Necesarul brut de finanțare al României ar putea scădea cu aproximativ 31 de miliarde de lei în 2027, potrivit ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Statul ar urma să aibă nevoie de 248 de miliarde de lei, față de 279 de miliarde în 2026. Oficialul avertizează însă că reducerea deficitului nu elimină obligațiile de rambursare a împrumuturilor contractate în anii precedenți.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat noile estimări privind necesarul de finanțare al statului pentru anul 2027.

Potrivit acestuia, suma ar putea scădea de la aproximativ 279 de miliarde de lei în 2026 la 248 de miliarde de lei.

Reducerea estimată este de 31 de miliarde de lei și reflectă atât diminuarea deficitului, cât și scăderea obligațiilor ajunse la scadență.

„Pentru a păstra direcția, avem nevoie de un buget credibil pentru 2027 și de disciplină în cheltuirea banilor publici”, a transmis Nazare pe Facebook.

Ministrul a precizat că estimările nu sunt definitive. Acestea vor fi actualizate în funcție de execuția bugetară și de forma finală a bugetului pentru 2027.

Alexandru Nazare a explicat că necesarul de finanțare nu reprezintă exclusiv banii împrumutați pentru acoperirea deficitului bugetar.

În 2026, aproximativ 130 de miliarde de lei, echivalentul a 47% din total, sunt destinate finanțării deficitului.

Restul de 149 de miliarde de lei, reprezentând 53%, sunt necesare pentru rambursarea împrumuturilor ajunse la scadență.

„Cu alte cuvinte, mai mult de jumătate din sumele pe care statul trebuie să le plătească în 2026 sunt destinate plății datoriilor vechi”, a explicat ministrul.

Din datoriile care ajung la scadență anul acesta, 47,4 miliarde de lei provin din împrumuturi contractate în 2025.

Alte 23,4 miliarde de lei sunt aferente anului 2024, iar 24,1 miliarde de lei provin din 2023.

Împrumuturile din 2022 reprezintă 5,1 miliarde de lei, în timp ce datoriile anterioare acestui an însumează 49 de miliarde de lei.

Ministrul Finanțelor a atras atenția asupra ponderii ridicate a împrumuturilor contractate în ultimii doi ani.

Aproape 71 de miliarde de lei din datoriile scadente în 2026 provin din finanțările atrase în 2024 și 2025.

Suma reprezintă aproximativ 48% din totalul de 149 de miliarde de lei.

Peste 35 de miliarde de lei au fost împrumutate numai în primul semestru din 2025.

Nazare a explicat că România s-a confruntat atunci cu incertitudine politică, dezechilibre fiscale și deteriorarea perspectivelor de rating.

În aceste condiții, statul a apelat într-o măsură mai mare la împrumuturi pe termen scurt.

„Acestea au acoperit nevoile de atunci, dar au concentrat obligații de rambursare în 2026”, a precizat ministrul.

Ministrul Finanțelor a explicat mecanismul cunoscut drept „rostogolirea datoriei”.

Acesta presupune contractarea unor împrumuturi noi pentru rambursarea celor care ajung la termen.

„Aceasta este «rostogolirea datoriei»: înlocuim împrumuturile ajunse la scadență cu altele noi. Nu crește, în sine, suma datorată, dar dobânda și termenul noului împrumut depind de condițiile din piață”, a transmis Nazare.

Oficialul avertizează că refinanțarea datoriilor la dobânzi mai ridicate poate crește cheltuielile statului.

„Mai mult, dacă pierdem încrederea investitorilor, riscăm să plătim mai mult la rostogolirea datoriei şi să împovărăm şi mai mult bugetele viitoare”, a adăugat acesta.

Nazare a subliniat că rambursarea împrumuturilor și plata dobânzilor sunt obligații distincte.

Reducerea deficitului limitează acumularea unor datorii noi, dar nu elimină obligațiile financiare existente.

Alexandru Nazare consideră că bugetul pentru anul viitor trebuie construit pe venituri realiste și cheltuieli care pot fi susținute.

Investițiile ar trebui prioritizate în funcție de efectele lor asupra economiei.

Ministrul a atras atenția că agențiile de rating urmăresc reducerea deficitului și credibilitatea politicilor bugetare.

„Respectarea angajamentelor ne ajută să protejăm ratingul și să creăm condiții pentru reducerea, în timp, a costurilor de finanțare”, a explicat acesta.

Potrivit oficialului, cheltuielile cu împrumuturile contractate în prezent vor afecta și bugetele anilor următori.

„Costurile aferente împrumuturilor de astăzi vor fi plătite din bugetele publice ale anilor viitori. Cu cât limităm acumularea de datorie și costul dobânzilor, cu atât păstrăm mai multe resurse pentru dezvoltare”, a transmis Nazare.

Ministrul a subliniat că reducerea deficitului trebuie să protejeze și capacitatea generațiilor viitoare de a finanța investiții și proiecte de dezvoltare.