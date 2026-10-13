Se schimbă calculele pentru Autostrada Unirii A8. Curtea de Apel București a dispus reevaluarea ofertelor pentru două tronsoane

Curtea de Apel București a decis marți, 13 octombrie, reevaluarea ofertelor declarate inițial câștigătoare pentru două tronsoane ale Autostrăzii Unirii A8, Iași-Ungheni și Târgu Frumos-Lețcani. Hotărârile vizează asocierile conduse de Itinera și Danlin XXL, desemnate câștigătoare ale unor contracte cu o valoare cumulată de peste 8 miliarde de lei, fără TVA. În cazul tronsonului Iași-Ungheni, contractul fusese deja semnat, însă efectele acestuia au fost suspendate de instanță.

Curtea de Apel București a admis marți contestația formulată de Construcții Erbașu și, parțial, pe cea depusă de Concelex împotriva rezultatului licitației pentru tronsonul 4 al Autostrăzii A8, DN24 (Iași) – Vamă (Pod peste Prut la Ungheni).

Contractul pentru proiectarea și execuția acestui tronson, finanțat prin programul SAFE, fusese semnat la 2 iulie 2026 de Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) cu asocierea Itinera S.P.A., în calitate de lider, Saipem S.P.A. și ICM S.P.A.

Oferta câștigătoare, în valoare de 3,57 miliarde de lei, fără TVA, obținuse un punctaj cu numai 0,06 puncte mai mare decât cel al companiei Construcții Erbașu.

Rezultatul procedurii a fost contestat în instanță de Construcții Erbașu și Concelex, iar pe 5 august judecătorii au suspendat efectele contractului deja semnat.

Prin hotărârea din 13 octombrie, Curtea de Apel București a anulat parțial raportul procedurii de atribuire și actele aferente, exclusiv în ceea ce privește evaluarea ofertei asocierii Itinera.

„Admite în parte contestaţia formulată de către contestatoarea Concelex S.R.L. în dosarul dosarul nr. 1711/2026 în ceea ce priveşte oferta depusă de Asocierea Itinera. Admite contestaţia formulată de către contestatoarea Construcţii Erbaşu S.A. în dosarul nr. 1717/2026, în ceea ce priveşte oferta depusă de Asocierea Itinera”, se arată în soluția instanței.

Judecătorii au stabilit că CNIR trebuie să reevalueze oferta asocierii Itinera în termen de 20 de zile de la primirea deciziei.

Compania va trebui să emită un nou act de evaluare și să continue procedura pentru stabilirea clasamentului, respectând atât hotărârea din 13 octombrie, cât și considerentele deciziei intermediare din 5 august 2026.

„Obligă Autoritatea Contractantă să reevalueze oferta Asocierii Itinera, în termen de 20 de zile de la primirea prezentei decizii, precum şi să emită un nou act de evaluare, cu consecinţa continuării procedurii de evaluare, în vederea stabilirii clasamentului”, au dispus judecătorii.

Instanța a respins cererile de intervenție accesorie formulate de asocierea Itinera și le-a admis pe cele depuse de Construcții Erbașu și Concelex în privința ofertei constructorului italian. Hotărârea este definitivă.

Tronsonul 4 Iași-Ungheni are o lungime de 15,5 kilometri, iar contractul include și realizarea primilor kilometri de autostradă din Republica Moldova.

În cadrul proiectului a fost prioritizat segmentul de 2,77 kilometri dintre nodul rutier Golăiești și Podul peste Prut de la Ungheni, unde lucrările sunt avansate.

O altă hotărâre pronunțată marți de Curtea de Apel București vizează tronsonul 2 Târgu Frumos-Lețcani, parte a Autostrăzii A8 Târgu Neamț-Iași-Ungheni, finanțată prin SAFE.

CNIR desemnase câștigătoare, la 8 aprilie 2026, asocierea condusă de compania românească Danlin XXL, alături de Groma Hold LTD, Intertranscom Impex și Evropeiski Patisha.

Oferta, în valoare de 4,57 miliarde de lei, fără TVA, obținuse punctajul maxim în cadrul licitației. Rezultatul a fost însă contestat imediat după anunțarea câștigătorului.

Pe 13 octombrie, Curtea de Apel București a respins plângerea formulată de Makyol, dar le-a admis pe cele depuse de Strabag și asocierea Danlin XXL împotriva deciziei Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC).

Instanța a dispus reevaluarea ofertei Danlin XXL, modificând parțial decizia CNSC din 27 iulie 2026.

Totodată, judecătorii au respins ca neîntemeiată critica formulată de Strabag privind presupusa nerespectare de către oferta Danlin a cerințelor referitoare la consolidările din zona VO28D/Bahlui.

„Modifică în parte Decizia C.N.S.C. nr. 2413/C10/1523, 1525, 1550, 2526 din 27.07.2026, în sensul că respinge ca neîntemeiată critica din contestaţia formulată de contestatoarea Strabag S.R.L. în dosarul C.N.S.C. nr. 1525/2026, vizând nerespectarea de către oferta Asocierii Danlin a cerinţelor privind consolidările din zona VO28D/Bahlui, şi dispune reevaluarea ofertei Asocierii Danlin conform considerentelor prezentei decizii”, se arată în hotărâre.

Deși hotărârea pronunțată pe 13 octombrie este definitivă, instanța a stabilit un nou termen de judecată pentru 11 noiembrie 2026, ora 09:00.

La această dată vor fi discutate cererea de intervenție principală formulată de Strabag și excepțiile invocate de companie în două dosare care nu au fost analizate de CNSC.

„Fixează termen de judecată la data de 11.11.2026, ora 09:00, pentru când se citează părţile, în vederea discutării cererii de intervenţie principală formulate de către Strabag S.R.L. în dosarul C.N.S.C. nr. 1550/2026, precum şi a excepţiilor invocate de către Strabag S.R.L. în dosarele C.N.S.C. nr. 1523/2026 şi nr. 1550/2026, neanalizate de Consiliu. Definitivă”, precizează Curtea de Apel București.

Tronsonul Târgu Frumos-Lețcani are o lungime de 28,6 kilometri și traversează zone cu relief dificil, dar și regiuni foarte aglomerate.

Proiectul prevede construirea a 33 de poduri și pasaje, precum și a două tuneluri pentru traversarea zonelor de relief înalt.

Accesul pe acest sector al Autostrăzii Unirii va fi asigurat prin trei noduri rutiere de mare viteză, amplasate la Podu Iloaiei, Lețcani și la conexiunea cu drumul de legătură spre DN28.