Din cuprinsul articolului Autostrada A0 Nord: Se deschid circulația pe loturile 3 și 4. Legătura directă dintre A3 și A2 devine realitate

CNAIR deschide astăzi, 4 noiembrie, de la ora 14:00, circulația pe loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Glina. Cei 13 kilometri vor asigura legătura directă dintre autostrăzile A3 și A2, eliminând necesitatea traversării actualei centuri a Bucureștiului.

Circulația pe loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Glina, va fi deschisă astăzi, începând cu ora 14:00. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a precizat că cei 13 kilometri de autostradă vor permite circulația directă între A3 București – Ploiești și A2 București – Constanța, fără traversarea actualei centuri a Capitalei.

Cele două loturi au o lungime totală de 13 kilometri și se adaugă celor peste 70 de kilometri deja deschiși circulației pe cele două semiinele ale Autostrăzii de Centură a Bucureștiului.

Potrivit lui Cristian Pistol, deschiderea acestui sector reprezintă un pas important pentru infrastructura rutieră din zona Capitalei, oferind o alternativă pentru traficul de tranzit, dar și pentru deplasările locale din București și Ilfov.

Directorul general al CNAIR a explicat că circulația a fost deschisă numai după finalizarea tuturor lucrărilor necesare pentru siguranța rutieră.

Construcția loturilor 3 și 4 ale A0 Nord a costat 710 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea a fost asigurată prin Programul Transport 2021–2027.