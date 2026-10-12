Ce l-a pus pe gânduri pe Bogdan Ivan în cazul Călin Georgescu: Nu cred că au venit din neant banii

Bogdan Ivan, prim-vicepreședinte al PSD și fost ministru al Energiei, a vorbit despre impactul fenomenului Călin Georgescu și despre modul în care acesta ar trebui privit de politicieni.

Invitat să comenteze subiectul, deputatul social-democrat a declarat că nu cunoaște în detaliu situația, dar a atras atenția asupra influenței pe care algoritmii platformelor online o pot avea asupra rezultatelor electorale.

Declarațiile au fost făcute luni seara, la emisiunea „Dialoguri Libere”, difuzată de TVR 1, în urma întrebărilor adresate de moderatoare privind susținătorii lui Călin Georgescu și posibilele implicații ale acestui fenomen pentru PSD.

Reprezentantul PSD a fost întrebat dacă printre susținătorii lui Călin Georgescu se numără și persoane care, în mod obișnuit, ar fi votat cu social-democrații. Întrebarea a vizat posibila legătură dintre evoluția fenomenului Georgescu și electoratul partidului.

Bogdan Ivan a răspuns că nu are suficiente informații despre acest subiect și că, în opinia sa, cei care au ales să îl voteze pe Călin Georgescu și-au exprimat deja opțiunea electorală.

„Eu sunt convins că cine a avut de votat cu Georgescu a votat cu domnia sa. Nu știu subiectul ăsta”, a declarat Bogdan Ivan, în emisiunea difuzată de TVR 1.

Ulterior, fostul ministru al Energiei a fost întrebat dacă evoluția fenomenului Georgescu a ajuns să reprezinte o preocupare pentru PSD, în contextul vizibilității dobândite de acesta în mediul online.

Bogdan Ivan a afirmat că ascensiunea lui Călin Georgescu ar trebui să atragă atenția politicienilor, făcând referire la amploarea pe care acesta ar fi dobândit-o pe TikTok și la cheltuielile declarate pentru campania electorală.

„Cred că ar trebui să îngrijoreze orice un politic responsabil, în condițiile în care acel om, evident, într-o campanie foarte transparentă, cu zero cheltuieli, a ajuns ca în decursul a 3 zile să fie numărul opt mondial cu vreo 400 de milioane de rich-uri pe tiktok, evident gratuit. A apărut așa o dragoste algoritmilor pentru domnul Călin Georgescu din neant”, a punctat Bogdan Ivan.

Declarația sa a pus accentul pe diferența dintre cheltuielile declarate ale unei campanii și vizibilitatea obținută pe platformele digitale. Social-democratul a invocat numărul de vizualizări și poziția atribuită lui Călin Georgescu la nivel mondial, susținând că amploarea expunerii online ridică întrebări legate de mecanismele prin care conținutul politic ajunge la public.

Bogdan Ivan a continuat să vorbească despre efectele pe care distribuirea conținutului prin algoritmi le poate avea asupra comportamentului electoral. El a descris fenomenul drept unul relevant din perspectivă sociologică, în special prin raportare la posibilitatea ca platformele digitale să influențeze evoluția unei campanii.

„Evident că e o dată, e un fenomen care arată uneori, ca impact sociologic, cât de ușor pot să influențeze algoritmii finalul unor alegeri. În același timp, faptul că tu pretinzi că ești de o transparență maximă și cheltui 0 lei într-o campanie și după asta orice companie serioasă de marketing online poate să arate cu cifre că-i are un cost de milioane de euro. Nu cred că au venit din neant acei bani”, a declarat fostul ministru al Energiei, social-democratul Bogdan Ivan.

Prin aceste afirmații, Bogdan Ivan a pus în discuție raportul dintre cheltuielile declarate pentru o campanie electorală și costurile pe care le-ar putea presupune o asemenea expunere în mediul digital. El a făcut referire la estimările pe care, potrivit declarației sale, companiile de marketing online le-ar putea realiza pentru a evalua valoarea promovării și a vizibilității obținute pe platformele sociale.