Românii ar putea plăti mai mult pentru cumpărăturile de Crăciun, în condițiile în care numeroși comercianți pregătesc majorări de prețuri. Aproape patru din zece comercianți intenționează să scumpească produsele până la sfârșitul anului. Cele mai mari creșteri sunt anticipate la alimente, însă guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, nu se așteaptă la scumpiri exagerate.

Cumpărăturile pentru sărbătorile de iarnă ar putea deveni mai costisitoare pentru români, potrivit unei anchete privind intențiile comercianților.

Datele arată că 38% dintre comercianți se pregătesc să majoreze prețurile în ultima parte a anului.

În schimb, doar 3% dintre aceștia iau în calcul reduceri de prețuri.

Cele mai importante scumpiri sunt anticipate în sectorul alimentar. Majorările estimate variază de la 2-3% până la 20-30%, în funcție de produse.

Aceste procente reprezintă estimări privind eventualele scumpiri, nu majorări deja aplicate tuturor alimentelor.

Comercianții invocă în special creșterea cheltuielilor cu energia și carburanții.

Costurile suplimentare suportate de magazine și furnizori ajung să se reflecte în prețurile plătite de consumatori.

Eventualele majorări de la finalul anului vin după o perioadă în care numeroase alimente au devenit deja mai scumpe.

Datele oficiale indică o creștere medie a prețurilor alimentelor de aproximativ 3% în ultimul an.

Totuși, evoluțiile diferă considerabil de la o categorie de produse la alta.

Cafeaua a înregistrat una dintre cele mai mari scumpiri, cu un avans de 13%.

Ouăle costă cu 11% mai mult, în timp ce laptele și uleiul s-au scumpit cu câte 8%.

Majorări sunt anticipate și la fructe și legume.

Potrivit Observator News, dependența tot mai mare a României de importuri ar putea contribui la creșterea prețurilor acestor produse.

În ciuda apropierii sărbătorilor, comercianții nu se așteaptă la o creștere spectaculoasă a vânzărilor.

Bugetele multor gospodării sunt deja afectate de scumpirile acumulate în ultimele luni.

În aceste condiții, consumatorii intenționează să fie mai atenți la cheltuieli.

Mulți români urmăresc promoțiile și compară prețurile înainte de a face cumpărături.

De asemenea, unele gospodării iau în calcul renunțarea la produsele care nu sunt absolut necesare.

Presiunea asupra bugetelor este cu atât mai importantă în perioada sărbătorilor, când cheltuielile pentru alimente și alte produse cresc în mod obișnuit.

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a prezentat însă o perspectivă mai moderată asupra evoluției prețurilor.

Acesta a explicat că rata anuală a inflației ar putea înregistra o ușoară creștere până la sfârșitul anului.

Totuși, guvernatorul consideră că această evoluție nu trebuie confundată cu scumpiri generalizate și foarte mari.

„Rata anuală a inflaţiei IPC, indicele preţurilor de consum, are până la sfârşitul anului o uşoară creştere. Atenţie, e vorba de indicele IPC, nu e vorba de explozii de preţuri, cum există tendinţa să se spună”, a declarat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a precizat că prețurile ar putea avea o evoluție asemănătoare celei din anii precedenți.

„Preţurile, probabil, de sărbători vor fi relativ stabile sau vor înregistra creşteri normale, ca şi în anii precedenţi, nu sunt exagerări”, a afirmat acesta.

Isărescu a explicat și de ce o scădere generală a prețurilor este puțin probabilă în perioada următoare.

„Nu ne mai aşteptăm la o scădere din cauza, în principal, ca să nu zic exclusiv, evoluţiei preţurilor la produsele petroliere şi la energie”, a declarat guvernatorul BNR.

Evoluția costurilor energetice rămâne astfel unul dintre factorii importanți pentru prețurile de consum până la sfârșitul anului.