Adrian Negrescu propune cinci sectoare strategice pentru dezvoltarea economiei României. Energia, materiile prime critice, industria de apărare, procesarea alimentelor și logistica pot susține investiții importante. Economistul cere stabilitate fiscală, reformă administrativă și finanțare pentru companiile românești.

România trebuie să își stabilească prioritățile economice și să urmeze un plan de dezvoltare pe termen lung. Acesta este unul dintre mesajele transmise de Adrian Negrescu la summitul ROINVEST, organizat la JW Marriott Bucharest Grand Hotel.

Economistul consideră că atragerea investițiilor în toate domeniile, fără o strategie clară, a dus la dispersarea resurselor. România trebuie să aleagă sectoarele în care poate deveni competitivă.

„O țară cu bugetul și capacitatea administrativă ale României nu poate fi campioană la toate. Poate fi însă campioană în câteva domenii, alese pe baza a ceea ce avem cu adevărat: resurse, poziție geografică și competențe”, a declarat Adrian Negrescu.

Primul domeniu indicat de economist este energia. Din 2027, odată cu intrarea în producție a zăcământului Neptun Deep, România ar urma să devină cel mai mare producător de gaze din Uniunea Europeană. Producția este estimată să crească cu cel puțin trei sferturi.

Extinderea capacităților nucleare, dezvoltarea energiei eoliene și solare și investițiile în stocare completează perspectivele sectorului energetic.

Negrescu consideră că România trebuie să valorifice gazele naturale prin dezvoltarea industriei interne, nu doar prin exporturi.

„Dar nu trebuie să ne mulțumim să exportăm gaze. Trebuie să le transformăm aici, în chimie, îngrășăminte, materiale și produse cu valoare adăugată”, a punctat economistul.

Al doilea domeniu este reprezentat de materiile prime critice. România deține aproximativ jumătate dintre resursele pe care Uniunea Europeană le consideră critice. Trei proiecte românești, din sectoarele grafitului, magneziului și cuprului, au fost declarate strategice la nivel european.

Provocarea este dezvoltarea capacităților de procesare. Aceste resurse pot susține producția de baterii, componente electrice și aliaje pentru industria auto și aerospațială.

„Nu ne ajunge însă să extragem. Avem nevoie de procesare și de industrii care să folosească aceste materiale: baterii, componente electrice, aliaje pentru industria auto și aerospațială”, a mai declarat Adrian Negrescu.

Al treilea sector strategic este industria de apărare. Prin programul european SAFE, România are acces la peste 16,6 miliarde de euro. Este a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană, după Polonia.

Aproximativ jumătate din bani trebuie să ajungă în industria națională. Economistul consideră că această finanțare poate susține dezvoltarea unor capacități industriale noi.

„Este cea mai mare oportunitate de reindustrializare din ultimele trei decenii. Dacă o folosim doar pentru achiziții de echipamente, o vom rata. Dacă o folosim pentru a construi fabrici, parteneriate tehnologice și lanțuri de furnizori locali, cu aplicații duale, militare și civile, vom crea o industrie pentru următoarele decenii”, a afirmat Negrescu.

Al patrulea domeniu este agroalimentarul procesat. România exportă cantități mari de cereale, dar importă masiv produse alimentare procesate. Diferența evidențiază dependența de produsele finite din import.

Dezvoltarea fabricilor de procesare, a depozitelor frigorifice și a logisticii agricole ar putea crește valoarea adăugată în economia națională și ar putea reduce deficitul comercial.

Al cincilea sector este logistica, cu accent pe coridorul Marea Neagră–Dunăre. Portul Constanța, Dunărea și legăturile rutiere și feroviare cu nordul și vestul Europei pot transforma România într-un punct important de conexiune regională.

Cele cinci domenii sunt complementare și pot funcționa ca un ecosistem industrial. „Așa arată un ecosistem industrial, nu o colecție de proiecte izolate”, a subliniat economistul.

Pentru susținerea acestor sectoare, Negrescu propune patru piloni. Primul este stabilitatea fiscală. Investițiile industriale și logistice sunt planificate pe perioade lungi. Modificările frecvente ale legislației fiscale afectează predictibilitatea și pot determina amânarea proiectelor.

Economistul propune o garanție legală de stabilitate fiscală de cel puțin cinci ani pentru investițiile productive. De asemenea, susține scutirea profitului reinvestit în echipamente, tehnologie și automatizare.

„Niciun investitor nu construiește o fabrică sau un centru logistic pentru doi ani. Calculele se fac pe zece, cincisprezece, douăzeci de ani. Într-o țară în care regulile fiscale se schimbă de mai multe ori pe an, aceste calcule nu mai pot fi făcute”, a explicat Adrian Negrescu.

Un alt obiectiv este adoptarea la timp a bugetului și evitarea modificărilor neprevăzute prin ordonanțe de urgență. Facilitățile fiscale ar trebui concentrate pe domeniile prioritare.

Al doilea pilon este reorganizarea teritorială. România are aproape 2.900 de comune, iar aproximativ 2.400 dintre acestea au sub 5.000 de locuitori. Multe administrații locale nu dispun de bugete și specialiști suficienți pentru gestionarea proiectelor mari de investiții. Dezvoltarea parcurilor industriale presupune autorizații rapide, utilități și o colaborare eficientă cu investitorii.

„Reforma administrativă nu este doar o chestiune de economii la buget, ci o condiție pentru dezvoltare. Avem nevoie de structuri metropolitane și regionale puternice, capabile să atragă și să administreze proiecte mari”, a transmis economistul.

Al treilea pilon vizează dezvoltarea unui ecosistem solid de bănci locale. Instituțiile de credit cu capital românesc dețin aproximativ 37% din activele sistemului bancar.

Negrescu consideră că băncile locale pot contribui mai eficient la finanțarea antreprenorilor și a proiectelor regionale. Un rol important ar trebui să revină Băncii de Investiții și Dezvoltare.

Aceasta ar trebui să asigure cofinanțarea proiectelor din sectoarele prioritare, alături de băncile comerciale și fondurile europene.

„Fără finanțare locală, firmele românești vor rămâne simpli chiriași în parcurile construite de alții, nu dezvoltatori și producători”, a avertizat Adrian Negrescu.

Al patrulea pilon privește facilitățile pentru investitorii greenfield, care dezvoltă proiecte noi. Țările concurente oferă terenuri pregătite, utilități, termene clare pentru autorizare și ajutoare de stat predictibile.

În România, procedurile sunt încă fragmentate, iar obținerea avizelor poate dura luni de zile. Economistul propune un sistem cu un singur ghișeu, un responsabil desemnat și termene ferme pentru fiecare aprobare. Pentru proiectele strategice, statul ar trebui să pregătească din timp terenuri conectate la infrastructura de utilități și transport.

„Un investitor ar trebui să aibă un singur ghișeu, un singur responsabil și un termen ferm pentru fiecare aprobare”, a precizat Negrescu.

Autostrăzile, căile ferate, rețelele electrice și cele de apă sunt alte condiții necesare pentru atragerea investițiilor. Fără infrastructură, parcurile industriale nu pot funcționa la capacitate maximă.

Adrian Negrescu consideră că România beneficiază de un context economic și geopolitic favorabil. Mutarea lanțurilor de producție mai aproape de piețele europene, necesarul de energie și materii prime al Uniunii Europene și investițiile în apărare pot genera proiecte importante. La acestea se adaugă reconstrucția Ucrainei și poziția geografică a României.

Estimarea economistului privind investițiile în spații logistice, parcuri industriale și infrastructura conexă este de aproximativ 10 miliarde de euro în următorii ani. Suma reprezintă un potențial, nu o certitudine.