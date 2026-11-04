Primăria Capitalei introduce reguli stricte pentru trotinetele electrice! În ce zone va fi interzisă utilizarea lor? Se dau amenzi de până la 10.000 de lei

Primăria Capitalei introduce reguli noi pentru utilizarea trotinetelor electrice în București, pe fondul accidentelor repetate și al trotinetelor abandonate pe trotuare. Regulamentul nou stabilește condiții de închiriere, zone cu acces restricționat, obligații pentru operatori și amenzi de până la 10.000 de lei.

Primăria Municipiului București (PMB) a anunțat adoptarea unui regulament privind utilizarea trotinetelor electrice, inițiat de primarul general Ciprian Ciucu. Noile reguli vizează atât utilizatorii, cât și operatorii de închiriere și urmăresc reducerea accidentelor, eliberarea trotuarelor și prevenirea parcării necorespunzătoare a vehiculelor.

Potrivit municipalității, regulamentul a devenit necesar pe fondul incidentelor repetate și al problemelor provocate de trotinetele închiriate, care sunt adesea abandonate pe trotuare, în parcări sau în stațiile Societății de Transport București (STB).

Una dintre principalele prevederi stabilește că trotinetele electrice vor putea fi închiriate doar persoanelor care au împlinit 18 ani. Operatorii vor avea obligația să restricționeze utilizarea acestora prin intermediul sistemelor GPS în Centrul Vechi și în alte zone stabilite de municipalitate.

Restricțiile vor putea fi aplicate și în condiții meteorologice nefavorabile, atunci când există riscuri de accidente, precum pe carosabil acoperit cu mâzgă, polei sau gheață.

Regulamentul interzice parcarea trotinetelor în locuri în care acestea blochează circulația pietonală sau rutieră ori accesul în imobile. De asemenea, vehiculele nu vor putea fi lăsate în stațiile STB, pe trecerile de pietoni, pe pistele pentru biciclete sau în spațiile verzi.

Responsabilitatea pentru ridicarea și relocarea trotinetelor parcate neregulamentar revine direct operatorilor de închiriere. Aceștia vor trebui să intervină în maximum două ore de la primirea unei solicitări. În situațiile în care o trotinetă blochează accesul sau pune în pericol pietonii ori circulația rutieră, ridicarea trebuie făcută imediat.

Nerespectarea noilor obligații poate atrage sancțiuni financiare. Operatorii care nu ridică sau nu relochează trotinetele în termenul de două ore de la notificare riscă amenzi cuprinse între 2.000 și 5.000 de lei.

Aceleași sancțiuni se aplică pentru amplasarea trotinetelor în afara zonelor aprobate, depășirea numărului de vehicule autorizate, nerespectarea termenelor de relocare și încălcarea altor obligații prevăzute în regulament.

Cele mai mari amenzi, între 8.000 și 10.000 de lei, sunt prevăzute pentru operatorii care desfășoară activități fără autorizație valabilă sau continuă să opereze în perioada în care autorizația este suspendată. În cazul continuării activității, municipalitatea poate dispune și confiscarea trotinetelor.

În ceea ce privește utilizatorii, încălcarea regulilor de circulație va fi sancționată potrivit legislației naționale privind circulația pe drumurile publice, a mai transmis PMB.