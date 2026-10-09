De la lumea lui Rigoletto la universul Mariei Callas, o săptămână de întâlniri cu arta spectacolului pe scena Operei Naționale București

Destine tragice, iubiri ce înfruntă convențiile și portretul unei artiste legendare conturează programul Operei Naționale București din 14–18 octombrie 2026. De la „Rigoletto”, în montarea lui Stephen Barlow, plasată în Chicago-ul prohibiției, la „Callas – Oana Pellea”, de la lirismul baletului „Romeo și Julieta” la delicatețea operei „Lakmé”, în regia lui Andrei Șerban, săptămâna oferă perspective distincte asupra pasiunii și fragilității umane. Întâlnirea muzicală „Viaggio nella musica” completează programul, în foaierul Operei.

Miercuri, 14 octombrie, ora 18:30 și joi, 15 octombrie, ora 18:30, publicul este așteptat la spectacolul „Rigoletto” de Giuseppe Verdi. Povestea lui Rigoletto, cinicul bufon al Ducelui de Mantova care, din pricina uneltirilor sale nesăbuite, ajunge să-și piardă propria fiică, pe Gilda, a fost plasată la Chicago, la începutul anului 1929. Perioadă efervescentă, după cum numește regizorul perioada prohibiției, o lume condusă de gangsteri și dominată de jocuri de noroc. Stephen Barlow a fost convins că această perioadă definește cel mai bine lumea periculoasă și întunecată din opera lui Verdi. Ducele devine, în montarea de pe scena Operei Naționale București, un fel de Al Capone, iar Rigoletto un fel de comediant privat al ducelui. În seara primei reprezentații, publicul spectator îl va putea urmări pe baritonul Balla Sandor în calitate de invitat în rolul titular.

Vineri, 16 octombrie 2026, de la ora 17:00, în foaierul Operei se va desfășura evenimentul „Viaggio nella musica”, o întâlnire muzicală concepută ca o călătorie sonoră prin expresivitatea vocii și a instrumentelor. Programul îi aduce împreună pe Irina Iordăchescu și invitații săi, alături de Clarinettando Ensemble, sub conducerea muzicală a lui Giovanni D’Auria, cu participarea lui Raffaele Ficuciello la flaut, a sopranelor Cecilia Bucerzan și Mihaela Pletea și a pianistei Liana Mareș.

Tot vineri, 16 octombrie, ora 20:00, vă propunem spectacolul „Callas – Oana Pellea” de Terrence McNally, o producție originală, la intersecția dintre teatru și operă, ce explorează multiplele fațete ale personalității sopranei Maria Callas. Interpretarea Oanei Pellea, de o remarcabilă complexitate dramatică și psihologică, surprinde toate nuanțele personalității Mariei Callas, riguroasă și exigentă în exprimarea artistică, dar și romantică, vulnerabilă și profund umană. Actrița reușește performanța de a o interpreta pe diva elenă fără a o imita, de a-i readuce pe scenă aura legendară printr-o creație originală.

Sâmbătă, 17 octombrie, ora 18:30, publicul este invitat la baletul „Romeo și Julieta” de Serghei Prokofiev, una dintre cele mai emoționante povești de iubire ale repertoriului coregrafic. Inspirat de tragedia lui William Shakespeare, spectacolul urmărește destinul celor doi tineri îndrăgostiți, prinși în conflictul dintre familiile Montague și Capulet, într-o creație în care tensiunea dramatică, lirismul muzicii și expresivitatea dansului construiesc un parcurs scenic de mare intensitate.

Duminică, 18 octombrie, ora 18:30, Opera Națională București prezintă „Lakmé” de Léo Delibes, în regia lui Andrei Șerban, premiera care a încheiat stagiunea trecută. Opera propune o poveste despre iubire, diferențe culturale și destin, plasată într-un univers sonor de o mare delicatețe, în care rafinamentul melodic și atmosfera exotică definesc una dintre cele mai cunoscute creații ale repertoriului francez. În această reprezentație, tenorul Alexandru Badea este invitat în rolul Gérald. Spectacol prezentat în cadrul Festivalului Național de Teatru 2026.

Bilete pe http://tickets.operanb.ro/ și de la Casa de Bilete a Operei Naționale București.

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