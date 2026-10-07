Dispar autobuzele diesel vechi și troleibuzele Ikarus din București. Ciprian Ciucu: BEI a confirmat-o ca investiție prioritară
SURSA FOTO: Dreamstime - Transport
Bucureștiul primește o finanțare nerambursabilă de peste 87 de milioane de euro din Fondul pentru Modernizare pentru înnoirea flotei STB, a anunțat primarul Ciprian Ciucu. Proiectul sprijinit de Banca Europeană de Investiții include achiziția a 10 tramvaie, 45 de troleibuze și 40 de autobuze electrice care vor înlocui vehiculele vechi, oferind Capitalei un transport public mai curat și modern.
Bucureștiul primește o finanțare record pentru modernizarea transportului public. Ciprian Ciucu: Câteodată anunțăm doar rezultatele, nu și procesul
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat miercuri, 7 octombrie, o veste extrem de importantă pentru bucureșteni, subliniat faptul că orașul va beneficia de 87,44 milioane de euro.
Edilul a explicat că această sumă, care reprezintă aproximativ jumătate de miliard de lei, provine din Fondul pentru Modernizare și este destinată eficientizării transportului în comun.
El a precizat că Banca Europeană de Investiții a confirmat proiectul drept o investiție prioritară, menționând totodată că fondurile obținute sunt nerambursabile, iar municipalitatea va trebui să acopere doar valoarea TVA.
Conform postării de pe pagina de Facebook a primarului general, acest proiect reprezintă un pas decisiv către un transport public modern și nepoluant. Prin intermediul acestei finanțări nerambursabile, parcul auto al STB va fi înnoit substanțial.
Ciprian Ciucu a arătat că banii vor fi folosiți pentru achiziția a 10 tramvaie noi destinate înlocuirii vechilor modele V3A(M), a 45 de troleibuze care vor lua locul vehiculelor Astra Ikarus, precum și a 40 de autobuze electrice.
Acestea din urmă vor înlocui autobuzele diesel mai vechi.
Autoritățile pregătesc infrastructura de încărcare pentru noile vehicule electrice
Edilul Capitalei a subliniat că investiția va avea un impact direct asupra reducerii poluării și a creșterii confortului călătorilor.
Totodată, primarul Ciprian Ciucu a menționat că următorul pas esențial îl constituie asigurarea infrastructurii de încărcare pentru autobuzele electrice, astfel încât acestea să poată fi utilizate eficient încă din prima zi de la livrare.
În încheiere, Ciucu i-a felicitat pe Răzvan Mitu și Andrei Dinculescu pentru eforturile depuse și a transmis mulțumiri funcționarilor din Ministerul Transporturilor pentru sprijinul acordat în realizarea dosarului.
Câteva detalii despre BEI
Banca Europeană de Investiții (BEI) este instituția de creditare a Uniunii Europene, deținută direct de cele 27 de state membre ale UE. Fondată în 1958 și având sediul central la Luxemburg, BEI funcționează ca o bancă publică multilaterală care își atrage resursele financiare de pe piețele internaționale de capital (prin emisiuni de obligațiuni), datorită ratingului său maxim de creditare (AAA).
Obiectivul principal al BEI este sprijinirea politicilor UE prin finanțarea de proiecte care reduc decalajele de dezvoltare regională, impulsionează inovarea și susțin tranziția verde. Cunoscută neoficial drept „Banca Climatică a Europei”, instituția alocă peste jumătate din volumul său anual de finanțare proiectelor din domeniul energiei regenerabile, eficienței energetice și transportului sustenabil (cum sunt investițiile în tramvaie, troleibuze și autobuze electrice).
Recent, activitatea BEI include noi priorități strategice, cum ar fi consolidarea securității cibernetice, infrastructura critică și proiectele din domeniul apărării. Grupul atinge volume anuale record de finanțări directe și indirecte de aproximativ 100 de miliarde de euro.
În plus față de împrumuturile pe termen lung acordate administrațiilor locale sau companiilor private, BEI evaluează și confirmă proiectele prioritare derulate din fondurile europene (cum este Fondul pentru Modernizare), garantând sustenabilitatea tehnică și economică a investițiilor publice.
Postarea integrală a primarului general
„Foarte tare!! O veste extraordinară pentru București, neașteptată de dumneavoastră pentru că nu a fost anunțată. Câteodată anunțăm doar rezultatele, nu și procesul.
Pe scurt, Bucureștiul primește 87,44 de milioane de euro (adică o jumătate de miliard de lei!), pentru un proiect destinat transportului public din Fondul pentru Modernizare.
A fost confirmat de Banca Europeană de Investiții ca investiție prioritară pentru București. Banii sunt NERAMBURSABILI, suportăm doar TVA-ul.
Așadar, încă un mare și pas important spre un transport public mai modern și mai curat pentru orașul nostru!
Finanțarea va permite achiziția a:
▪︎ 10 tramvaie noi, care vor înlocui tramvaie V3A(M);
▪︎ 45 de troleibuze noi, care vor înlocui troleibuze Astra Ikarus;
▪︎ 40 de autobuze electrice, dintre care 20 de 12 metri și 20 de 10 metri, care vor înlocui autobuze diesel Mercedes-Benz Citaro Euro 3.
Este o investiție în înnoirea și modernizarea flotei STB, cu impact direct asupra calității transportului public și a reducerii poluării.
Pentru autobuzele electrice, următorul pas esențial este asigurarea infrastructurii de încărcare, astfel încât noile vehicule să poată fi exploatate eficient încă din prima zi.
Mai puține vehicule vechi. Mai mult transport electric. Un București mai curat și un transport public mai bun.
Nu în ultimul rând, vreau să îi felicit pe Răzvan Mitu (consilier general și membru AGA STB din partea PNL) și lui Andrei Dinculescu, pentru munca lor! De asemenea, le mulțumesc funcționarilor de carieră din Ministerul Transporturilor pentru ajutorul dat la întocmirea dosarului proiectului!”, a scris primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, pe pagina sa de Facebook.
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După mai bine de zece ani petrecuţi în domeniul monitorizării mass-media, am făcut un pas mic în direcţia potrivită şi m-am alăturat echipei Capital. Un pariu câştigător, zic eu. Mi-au plăcut dintotdeauna cuvintele şi puterea pe care acestea le pot avea în glasul sau peniţa potrivită şi nu pot decât să mă bucur acum de un banal, dar rar întâlnit “Îmi place munca mea!” Când nu mă găsiţi scriind în spatele unei tastaturi, mă veţi întâlni, deseori, tot la un calculator. Sau, în momentele perfecte, la volan, sus pe un munte şi bineînţeles, ca un taur care se respectă, în bucătărie!
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