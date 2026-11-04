Autostrada A0 Nord: Se deschid circulația pe loturile 3 și 4. Legătura directă dintre A3 și A2 devine realitate
SURSA FOTO: Facebook, Horațiu Cosma - A0 Nord
CNAIR deschide astăzi, 4 noiembrie, de la ora 14:00, circulația pe loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Glina. Cei 13 kilometri vor asigura legătura directă dintre autostrăzile A3 și A2, eliminând necesitatea traversării actualei centuri a Bucureștiului.
Autostrada A0 Nord: Se deschid circulația pe loturile 3 și 4. Legătura directă dintre A3 și A2 devine realitate
Circulația pe loturile 3 și 4 ale Autostrăzii A0 Nord, între Afumați și Glina, va fi deschisă astăzi, începând cu ora 14:00. Anunțul a fost făcut de directorul general al CNAIR, Cristian Pistol, care a precizat că cei 13 kilometri de autostradă vor permite circulația directă între A3 București – Ploiești și A2 București – Constanța, fără traversarea actualei centuri a Capitalei.
Cele două loturi au o lungime totală de 13 kilometri și se adaugă celor peste 70 de kilometri deja deschiși circulației pe cele două semiinele ale Autostrăzii de Centură a Bucureștiului.
Potrivit lui Cristian Pistol, deschiderea acestui sector reprezintă un pas important pentru infrastructura rutieră din zona Capitalei, oferind o alternativă pentru traficul de tranzit, dar și pentru deplasările locale din București și Ilfov.
Directorul general al CNAIR a explicat că circulația a fost deschisă numai după finalizarea tuturor lucrărilor necesare pentru siguranța rutieră.
Construcția loturilor 3 și 4 ale A0 Nord a costat 710 milioane de lei, fără TVA. Finanțarea a fost asigurată prin Programul Transport 2021–2027.
Recomandările noastre
Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.