.