Expertiza seismică a unui bloc arată cât de vulnerabilă este clădirea în cazul unui cutremur. Prețul depinde de suprafața construită și de complexitatea verificărilor. Un expert în construcții explică ce presupune evaluarea, cât costă și ce verificări sunt recomandate înainte de cumpărarea unei locuințe.

Cutremurele readuc în atenție siguranța blocurilor din România. Mulți proprietari și cumpărători se întreabă dacă imobilele în care locuiesc pot rezista unui seism puternic.

Majoritatea clădirilor din țară nu au fost expertizate din punct de vedere seismic. În consecință, vulnerabilitatea multor construcții nu este cunoscută printr-o evaluare tehnică.

Dragoș Marcu, președintele Asociației Inginerilor Constructori Proiectanți de Structuri, a explicat la emisiunea iBani cât costă o expertiză seismică și care sunt etapele acestei proceduri.

Prețul unei expertize seismice este calculat în funcție de suprafața clădirii. Pentru estimarea costurilor se iau în calcul metri pătrați de la fiecare etaj, apoi se aplică un tarif pe metru pătrat.

Dragoș Marcu a oferit un interval orientativ pentru această evaluare tehnică. Potrivit specialistului, tariful poate varia între 5 și 15 euro pe metru pătrat.

„O să vă dau o marjă foarte mare. Aș spune că luați toți metrii pătrați din casa aia, adică fiecare etaj, suprafața fiecărui etaj, puneți numărul de etaje și înmulțiți cu între 5 și 15 euro pe metru pătrat”, a punctat el.

Costul final depinde de suprafața totală și de lucrările necesare pentru verificarea structurii de rezistență.

Prima etapă presupune consultarea proiectului inițial al construcției. Documentația poate fi găsită în cartea tehnică a clădirii.

Dacă proiectul nu mai există, specialiștii trebuie să efectueze măsurători pentru a reconstitui geometria imobilului. Ulterior, verificările se concentrează asupra structurii de rezistență.

Evaluarea poate presupune și intervenții în interiorul locuințelor. Specialiștii pot preleva probe din beton sau metal pentru a determina caracteristicile materialelor și modul în care a fost realizată structura.

Dragoș Marcu a explicat că verificarea presupune identificarea elementelor structurale și analizarea caracteristicilor acestora.

„Pe noi ne interesează structura de rezistență și după aia trebuie să căutăm. După ea identificăm ce structură de rezistență e în spate. Ori lucrul ăsta trebuie făcut cu deranj pentru oamenii din casă, că începi să spargi așa, să iei probe de materiale din betonul sau metalul sau ce găsești acolo, ca să determini un stâlp sau o grindă de beton armat, din ce beton e, câtă armătură are în ea și așa mai departe”, a mai spus expertul, potrivit stirileprotv.ro.

Persoanele care intenționează să cumpere un apartament ar trebui să solicite și opinia unui specialist înainte de încheierea tranzacției.

O primă evaluare vizuală a clădirii poate oferi indicii despre starea construcției și eventualele probleme care necesită verificări suplimentare.

Potrivit lui Dragoș Marcu, o astfel de evaluare poate costa câteva sute de lei sau aproximativ 1.000 de lei. Aceasta este diferită de o expertiză seismică completă, care presupune investigații tehnice mai ample.