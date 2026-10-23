Opera Națională București a urcat pe scena celui mai vechi teatru de operă din lume. Artiștii români au susținut o gală specială în Italia

Opera Națională București a susținut joi, 22 octombrie 2026, o Gală de Operă la Teatro di San Carlo din Napoli, cel mai vechi teatru liric din lume aflat încă în activitate. Orchestra instituției, dirijată de Daniel Jinga, a evoluat alături de trei soliști români, într-un program care a reunit muzica românească și repertoriul italian. Evenimentul a fost organizat în cadrul Anului Cultural România – Italia 2026, la invitația Ambasadei României în Italia. Concertul a avut loc în apropierea Zilei Naționale a României.

Opera Națională București a ajuns pe scena Teatro di San Carlo din Napoli cu un concert susținut de orchestra instituției, sub conducerea dirijorului Daniel Jinga, alături de mezzosoprana Ruxandra Donose, soprana Paula Iancic și tenorul Teodor Ilincăi.

Gala din 22 octombrie 2026 a fost organizată la invitația Ambasadei României în Italia, în colaborare cu Consulatul onorific al României la Napoli și Teatro di San Carlo. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul Anului Cultural România – Italia 2026, într-o perioadă apropiată de sărbătorirea Zilei Naționale a României.

Seara a debutat cu intonarea imnurilor naționale ale României și Italiei. Programul artistic a inclus ulterior compoziții românești și lucrări din repertoriul liric italian, interpretate de orchestră și de cei trei soliști invitați.

Teatro di San Carlo a fost inaugurat la 4 noiembrie 1737, la inițiativa regelui Carol de Bourbon, și este considerat cel mai vechi teatru de operă din lume care își desfășoară în continuare activitatea.

De-a lungul istoriei sale, instituția a fost asociată cu nume importante ale muzicii clasice. Gioachino Rossini a ocupat funcția de director muzical al teatrului, iar Gaetano Donizetti a prezentat aici, în premieră, opera Lucia di Lammermoor.

Concertul de la Napoli a continuat seria aparițiilor internaționale ale Orchestrei Operei Naționale București, care a evoluat anterior sub bagheta lui Daniel Jinga la Teatro La Fenice din Veneția și la Teatro dell’Opera di Roma.

Prin participarea la gala organizată la Teatro di San Carlo, dirijorul a condus orchestra instituției pe scena unui al treilea teatru liric italian de referință.

Activitatea artistică a Operei Naționale București în Italia a inclus și alte evenimente în ultimul an. În decembrie 2025, artiști ai instituției au susținut un recital de cameră la Teatro alla Scala din Milano, iar în iulie 2026 orchestra a participat la Festivalul Internațional de la Ravello.

Daniel Jinga, directorul general al Operei Naționale București, a explicat semnificația profesională și personală a concertului de la Napoli, precum și alegerea unui repertoriu care a inclus atât creații românești, cât și lucrări italiene.

„Pentru mine, să dirijez Orchestra Operei Naționale București la Teatro di San Carlo înseamnă un privilegiu profesional și personal. După Veneția și Roma, la Napoli am fost într-un teatru pe care îl știam din cărțile despre Rossini și Donizetti. Ne-am dorit să ducem aici Enescu alături de repertoriul italian, pe care acest public îl cunoaște foarte bine.”, a declarat dirijorul Daniel Jinga.

Repertoriul pregătit pentru concertul de la Teatro di San Carlo a reunit lucrări orchestrale românești și fragmente din opere italiene, programul fiind deschis cu Rapsodia nr. 1 de George Enescu.

Lucrarea compozitorului român, una dintre creațiile reprezentative ale repertoriului orchestral național, a fost urmată de arii și ansambluri din opere semnate de Gioachino Rossini, Giacomo Puccini, Francesco Cilea, Ruggero Leoncavallo și Vincenzo Bellini.

Mezzosoprana Ruxandra Donose a interpretat aria „Cruda sorte!” din opera L’italiana in Algeri, de Rossini, și „Acerba voluttà”, din Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea.

Pentru artistă, concertul a reprezentat prima apariție pe scena Teatro di San Carlo, după o carieră în care a evoluat în numeroase teatre lirice internaționale.

Ruxandra Donose a vorbit despre importanța debutului său la instituția napolitană și despre participarea alături de Orchestra Operei Naționale București la un program dedicat celor două tradiții muzicale.

„Am cântat pe multe dintre marile scene lirice ale lumii, dar fiecare teatru are propria istorie și propria identitate. Pentru mine, să ajung pentru prima dată pe scena Teatro di San Carlo, un loc atât de important în istoria operei, este o experiență aparte. Mă bucur că această întâlnire are loc alături de Orchestra Operei Naționale București, într-un program care a pus în dialog muzica românească și repertoriul italian.”, a declarat mezzosoprana Ruxandra Donose.

Soprana Paula Iancic a participat la gala din Napoli cu fragmente muzicale din operele Madama Butterfly, de Giacomo Puccini, și Adriana Lecouvreur, de Francesco Cilea, contribuind la secțiunea dedicată repertoriului liric italian.

Artista a explicat că prezența pe scena Teatro di San Carlo reprezintă un moment important în activitatea sa profesională, având în vedere istoria instituției și tradiția sa muzicală.

„Teatro di San Carlo are o tradiție care impune respect, iar faptul că am cântat aici este un reper pe care îl voi păstra în parcursul meu profesional. Mă bucur că am putut reprezenta muzica românească într-un program care a inclus și pagini esențiale ale repertoriului italian”, a declarat soprana Paula Iancic.

Tenorul Teodor Ilincăi a interpretat două arii cunoscute din repertoriul italian: „E lucevan le stelle”, din opera Tosca, de Giacomo Puccini, și „Vesti la giubba”, din Pagliacci, de Ruggero Leoncavallo.

Participarea la concertul organizat la Napoli a adăugat o nouă scenă internațională în parcursul profesional al tenorului român.

„Teatro di San Carlo este un nume care are o semnificație aparte pentru orice artist liric, prin istoria și tradiția sa. Este important pentru cariera mea să pot adăuga această scenă parcursului profesional și să particip la un eveniment care aduce muzica românească în fața publicului italian”, a declarat tenorul Teodor Ilincăi.

Programul Galei de Operă a inclus, pe lângă Rapsodia nr. 1 de George Enescu, două momente din repertoriul românesc de operetă, selectate pentru a prezenta publicului italian și alte creații ale muzicii de scenă din România.

Prima lucrare a fost „Sărmane lăutar”, de Gherase Dendrino, din opereta Lăsați-mă să cânt, iar cea de-a doua a fost „Muzica”, de George Grigoriu, din Valurile Dunării.

Cele două compoziții au fost integrate într-un program care a cuprins și arii din operele marilor compozitori italieni, prezentând astfel mai multe genuri și stiluri ale muzicii de scenă românești în cadrul aceluiași concert.

Gabriela Dancău, ambasadoarea României în Republica Italiană, a subliniat dimensiunea culturală și diplomatică a Galei de Operă organizate la Teatro di San Carlo, în contextul evenimentelor desfășurate pe parcursul Anului Cultural România – Italia 2026.

Diplomatul român a evidențiat participarea Orchestrei Operei Naționale București, a dirijorului Daniel Jinga și a soliștilor, precum și importanța prezentării patrimoniului muzical românesc într-un teatru cu o istorie de aproape trei secole.