Studenții care locuiesc cu chirie în București ar putea plăti sute de lei în plus pentru a-și continua studiile. O taxă de 10 lei pe zi, prevăzută pentru anul 2027, a stârnit nemulțumirea ANOSR, care cere Primăriei Capitalei să schimbe regulile și să extindă scutirile.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Primăriei Capitalei organizarea unei dezbateri publice și modificarea proiectului privind taxa specială pentru promovarea turistică a Bucureștiului în 2027. Organizația cere ca toți studenții să fie scutiți de la plata acesteia, indiferent de forma de cazare, precum și persoanele care ajung în Capitală pentru activități educaționale.

Primăria Municipiului București a anunțat, la 3 noiembrie 2026, deschiderea procedurii de transparență decizională pentru proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale pentru promovarea turistică în anul 2027. Potrivit documentului, taxa este de 10 lei pe zi, echivalentul a aproximativ 300 de lei pe lună, și se aplică persoanelor cazate în București pentru o perioadă mai mică de un an.

În forma actuală a proiectului, singurii studenți exceptați de la plată sunt cei cazați în căminele de stat. ANOSR consideră că această prevedere îi dezavantajează pe tinerii care nu găsesc locuri în cămine și sunt nevoiți să apeleze la operatori privați pentru a putea urma cursurile universitare.

Organizația studențească a inițiat o petiție adresată studenților care beneficiază de cazare pe termen lung în spații private. Documentul a strâns aproximativ 1.500 de semnături, iar semnatarii solicită extinderea scutirii de la plata taxei asupra tuturor studenților, indiferent de forma de cazare.

ANOSR susține că universitățile publice și private nu dispun de suficiente locuri în cămine pentru a acoperi cererea reală, astfel că o parte importantă a studenților trebuie să închirieze spații private. În opinia organizației, aplicarea taxei pentru întreaga perioadă de cazare poate genera costuri suplimentare semnificative și poate îngreuna accesul la educație.

Reprezentanții studenților avertizează că suma de 10 lei pe noapte poate ajunge la aproximativ 300 de lei pentru o lună de cazare. Pe termen lung, această cheltuială suplimentară poate pune presiune asupra bugetelor studenților și, în unele situații, îi poate determina să renunțe la continuarea studiilor din motive financiare.

Solicitarea ANOSR vizează și elevii și studenții care vin în București pentru activități educaționale de scurtă durată. Printre acestea se numără examenele de admitere, sesiunile, colocviile, certificările, concursurile și olimpiadele, taberele educaționale, școlile de vară, cantonamentele sportive și sesiunile de formare.

Organizația consideră că proiectul nu face diferența între turiști și persoanele care ajung în Capitală pentru studii sau alte activități educaționale, deși acestea din urmă nu folosesc serviciile de cazare în scop turistic.

În acest context, ANOSR a transmis Primăriei Municipiului București un memoriu și mai multe amendamente prin care solicită introducerea unor reguli diferențiate. Propunerile vizează atât studenții cazați pe termen lung în unități private, cât și persoanele care au nevoie de cazare pentru participarea la activități educaționale desfășurate pe parcursul mai multor zile sau săptămâni.

Alianța cere autorităților să preia amendamentele și să organizeze o dezbatere publică asupra proiectului, astfel încât viitoarea taxă de promovare turistică să nu genereze costuri suplimentare pentru persoanele care vin în București în scop educațional.