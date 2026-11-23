Marius Budăi, fost ministru PSD al Muncii, a prezentat bilanțul primei luni de guvernare, enumerând măsurile și sumele alocate pentru pensii, sănătate, firme și agricultură. Social-democratul a susținut că partidul său a urmărit protejarea veniturilor populației și relansarea economiei. Totodată, acesta a criticat abordarea premierului Ilie Bolojan, pe care a asociat-o cu măsurile de austeritate.

Într-o postare publicată luni, 23 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, Marius Budăi a făcut un bilanț al primelor 30 de zile de guvernare. Fostul ministru a afirmat că PSD a urmărit să acorde prioritate cetățenilor și nevoilor acestora, în locul procedurilor administrative și al măsurilor restrictive.

Acesta a susținut că guvernarea poate pune accentul pe protecția socială și pe sprijinirea populației, fără să recurgă exclusiv la amenințări și avertismente privind situația financiară a statului.

Budăi a comparat abordarea social-democraților cu cea promovată de premierul Ilie Bolojan și de susținătorii acestuia. Potrivit fostului ministru, în timp ce aceștia le-ar fi transmis românilor că nu există resurse și soluții, PSD ar fi urmărit identificarea unor alternative.

Social-democratul a enumerat mai multe direcții de acțiune: plata datoriilor statului, protejarea veniturilor populației și relansarea economiei.

Printre rezultatele prezentate de Marius Budăi se numără suplimentarea fondurilor destinate pensiilor și ajutoarelor one-off cu 3,2 miliarde de lei.

Fostul ministru a susținut că pensiile trebuie tratate drept un drept al cetățenilor, nu ca o cheltuială de care statul ar trebui să încerce să scape.

De asemenea, acesta a menționat alocarea suplimentară a 8,2 miliarde de lei pentru sănătate. În același bilanț, Budăi a inclus și plata a peste 1,4 miliarde de lei către firmele românești.

În agricultură, fostul ministru a indicat plăți în avans de 1,24 miliarde de euro pentru fermieri. El a precizat că valoarea medie primită de fiecare fermier a crescut cu 80%.

La această sumă se adaugă peste 130 de milioane de lei destinate irigațiilor, potrivit bilanțului prezentat de social-democrat.

Marius Budăi a inclus în lista măsurilor și protejarea salariilor angajaților companiilor aflate în dificultate financiară.

Potrivit acestuia, perioada în care salariații pot primi plăți din Fondul de garantare a fost extinsă de la șase la 12 luni.

În domeniul sănătății, fostul ministru a menționat măsurile privind accesul pacienților oncologici la investigații și diagnostic. Acesta a indicat decontarea investigațiilor PET-CT și introducerea a șase noi categorii de testări genetice.

Budăi a mai enumerat câteva investiții și proiecte pe care le-a asociat activității guvernamentale din prima lună.

Printre acestea se află finalizarea a 13 kilometri de autostradă pe A0 și recepționarea unor locomotive electrice. El a amintit și programul prin care prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei pentru achiziția bateriilor de stocare.

În ceea ce privește fondurile europene, fostul ministru a invocat evaluarea favorabilă a Comisiei Europene pentru 69 dintre cele 75 de jaloane și ținte incluse în cererea de plată numărul 5 din PNRR.

Acesta a menționat și rectificarea bugetară. Ea va asigura finanțarea pensiilor, serviciilor sociale, spitalelor și serviciilor publice esențiale.

Un alt subiect inclus în bilanțul său privește impozitarea locuințelor. Budăi a susținut că a fost identificată o soluție pentru evitarea dublei impozitări în cazul proprietarilor care și-au închis balcoanele cu bună-credință.

În finalul postării, fostul ministru PSD al Muncii a revenit asupra diferențelor dintre abordarea social-democraților și cea a premierului Ilie Bolojan.

Budăi a criticat accentul pus de premier pe austeritate și a susținut că obiectivul PSD rămâne creșterea bunăstării populației.

Acesta a afirmat că social-democrații au identificat soluții pentru problemele pe care alți reprezentanți ai guvernării le-ar fi considerat imposibil de rezolvat.

Diferența dintre cele două abordări constă în modul în care sunt tratate nevoile cetățenilor și responsabilitatea statului față de aceștia.