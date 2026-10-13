Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Instanța hotărăște dacă fostul candidat iese din arest

Tribunalul București este așteptat să se pronunțe marți, 13 octombrie, asupra cererii formulate de Călin Georgescu privind înlocuirea arestului preventiv cu o măsură mai puțin restrictivă. Fostul candidat la alegerile prezidențiale solicită arest la domiciliu sau control judiciar în dosarul în care este acuzat de înșelăciune, cu un prejudiciu estimat la peste 1,1 milioane de euro. Pronunțarea a fost amânată luni, iar decizia urmează să fie luată de magistratul care respinsese inițial solicitarea procurorilor de arestare preventivă.

O nouă decizie privind situația juridică a lui Călin Georgescu este așteptată marți la Tribunalul București. Instanța trebuie să stabilească dacă fostul candidat la Președinția României va rămâne în arest preventiv sau dacă măsura poate fi înlocuită cu arestul la domiciliu ori cu controlul judiciar.

Judecătorul care analizează solicitarea este același magistrat care, într-o etapă anterioară a dosarului, a respins propunerea procurorilor de arestare preventivă și a dispus plasarea lui Georgescu sub control judiciar.

Hotărârea respectivă a fost însă contestată, iar Curtea de Apel București a decis, pe 29 septembrie, arestarea preventivă pentru 30 de zile atât a lui Călin Georgescu, cât și a omului de afaceri Ionel Rusen.

Pronunțarea asupra noii cereri era programată pentru luni, 12 octombrie, însă instanța a amânat-o pentru ziua următoare.

În motivarea hotărârii din 29 septembrie, Curtea de Apel București a explicat de ce a considerat că măsura controlului judiciar nu oferea suficiente garanții în acest caz.

Magistrații au apreciat că există o suspiciune rezonabilă privind implicarea fostului candidat în infracțiuni de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

De asemenea, instanța a avut în vedere indicii potrivit cărora Georgescu ar fi făcut pregătiri pentru a părăsi România.

Decizia nu a fost însă unanimă. Unul dintre cei trei judecători a formulat o opinie separată, considerând că arestarea preventivă nu era justificată.

Acesta a argumentat că intenția unei persoane de a cumpăra o locuință în străinătate nu demonstrează automat existența unui plan de a se sustrage urmăririi penale.

Ancheta vizează presupuse fapte care ar fi început în septembrie 2021, când, potrivit procurorilor, Călin Georgescu, Ionel Rusen și un cetățean italian ar fi constituit un grup infracțional organizat.

Anchetatorii susțin că gruparea ar fi acționat atât în România, cât și în Marea Britanie, urmărind obținerea unor beneficii financiare necuvenite.

Conform probelor administrate până în prezent, membrii grupării ar fi convins o persoană că poate obține un împrumut bancar de șase milioane de euro, cu condiția depunerii unei garanții.

Discuțiile ar fi avut loc inițial în București și în județul Argeș, iar ulterior în Marea Britanie.

Persoana vătămată ar fi transferat peste un milion de euro, crezând că suma reprezintă garanția necesară accesării finanțării.

Ulterior, suspecții i-ar fi prezentat posibilitatea majorării creditului la 15 milioane de euro, solicitând o garanție suplimentară de 100.000 de euro.

În urma acestor operațiuni, prejudiciul total estimat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Acuzațiile fac obiectul cercetărilor penale, iar persoanele implicate beneficiază de prezumția de nevinovăție.

Pe 7 octombrie, Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism a anunțat instituirea sechestrului asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele lui Călin Georgescu.

Măsura a venit după ce anchetatorii dispuseseră anterior sechestrarea vilei din Mogoșoaia aparținând fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Aceste măsuri asigurătorii au fost luate în cadrul investigației privind presupusa înșelăciune de peste 1,1 milioane de euro.

Pe lângă ancheta privind presupusa înșelăciune, Călin Georgescu a fost trimis în judecată în alte două cauze penale.

Într-unul dintre dosare, fostul candidat este judecat alături de Horațiu Potra și de alți 20 de inculpați, într-o cauză privind presupuse acțiuni de destabilizare a României.

Georgescu este acuzat de complicitate la tentativă de comitere a unor acțiuni împotriva ordinii constituționale și de comunicarea de informații false, în formă continuată.

În același dosar, Horațiu Potra este acuzat de tentativă la comiterea unor acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor și nerespectarea regimului materiilor explozive.

Un alt dosar în care Călin Georgescu a fost trimis în judecată vizează acuzații de propagandă legionară și promovarea publică a unor persoane vinovate de genocid și crime de război.

Anterior, pe 3 aprilie, fostul candidat scăpase definitiv de măsura controlului judiciar dispusă într-o altă cauză. Tribunalul București îi admisese atunci contestația și desființase parțial hotărârea Judecătoriei Sectorului 1, care menținuse măsura preventivă.

Decizia așteptată marți privește exclusiv măsura preventivă din dosarul de înșelăciune și nu stabilește vinovăția sau nevinovăția lui Călin Georgescu.