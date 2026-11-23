Buletinele românilor reprezintă una dintre preocupările legate de reforma administrativ-teritorială pregătită pentru 2028. Românii nu vor fi obligați să își schimbe imediat actele de identitate dacă județele vor fi reorganizate. Europarlamentarul PSD Dragoș Benea a explicat că vor exista reguli tranzitorii. Acestea vor permite folosirea documentelor cu datele vechi până la expirarea lor. „Să nu fie o urgență schimbarea documentelor”, a transmis acesta.

Dragoș Benea coordonează grupul de lucru al PSD pentru reforma administrativ-teritorială. Acesta a vorbit luni seară, la Digi24, despre efectele reorganizării județelor asupra documentelor cetățenilor.

Potrivit europarlamentarului, schimbarea administrației teritoriale nu va impune înlocuirea imediată a buletinelor. Vor fi stabilite norme care să reglementeze perioada de tranziție. Astfel, documentele emise înainte de reorganizare vor putea fi utilizate în continuare.

„Vor fi norme tranzitorii care vor permite, fie până la expirarea actului de identitate, să fie valabil cu vechile date. Adică să nu fie o urgență schimbarea documentelor”, a declarat europarlamentarul PSD.

Benea a atras atenția și asupra necesității accelerării procesului de digitalizare a administrației publice. Acesta consideră că pregătirile trebuie realizate înainte de aplicarea reformei, programată pentru 2028.

Europarlamentarul a explicat că modernizarea administrației trebuie să avanseze în următorii ani. Digitalizarea este deja un proces ireversibil în România, însă ritmul de implementare nu este suficient de rapid.

„Noi trebuie să facem pași importanți până în 2028, când ar trebui să se întâmple această reformă administrativ-teritorială. Digitalizarea este un proces ireversibil în România, dar nu este foarte accelerat”, a spus Benea.

Un rol important îl poate avea digitalizarea documentelor și a arhivelor păstrate de primării. Această măsură ar putea facilita accesul cetățenilor la informații și servicii publice.

Subiectul a fost abordat și din perspectiva documentelor de proprietate. Întrebat ce se va întâmpla cu actele de identitate și cu documentele care atestă proprietatea, în cazul reorganizării județelor, Benea a reiterat că schimbarea buletinelor nu trebuie tratată ca o urgență.

Pe lângă reorganizarea județelor, reforma administrativ-teritorială vizează și structura comunelor. Dragoș Benea a precizat că au fost realizate mai multe simulări pentru stabilirea unui prag minim de populație.

Au fost analizate variante care pornesc de la 3.000 și 4.000 de locuitori. O altă posibilitate luată în calcul este stabilirea pragului la 2.500 de locuitori.

„Am făcut simulări pe 3.000 și pe 4.000. Putem finaliza cu 2.500”, a declarat europarlamentarul PSD.

Acesta a explicat că reorganizarea comunelor este una dintre cele mai dificile componente ale reformei. Deciziile trebuie să țină cont atât de statisticile privind populația, cât și de particularitățile fiecărei comunități.

Simulările realizate de grupul de lucru au inclus și situația municipiilor reședință de județ. Au fost analizate, de asemenea, localitățile aflate în apropierea acestor municipii.

O altă categorie luată în calcul este reprezentată de orașele cu mai puțin de 10.000 de locuitori. Potrivit lui Dragoș Benea, analiza vizează aproximativ 120 de astfel de orașe.

Au fost incluse și cele 32 de stațiuni balneoclimaterice. Acestea au populații comparabile cu cele ale comunelor, iar situația lor trebuie analizată separat în procesul de reorganizare administrativă.