Volvo pregătește o nouă reducere de personal. 2.500 de posturi dispar, după tăierile din 2025

Producătorul auto suedez Volvo Cars pregătește o nouă reducere a personalului, urmând să renunțe la 2.500 de posturi pentru a diminua costurile. Aproximativ 2.000 dintre acestea se află în Suedia, unde compania își concentrează o parte importantă a activităților.

Măsurile nu vor presupune concedieri directe, a explicat directorul financiar al Volvo Cars, Fredrik Hansson, pentru agenția suedeză de presă TT. Compania intenționează să reducă numărul angajaților prin plecări voluntare și prin limitarea angajărilor.

„Aspectul important este că vom face acest lucru prin plecări voluntare și printr-o abordare foarte restrictivă a angajărilor”, a declarat Fredrik Hansson.

Cele mai multe dintre posturile vizate se află în zona Göteborg, orașul suedez în care producătorul auto are sediul istoric și centre de producție. Reducerile fac parte din eforturile companiei de a-și controla cheltuielile într-o perioadă dificilă pentru industria auto, potrivit celor realtate de Reuters.

Noua măsură reprezintă a doua rundă importantă de reduceri de personal anunțată de Volvo Cars într-un interval de aproximativ doi ani. În mai 2025, compania a comunicat că va elimina aproximativ 3.000 de posturi, în principal din zona administrativă, echivalentul a circa 15% din personalul de birou.

În Suedia, restructurarea anunțată atunci a vizat 1.200 de angajați și aproximativ 1.000 de consultanți. Planul a urmărit diminuarea cheltuielilor și adaptarea structurii companiei la condițiile economice și comerciale cu care se confruntă producătorul auto.

Reducerile de personal au făcut parte dintr-un program de economii în valoare de 18 miliarde de coroane suedeze, echivalentul a aproape 1,9 miliarde de dolari. Planul a fost lansat în aprilie 2025 și a inclus măsuri menite să reducă presiunea asupra costurilor operaționale.

Restructurarea anunțată în acel an a generat costuri de până la 1,5 miliarde de coroane suedeze, ale căror efecte financiare urmau să fie resimțite până în 2026. Astfel, compania a continuat să își ajusteze cheltuielile după primele măsuri de reducere a personalului.

Dificultățile cu care se confruntă sectorul auto au fost invocate de conducerea Volvo Cars și la momentul anunțării primului plan de restructurare. În 2025, directorul general Håkan Samuelsson descria situația industriei printr-o declarație referitoare la provocările cu care se confruntă producătorii.

„Industria auto traversează o perioadă dificilă”, spunea la acel moment directorul general Håkan Samuelsson.

Tot atunci, Volvo Cars și-a retras prognozele financiare pentru 2025 și 2026, motivând decizia prin presiunea exercitată de taxele vamale asupra sectorului auto. Schimbările din mediul comercial au afectat perspectivele companiei, în condițiile în care producătorii auto trebuie să își adapteze operațiunile la evoluția costurilor și a piețelor.

Volvo Cars are o prezență industrială internațională, cu fabrici în Suedia, Belgia, Statele Unite și China. Compania dispune, de asemenea, de centre de cercetare la Göteborg și Shanghai, care susțin activitățile sale de dezvoltare.

Acționarul majoritar al producătorului auto suedez este grupul chinez Geely. Acesta a cumpărat Volvo Cars de la compania americană Ford în 2010, pentru suma de 1,8 miliarde de dolari.

Structura internațională a operațiunilor Volvo Cars include atât unități de producție, cât și centre dedicate cercetării, în mai multe piețe importante pentru industria auto. În Suedia, zona Göteborg rămâne un punct central al activităților companiei, atât prin sediul istoric, cât și prin infrastructura de producție.