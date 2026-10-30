Se aglomerează drumurile înainte de Halloween. Restricții pe A2 și blocaje posibile pe DN1

Traficul rutier se anunță aglomerat încă de vineri, în special pe drumurile care asigură ieșirea din București. Mulți șoferi se pregătesc să plece din Capitală pentru a participa la petrecerile organizate de Halloween, iar acest lucru ar putea duce la creșterea valorilor de trafic pe principalele artere rutiere. Autostrăzile A3 și A1, dar și DN1 se numără printre drumurile unde sunt așteptate aglomerații în următoarele zile.

Pe lângă valorile ridicate de trafic, conducătorii auto trebuie să țină cont și de restricțiile temporare instituite pe Autostrada A2. O bretea care asigură legătura cu Autostrada A0 este închisă pentru lucrări de asfaltare, iar șoferii care intenționează să folosească această conexiune trebuie să își adapteze traseul.

Restricțiile îi vizează în special pe cei care circulă pe sensul București-Constanța și doresc să ajungă pe Autostrada A0, pentru a continua deplasarea către Pitești sau Oltenița. În aceste condiții, conducătorii auto sunt nevoiți să aleagă o rută alternativă până la redeschiderea circulației pe breteaua respectivă.

Măsura este temporară, însă poate influența deplasarea celor care tranzitează zona în cursul zilei de vineri. Lucrările de asfaltare impun închiderea conexiunii rutiere, restricțiile urmând să rămână în vigoare până la ora 23:00, potrivit celor relatate de Observator.

Problemele de trafic nu se limitează la restricțiile temporare de pe A2. Pe Autostrada A0 continuă lucrările la cele două tronsoane pentru care deschiderea circulației a fost amânată, iar șoferii nu pot utiliza încă aceste porțiuni.

Deși lucrările sunt în desfășurare, autoritățile nu au comunicat o dată oficială la care traficul va putea fi deschis pe cele două segmente. Astfel, conducătorii auto care așteaptă finalizarea acestor lucrări nu au, deocamdată, un termen cert pentru momentul în care vor putea circula pe respectivele tronsoane.

Amânarea deschiderii celor două porțiuni menține atenția asupra stadiului lucrărilor de pe Autostrada A0, o arteră importantă pentru circulația în jurul Capitalei. În paralel, restricțiile de pe legătura dintre A2 și A0 pot genera modificări ale traseelor pentru șoferii care au nevoie să folosească această conexiune.

Cei care pleacă vineri din București trebuie să ia în calcul atât lucrările de pe autostrăzi, cât și creșterea numărului de autoturisme care vor părăsi Capitala înaintea weekendului. În special pe drumurile care fac legătura cu zonele turistice și cu destinațiile de agrement sunt posibile întârzieri.

Valorile de trafic sunt așteptate să crească și pe principalele ieșiri din București, în special pe Autostrăzile A3 și A1, precum și pe DN1. Plecările pentru petrecerile de Halloween și deplasările specifice sfârșitului de săptămână pot pune presiune suplimentară asupra acestor drumuri.

DN1 rămâne unul dintre traseele unde șoferii trebuie să se aștepte la circulație îngreunată, mai ales în direcția stațiunilor montane. Experiența weekendurilor precedente arată că numărul mare de autoturisme poate provoca blocaje, în special în zonele unde capacitatea drumului este limitată.

Un exemplu recent a fost înregistrat duminica trecută, la orele prânzului, când pe centura orașului Comarnic s-au format blocaje majore. Circulația a fost afectată de numărul ridicat de mașini, care a dus la aglomerarea acestei porțiuni de drum.

Situația s-ar putea repeta și în acest weekend, motiv pentru care șoferii care aleg DN1 trebuie să ia în calcul posibilitatea unor întârzieri în zona Comarnic. Aglomerația poate apărea în special în intervalele cu trafic intens, pe fondul deplasărilor către destinațiile montane și al întoarcerilor din weekend.