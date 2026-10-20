Legătură nouă între A1, A2 și A3. Ce se deschide pe Autostrada Bucureștiului și cum vor circula șoferii

Șoferii vor putea folosi, de luni, 26 octombrie, alte două tronsoane ale Autostrăzii Bucureștiului A0, pe latura de nord-est a Capitalei. Noile sectoare însumează aproximativ 13 kilometri și acoperă traseul dintre Afumați, Pantelimon și legătura cu Autostrada A2, care duce spre Constanța.

Punerea lor în circulație va permite deplasarea pe autostradă între A1, A2 și A3, cu acces către DN1 în zona Otopeni. Traseul va lega mai bine diferite direcții de intrare și ieșire din București, traversând zonele de sud, est și nord ale orașului.

Informația a fost anunțată marți de Horațiu Cosma, secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Potrivit acestuia, deschiderea vizează lotul 3, între Afumați și Pantelimon, și lotul 4, între Pantelimon și Cernica, unde se află conexiunea cu A2.

„Luni, 26 octombrie, deschidem circulația pe încă 13 km din Autostrada capitalei A0 Nord! Vești bune pentru șoferii din București și Ilfov: luni deschidem circulația pe ambele sectoare ale A0 Nord, între Afumați, Pantelimon și conexiunea cu Autostrada A2, spre Constanța. Sunt aproximativ 13 km de autostradă care vor face diferența pentru traficul din jurul capitalei, împărțiți între loturile 3 Afumați – Pantelimon și 4 Pantelimon – Cernica (A2), a transmis Horațiu Cosma.

Lotul 4 era terminat din timpul verii, însă finalizarea lucrărilor nu a fost suficientă pentru introducerea sa în circulație. Potrivit explicațiilor oferite de secretarul de stat, deschiderea a depins de terminarea sectorului alăturat, deoarece nu fusese prevăzută o ieșire care să permită descărcarea traficului în DN3.

Această situație a împiedicat folosirea tronsonului deja construit, până la realizarea continuității necesare între cele două loturi. Odată cu deschiderea ambelor sectoare, circulația va putea continua pe traseul A0 Nord până la intersecția cu A2, fără întreruperea pe care o impunea lipsa legăturii rutiere.

Horațiu Cosma a explicat că punerea în funcțiune a noilor kilometri va conecta mai multe artere importante pentru traficul din zona Bucureștiului. Legătura va permite accesul între autostrăzile A1, A2 și A3 și drumul național DN1, în apropiere de Otopeni.

„Pe lotul 4, lucrările au fost finalizate încă din vară, însă lotul a rămas ”muzeu” până la finalizarea sectorului vecin, deoarece compania de drumuri nu a gândit o descărcare a traficului în DN3. Acum, odată cu deschiderea ambelor loturi, vom avea o conexiune continuă pe autostradă între A1, A2, A3 și DN1 la Otopeni, prin sudul, estul și nordul Capitalei”, a mai declarat secretarul de stat.

Extinderea traseului utilizabil al A0 Nord oferă o alternativă pentru deplasările dintre localitățile din jurul Bucureștiului și principalele artere de mare viteză. Șoferii care au de parcurs distanțe între partea de est și cea de nord a Capitalei vor putea folosi noul sector, în loc să se bazeze exclusiv pe drumurile existente.

Schimbarea este relevantă și pentru transportul comercial, întrucât legăturile dintre autostrăzi pot facilita deplasarea vehiculelor de marfă între diferite direcții de tranzit. În același timp, circulația pe traseul A0 poate oferi mai multe opțiuni pentru cei care călătoresc între București, zona Ilfov și alte regiuni ale țării.

Efectul asupra traficului depinde însă de modul în care șoferii vor utiliza noua rută și de distribuirea circulației pe rețeaua de drumuri din jurul Capitalei. Reprezentantul Ministerului Transporturilor a indicat reducerea presiunii asupra centurii actuale drept unul dintre beneficiile urmărite prin deschiderea sectoarelor.

„Ce înseamnă asta pentru șoferi? Mai puțină aglomerație pe drumurile din jurul Bucureștiului, legături mai rapide între marile autostrăzi și mai multă flexibilitate pentru transportul de persoane și de marfă. Vom putea traversa zona de nord și de est a capitalei fără să mai depindem de actuala centură extrem de aglomerată”, a transmis Cosma.

Pe lângă anunțul privind deschiderea circulației, Horațiu Cosma a atras atenția asupra termenului depășit pentru lotul 3 al A0 Nord. Potrivit acestuia, tronsonul dintre Afumați și Pantelimon trebuia să fie gata cu un an înainte de data deschiderii anunțate.

Secretarul de stat a precizat că ritmul lucrărilor nu a corespuns așteptărilor și că a cerut CNAIR să analizeze situația contractuală. Demersul vizează și aplicarea penalităților pe care compania de drumuri le-ar putea impune pentru întârzierile constatate.