Din cuprinsul articolului Călin și Cristela Georgescu, pentru a treia zi la DIICOT. Procurorii verifică zecile de dispozitive ridicate din vila din Mogoșoaia

Călin și Cristela Georgescu au ajuns joi, pentru a treia zi consecutiv, la sediul DIICOT, unde procurorii verifică zecile de telefoane, laptopuri, tablete și dispozitive de stocare ridicate din locuința lor din Mogoșoaia. Anchetatorii urmăresc să refacă traseul banilor și să stabilească rolul persoanelor implicate în dosarul de înșelăciune.

Familia Georgescu revine pentru a treia zi consecutiv la sediul DIICOT, unde procurorii efectuează verificări informatice asupra zecilor de telefoane și dispozitive electronice ridicate în urma perchezițiilor. Cristela Georgescu a ajuns joi dimineață la sediul instituției, urmând să asiste, alături de soțul său, la verificările efectuate de anchetatori.

Călin Georgescu urmează să fie adus și el la DIICOT, cu duba de la Arestul Central al Capitalei. Cei doi soți vor fi prezenți la verificările informatice realizate de procurori în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este implicat alături de alte persoane.

Anchetatorii verifică dispozitivele ridicate din locuința celor doi din Mogoșoaia. Printre acestea se află telefoane mobile, laptopuri, tablete și alte dispozitive de stocare a datelor. Procurorii urmăresc, prin aceste verificări, să refacă traseul banilor și să stabilească exact rolul pe care l-a avut fiecare dintre persoanele implicate în dosar.

Casa lui Călin Georgescu din Mogoșoaia rămâne sub sechestru. Miercuri, magistrații Tribunalului București au decis menținerea acestei măsuri, iar sechestrul a fost extins și asupra conturilor bancare ale fostului candidat la alegerile prezidențiale.

În conturile lui Călin Georgescu, anchetatorii au identificat aproximativ 100.000 de euro. Verificările informatice continuă pentru a stabili informațiile relevante pentru anchetă și legăturile dintre persoanele vizate în dosar.