Audi investește 4 miliarde de dolari în SUA, deși Volkswagen pregătește concedieri și închideri de fabrici în Germania

Audi va investi 4 miliarde de dolari într-o fabrică de automobile în Georgia, prima unitate de producție a mărcii germane din Statele Unite. Proiectul vine în contextul tarifelor vamale impuse de Donald Trump și al restructurării grupului Volkswagen, care prevede eliminarea a 50.000 de locuri de muncă și închiderea unor fabrici din Germania. Noua unitate va produce SUV-uri.

Directorul general al Audi a apărat duminică, 25 octombrie, planurile companiei de a construi o fabrică de 4 miliarde de dolari în statul american Georgia, afirmând că investiția reprezintă o decizie comercială menită să crească vânzările și să reducă expunerea la tarifele vamale din SUA.

Fabrica va fi prima unitate de producție Audi din Statele Unite. Președintele american Donald Trump a anunțat proiectul sâmbătă, în timpul unui miting electoral organizat în Georgia, în apropierea locului unde marca de lux deținută de Volkswagen intenționează să construiască noua unitate pentru producția de SUV-uri.

„Avem ambiții mult mai mari pentru Audi în America. Statele Unite reprezintă a doua cea mai mare piață premium din lume, iar în prezent nu exploatăm pe deplin acest potențial. Schimbăm această situație”, a declarat directorul general al Audi, Gernot Döllner, în cadrul unei întâlniri cu reprezentanții presei, organizată duminică.

Anunțul privind noua fabrică vine într-o perioadă în care compania-mamă Volkswagen traversează un amplu proces de restructurare. Grupul german intenționează să elimine 50.000 de locuri de muncă și să închidă patru fabrici din Germania, inclusiv o unitate Audi, în intervalul 2031–2034.

Döllner, care a participat alături de Trump la mitingul din Georgia, a precizat că decizia privind construirea unei fabrici în Statele Unite a fost pregătită timp de mai mulți ani, potrivit CNBC. Compania a evaluat peste 70 de amplasamente, într-un proces desfășurat pe parcursul a „mai multe luni”, care a inclus negocieri „intense” cu oficialii publici.

Directorul general al Audi a subliniat că investiția americană nu înseamnă o diminuare a importanței Germaniei pentru companie.

„Aceasta nu este o decizie împotriva Germaniei. Germania rămâne coloana vertebrală a Audi. Ne dezvoltăm mașinile aici. Tehnologiile noastre sunt create aici, iar Georgia nu ne preia nicio activitate din Germania”, a declarat Döllner.

Potrivit acestuia, producția locală reprezintă cea mai bună decizie pentru marcă, care s-a confruntat cu dificultăți în privința vânzărilor în acest deceniu, pe fondul creșterii costurilor operaționale și al tarifelor impuse de administrația Trump asupra automobilelor importate în SUA din Germania și din alte țări.

În prezent, tarifele americane aplicate automobilelor provenite din Germania sunt de 15%, față de nivelul anterior de 25%.

Anul trecut, taxele vamale impuse de Statele Unite au costat Audi 1,2 miliarde de euro, echivalentul a 1,4 miliarde de dolari. Compania importă toate vehiculele destinate pieței americane din Europa sau Mexic.

Döllner a declarat că administrația Trump i-a cerut companiei Audi să anunțe noua fabrică în cadrul mitingului din Georgia, organizat pentru promovarea republicanilor înaintea alegerilor parlamentare de la jumătatea mandatului prezidențial, programate pentru 3 noiembrie.

Directorul general a explicat că proiectul fusese pregătit cu mult înaintea evenimentului și că momentul anunțului a fost o coincidență.

„A fost un proiect de trei ani care, în cele din urmă, a condus întâmplător la momentul de ieri. Din respect pentru funcția prezidențială și pentru țară, am acceptat invitația”, a declarat el duminică.

Döllner a remarcat că Audi este ultimul mare producător german de automobile de lux care își stabilește producția în Statele Unite, după Mercedes-Benz și BMW.

Compania a anunțat că fabrica din Georgia ar urma să înceapă producția modelelor Audi Q7, Q8 și Q9 la începutul anilor 2030. Unitatea va avea capacitatea de a produce până la 200.000 de vehicule anual, aproximativ jumătate dintre acestea urmând să fie exportate în afara Statelor Unite, potrivit estimărilor producătorului.

Vito Paladino, președintele Audi of America, a declarat în cadrul întâlnirii cu presa că investiția urmărește consolidarea poziției mărcii pe piața americană.

„Scopul este, evident, să transformăm Audi într-un jucător important pe piața din SUA”, a afirmat Paladino.

Acesta a precizat că urmează să fie comunicate și alte detalii privind investițiile și producția companiei în Statele Unite.

Livrările Audi pe piața americană au rămas aproximativ la același nivel în primele nouă luni ale anului 2026, după ce compania înregistrase o scădere de 16% între 2024 și 2025.

Președintele Donald Trump a anunțat sâmbătă că Audi intenționează să construiască o fabrică de asamblare în valoare de 4 miliarde de dolari în Georgia, unde ar urma să producă anual 200.000 de SUV-uri. Anunțul a fost făcut în contextul eforturilor sale de a convinge alegătorii americani să susțină Partidul Republican la alegerile din 3 noiembrie.

Trump a făcut presiuni asupra producătorilor auto pentru a-și muta producția în Statele Unite și a majorat tarifele aplicate automobilelor, oțelului, aluminiului și componentelor. Anunțul a fost făcut la un miting organizat în Perry, în apropiere de Macon, în centrul Georgiei, unde subsidiara premium a Volkswagen intenționează să construiască prima sa fabrică de asamblare din SUA.

În Georgia sunt disputate alegeri importante pentru Senatul american și pentru funcția de guvernator. Trump încearcă să susțină că tarifele aplicate industriei auto contribuie la dezvoltarea economiei americane. Criticii săi afirmă că aceste măsuri au dus la creșterea prețurilor automobilelor și că incertitudinile comerciale au întârziat unele investiții ale producătorilor.

La evenimentul de sâmbătă, directorul general al Audi, Gernot Döllner, a declarat că firma intenționează să producă în Statele Unite cele mai mari SUV-uri ale sale.

„Plănuim să aducem cele mai mari și mai premium SUV-uri ale noastre și să le producem aici, în Macon, Georgia. Aceasta este o investiție pe termen lung, deoarece credem în piața americană”, a afirmat acesta.

Audi a precizat că investiția va crea aproximativ 4.500 de locuri de muncă. Construcția fabricii ar urma să înceapă anul viitor, iar producția este programată să debuteze la începutul anilor 2030.

Potrivit unui oficial american citat de Reuters, unitatea va asambla SUV-urile Audi Q7, Q8 și Q9.

Același oficial a declarat că Audi intenționează să producă 25.000 de vehicule anual și în statul vecin Carolina de Sud. O parte dintre automobilele fabricate acolo, care sunt produse în prezent în Europa, ar urma să fie exportate.

Vehiculele vor fi asamblate de Volkswagen într-o fabrică de 2 miliarde de dolari destinată mărcii sale de vehicule de teren Scout Motors. Unitatea este în construcție în Blythewood, în apropierea capitalei statului Carolina de Sud, Columbia.

Senatorul republican Bernie Moreno, din Ohio, a afirmat sâmbătă seara că tarifele vamale au avut un rol decisiv în realizarea proiectului.

„Prin această investiție, Audi își va construi toate SUV-urile exclusiv în SUA”, a declarat Moreno. El a susținut că fabrica Audi „nu ar fi existat niciodată fără tarife, fără reglementări de bun-simț și fără eliminarea posibilității Californiei de a reglementa standardele privind consumul de combustibil”.

Administrația Trump a redus stimulentele guvernamentale pentru vehiculele electrice, diminuând semnificativ producția americană de automobile electrice și baterii. De asemenea, numărul angajaților din industria americană de fabricare a vehiculelor și componentelor auto a scăzut de când Trump a preluat mandatul anul trecut.

În exteriorul mitingului prezidențial a fost parcat un automobil Audi de culoare aurie, cu plăcuțe de înmatriculare ale producătorului.

Vânzările Audi au scăzut timp de doi ani consecutivi și s-au redus cu 7% în prima jumătate a anului 2026, pe fondul concurenței puternice din China și al efectelor tarifelor americane asupra cererii. În Statele Unite, vânzările mărcii au înregistrat o scădere de 16% în acest an.

Fabrica Audi din Neckarsulm, în sud-vestul Germaniei, se numără printre cele patru unități Volkswagen din această țară care ar putea fi închise după 2030.

Alți producători auto analizează, de asemenea, extinderea producției pe teritoriul american. În iulie, Toyota Motor a anunțat că va investi 3,6 miliarde de dolari pentru construirea unei linii de asamblare a camioanelor, cu o suprafață de aproximativ 232.000 de metri pătrați, în complexul său industrial din San Antonio, Texas.

Producătorul japonez intenționează să transfere o parte din producția de camioane din Mexic în Statele Unite și estimează că extinderea va fi finalizată până în 2030, urmând să creeze 2.000 de locuri de muncă.

Honda Motor analizează posibilitatea construirii unei fabrici de asamblare în Statele Unite, dar a avertizat că ar putea renunța la plan dacă Acordul comercial dintre Statele Unite, Mexic și Canada (USMCA) nu va fi prelungit.

Anul trecut, producătorul sud-coreean Hyundai a declarat că obținerea certitudinii privind viitorul acordului comercial ar permite deblocarea unor investiții importante pe piața americană.