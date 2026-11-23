Bilanț după o lună de guvernare. Fostul ministru Marius Budăi: Găsim soluții, protejăm veniturile oamenilor și repornim economia
SURSA FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea - Marius Budăi
Marius Budăi, fost ministru PSD al Muncii, a prezentat bilanțul primei luni de guvernare, enumerând măsurile și sumele alocate pentru pensii, sănătate, firme și agricultură. Social-democratul a susținut că partidul său a urmărit protejarea veniturilor populației și relansarea economiei. Totodată, acesta a criticat abordarea premierului Ilie Bolojan, pe care a asociat-o cu măsurile de austeritate.
Marius Budăi susține că PSD a pus nevoile oamenilor înaintea măsurilor de austeritate
Într-o postare publicată luni, 23 noiembrie, pe pagina sa de Facebook, Marius Budăi a făcut un bilanț al primelor 30 de zile de guvernare. Fostul ministru a afirmat că PSD a urmărit să acorde prioritate cetățenilor și nevoilor acestora, în locul procedurilor administrative și al măsurilor restrictive.
Acesta a susținut că guvernarea poate pune accentul pe protecția socială și pe sprijinirea populației, fără să recurgă exclusiv la amenințări și avertismente privind situația financiară a statului.
Budăi a comparat abordarea social-democraților cu cea promovată de premierul Ilie Bolojan și de susținătorii acestuia. Potrivit fostului ministru, în timp ce aceștia le-ar fi transmis românilor că nu există resurse și soluții, PSD ar fi urmărit identificarea unor alternative.
Social-democratul a enumerat mai multe direcții de acțiune: plata datoriilor statului, protejarea veniturilor populației și relansarea economiei.
PSD invocă alocări suplimentare pentru pensii, sănătate și firmele românești
Printre rezultatele prezentate de Marius Budăi se numără suplimentarea fondurilor destinate pensiilor și ajutoarelor one-off cu 3,2 miliarde de lei.
Fostul ministru a susținut că pensiile trebuie tratate drept un drept al cetățenilor, nu ca o cheltuială de care statul ar trebui să încerce să scape.
De asemenea, acesta a menționat alocarea suplimentară a 8,2 miliarde de lei pentru sănătate. În același bilanț, Budăi a inclus și plata a peste 1,4 miliarde de lei către firmele românești.
În agricultură, fostul ministru a indicat plăți în avans de 1,24 miliarde de euro pentru fermieri. El a precizat că valoarea medie primită de fiecare fermier a crescut cu 80%.
La această sumă se adaugă peste 130 de milioane de lei destinate irigațiilor, potrivit bilanțului prezentat de social-democrat.
Fostul ministru al Muncii enumeră măsurile pentru angajați și bolnavii de cancer
Marius Budăi a inclus în lista măsurilor și protejarea salariilor angajaților companiilor aflate în dificultate financiară.
Potrivit acestuia, perioada în care salariații pot primi plăți din Fondul de garantare a fost extinsă de la șase la 12 luni.
În domeniul sănătății, fostul ministru a menționat măsurile privind accesul pacienților oncologici la investigații și diagnostic. Acesta a indicat decontarea investigațiilor PET-CT și introducerea a șase noi categorii de testări genetice.
Budăi a mai enumerat câteva investiții și proiecte pe care le-a asociat activității guvernamentale din prima lună.
Printre acestea se află finalizarea a 13 kilometri de autostradă pe A0 și recepționarea unor locomotive electrice. El a amintit și programul prin care prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei pentru achiziția bateriilor de stocare.
Budăi anunță evaluarea favorabilă a Comisiei Europene pentru 69 de jaloane din PNRR
În ceea ce privește fondurile europene, fostul ministru a invocat evaluarea favorabilă a Comisiei Europene pentru 69 dintre cele 75 de jaloane și ținte incluse în cererea de plată numărul 5 din PNRR.
Acesta a menționat și rectificarea bugetară. Ea va asigura finanțarea pensiilor, serviciilor sociale, spitalelor și serviciilor publice esențiale.
Un alt subiect inclus în bilanțul său privește impozitarea locuințelor. Budăi a susținut că a fost identificată o soluție pentru evitarea dublei impozitări în cazul proprietarilor care și-au închis balcoanele cu bună-credință.
Marius Budăi îl critică pe Ilie Bolojan pentru politica de austeritate
În finalul postării, fostul ministru PSD al Muncii a revenit asupra diferențelor dintre abordarea social-democraților și cea a premierului Ilie Bolojan.
Budăi a criticat accentul pus de premier pe austeritate și a susținut că obiectivul PSD rămâne creșterea bunăstării populației.
Acesta a afirmat că social-democrații au identificat soluții pentru problemele pe care alți reprezentanți ai guvernării le-ar fi considerat imposibil de rezolvat.
Diferența dintre cele două abordări constă în modul în care sunt tratate nevoile cetățenilor și responsabilitatea statului față de aceștia.
Mesajul integral transmis de fostul ministru social-democrat
„În 30 de zile am schimbat un lucru esențial: am pus omul înaintea hârtiilor și grija înaintea orgoliului. Se poate guverna și cu suflet, nu doar cu sperietori și amenințări.
În timp ce profeții austerității bolojenene le spuneau românilor că „nu avem”, că „nu se poate” și că singura soluție este să plătească mai mult și să primească mai puțin, PSD a venit cu o altă abordare: să găsim soluții, să plătim datoriile statului, să protejăm veniturile oamenilor și să repornim economia!
În prima lună de guvernare, am arătat că statul poate să fie un sprijin pentru cetățeni și pentru firmele românești. Diferența se vede în fapte, nu în discursuri:
– 3,2 miliarde de lei în plus pentru pensii și ajutoarele one-off – pentru noi, pensiile nu sunt o cheltuială de care trebuie să scapi, ci un drept care trebuie respectat;
– 8,2 miliarde de lei în plus pentru sănătate – sănătatea oamenilor nu poate aștepta;
– peste 1,4 miliarde de lei achitate firmelor românești;
– 1,24 miliarde de euro pentru fermieri, plăți în avans, cu o creștere de 80% a valorii medii pe fermier, plus peste 130 de milioane de lei pentru irigații;
– salariile angajaților protejate: am extins de la 6 la 12 luni perioada de plată din Fondul de garantare pentru salariații companiilor aflate în dificultate;
– mai mult acces la tratament și diagnostic pentru bolnavii de cancer, prin decontarea investigațiilor PET-CT și introducerea a șase noi categorii de testări genetice;
– investiții și rezultate concrete: 13 kilometri noi de autostradă pe A0, locomotive electrice recepționate și un program prin care prosumatorii pot primi până la 15.000 de lei pentru baterii de stocare;
– bani europeni deblocați: evaluarea favorabilă a Comisiei Europene pentru 69 dintre cele 75 de jaloane și ținte din cererea de plată nr. 5 din PNRR;
– rectificare bugetară pentru a asigura finanțarea pensiilor, serviciilor sociale, spitalelor și serviciilor publice esențiale;
– am găsit soluția pentru a evita impozitarea dublă a locuințelor celor care și-au închis balcoanele cu bună-credință.
Domnul Bolojan și ai lui au făcut din austeritate un scop în sine – mare performanță. Pentru PSD, scopul rămâne bunăstarea oamenilor. Ei au ținut “cursuri despre de ce nu se poate”, noi am livrat soluții acolo unde alții vedeau doar limite. Asta desparte o guvernare care doar cere sacrificii de la oameni de una care luptă pentru oameni”, a scris Marius Budăi pe pagina sa de socializare, luni, 23 noiembrie.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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