Călin Georgescu, primul mesaj după ce a ajuns în arest preventiv. Ce a ținut să le spună românilor

Călin Georgescu a revenit cu un mesaj public după aproape două săptămâni petrecute în arest preventiv. Fostul candidat la alegerile prezidențiale le-a mulțumit susținătorilor pentru sprijinul acordat, printr-o postare apărută pe pagina sa de Facebook în noaptea de vineri spre sâmbătă, 10 octombrie. Mesajul vine într-un moment în care ancheta DIICOT continuă, iar mai multe bunuri ale acestuia se află sub sechestru.

După zile în care numele său a fost în centrul unor noi proceduri judiciare, Călin Georgescu s-a adresat public celor care au continuat să îl susțină.

Mesajul a fost publicat în jurul miezului nopții, pe pagina sa oficială de Facebook, și conține câteva cuvinte de mulțumire.

„Copleșit de iubirea voastră, v-o întorc înmiit! Mulțumesc.Vă iubesc. Sus inimile!”, a transmis Călin Georgescu.

Este prima postare prin care fostul candidat se adresează susținătorilor după arestarea sa preventivă din 29 septembrie.

În această perioadă, mai multe persoane s-au adunat în fața sediului DIICOT, unde Georgescu a fost adus pentru participarea la procedurile desfășurate de anchetatori.

Postarea nu conține explicații despre acuzațiile formulate împotriva sa și nici informații despre evoluția dosarului penal.

Situația juridică a fostului candidat s-a schimbat la sfârșitul lunii septembrie, când Curtea de Apel București a decis arestarea sa preventivă în dosarul de înșelăciune.

Hotărârea a venit după ce prima instanță stabilise o măsură mai puțin restrictivă, respectiv controlul judiciar.

În zilele următoare, anchetatorii au continuat verificările privind presupusele tranzacții financiare care fac obiectul investigației.

Între 6 și 9 octombrie, Georgescu a fost transportat zilnic din arest la sediul DIICOT. În prezența sa au fost efectuate activități de percheziție informatică asupra dispozitivelor electronice ridicate anterior de la proprietatea sa din Mogoșoaia.

Este vorba despre zeci de dispozitive pe care procurorii le examinează în cadrul anchetei.

Prezența sa la sediul instituției a atras, în fiecare dintre cele patru zile, susținători care au venit să își manifeste sprijinul.

În paralel cu investigațiile informatice, procurorii au luat măsuri pentru indisponibilizarea unor bunuri aparținând lui Călin Georgescu.

DIICOT a instituit sechestru asigurător asupra mai multor conturi bancare deschise pe numele acestuia.

O măsură similară fusese dispusă pe 24 septembrie în cazul vilei din Mogoșoaia.

Fostul candidat a încercat să obțină ridicarea sechestrului asupra imobilului, însă demersul său nu a avut succes. Tribunalul București i-a respins contestația, astfel că proprietatea rămâne indisponibilizată.

Aceste măsuri sunt luate în cadrul procedurilor penale și nu presupun, prin ele însele, existența unei condamnări.

Dosarul în care Călin Georgescu a fost arestat preventiv are la origine reclamația unui om de afaceri din Buzău, Răzvan Leu.

Acesta susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce ar fi fost implicat într-un proiect financiar care promitea accesul la fonduri importante pentru tranzacții cu metale prețioase.

Potrivit informațiilor din anchetă, proiectul presupunea inițial obținerea unui credit de șase milioane de euro.

În acest context, Georgescu i-ar fi recomandat omului de afaceri să discute cu Ionel Rusen, care ar fi intermediat ulterior contactul cu Massimiliano Arena, un cetățean italian prezentat drept reprezentant al unei bănci elvețiene.

Pentru accesarea banilor, ar fi fost solicitată o garanție de un milion de euro.

Conform acuzațiilor prezentate de DIICOT, 100.000 de euro din această sumă ar fi urmat să ajungă la finanțarea campaniei prezidențiale a lui Georgescu.

Ulterior, Răzvan Leu ar fi transferat încă 100.000 de euro, după ce i s-ar fi promis posibilitatea majorării finanțării până la 15 milioane de euro.

Banii promiși prin credit nu ar fi fost obținuți, iar omul de afaceri susține că suma achitată drept garanție nu i-a fost restituită.

Actuala anchetă nu este singura procedură penală în care este implicat fostul candidat la alegerile prezidențiale.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată în alte două dosare, distincte de investigația privind presupusa înșelăciune.

În plus, în documentele din actualul dosar au apărut discuții referitoare la posibilitatea achiziționării unei locuințe în Italia.

Potrivit stenogramelor prezentate în presă, Georgescu ar fi vorbit despre mai multe zone din Toscana și despre posibilitatea obținerii azilului politic în această țară.

În timp ce procedurile judiciare continuă, mesajul publicat în noaptea de 10 octombrie reprezintă prima sa comunicare directă către susținători după arestare.

Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar acuzațiile formulate în dosarele penale trebuie analizate și soluționate de instanțele competente.