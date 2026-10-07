Noi percheziții informatice în dosarul lui Călin Georgescu. Cristela Georgescu, din nou la DIICOT

Ancheta în dosarul în care Călin Georgescu este acuzat de înșelăciune continuă miercuri cu noi percheziții informatice. Cristela Georgescu, soția fostului candidat la Președinție, s-a prezentat din nou la sediul DIICOT, pentru a doua zi consecutiv. Dosarul vizează un presupus mecanism prin care o persoană ar fi fost prejudiciată cu peste 1,1 milioane de euro.

Perchezițiile informatice au loc la sediul DIICOT. Cristela Georgescu a ajuns miercuri la instituție, iar Călin Georgescu este, de asemenea, așteptat să participe la proceduri.

Cu o zi înainte, soția acestuia a petrecut mai mult de șapte ore la DIICOT. La ieșire, ea a precizat în ce calitate a fost chemată și a anunțat că procedurile urmau să continue.

„Am fost invitată în calitate de martor. S-a efectuat o percheziţie informatică”, a declarat marți Cristela Georgescu.

Tot marți, Călin Georgescu a fost adus la DIICOT de la Arestul Central.

După audieri, Cristela Georgescu a criticat modul în care s-ar fi desfășurat intervenția anchetatorilor. Ea a reclamat „modul brutal în care s-a intrat în casă”, „modul traumatizant şi aproape inuman în care un copil nevinovat a fost păzit la pat”, precum și felul în care ar fi fost tratat tatăl acestuia.

Soția lui Călin Georgescu a criticat și „modul umilitor şi traumatizant în care Călin a fost încătuşat, ridicat din trafic, fără ca el să reprezinte un pericol”.

Cristela Georgescu susține că soțul său este ținta unei persecuții și califică ancheta drept „un dosar politic în cea mai pură formă a sa”.

„Noi ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept şi care ne-a fost promis onest. Cu toate acestea, asistăm la o persecuţie politică şi un dosar politic în cea mai pură formă sa. Argumentele mele sunt următoarele: acuzaţiile din dosar sunt nefondate şi neadevărate. Al doilea lucru, până la ora actuală, nu am intrat în posesia dosarului, nu l-am putut studia integral. Al treilea lucru, informaţii confidenţiale, care nu au voie conform legii să ajungă publice înainte ca ele să ajungă în faţa judecătorului, au apărut pe presă înainte de a fi la judecător. Acest lucru a dat naştere la interpretări şi la corelaţii manipulătorii şi false”, a declarat aceasta.

Ea a invocat și prezumția de nevinovăție.

„Presiunea politică făcută inclusiv de preşedintele României şi de aşa zisa opoziţie asupra, inclusiv a judecătorilor, prezintă imaginea unui om vinovat, creionat vinovat înainte să fie judecat, şi asta nu este în regulă şi indirect pune presiune pe judecători”, a susținut Cristela Georgescu.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile

Pe 29 septembrie, Curtea de Apel București a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile a lui Călin Georgescu și a omului de afaceri Ionel Rusen. Fostul candidat la Președinție este acuzat în acest dosar de înșelăciune, prejudiciul indicat de anchetatori depășind 1,1 milioane de euro.

Potrivit DIICOT, anchetatorii susțin că, în septembrie 2021, Georgescu, Rusen și un cetățean italian ar fi constituit un grup infracțional organizat care ar fi acționat în principal în România, dar și în Marea Britanie, pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.

„Liderul le-a atribuit celorlalţi doi membri rolurile clare în cadrul mecanismului infracţional pus la cale, prezentându-i drept prosperi oameni de afaceri, administratori ai unor societăţi străine care ar fi dispus de sume mari de bani pe care să le împrumute persoanelor vătămate ce intenţionau să îşi dezvolte afacerile din România, sub condiţia depunerii unor garanţii băneşti. Astfel, potrivit rolurilor asumate, făptuitorii au acţionat prin inducerea şi menţinerea în eroare a unor oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea accesării unor finanţări de la instituţii financiare bancare din străinătate, membrii grupării de criminalitate organizată având ca obiectiv obţinerea garanţiilor băneşti depuse de persoanele vătămate pentru accesarea creditelor respective”, a transmis DIICOT.

Din probele strânse până în prezent, anchetatorii susțin că membrii grupului ar fi convins o persoană, în urma unor întâlniri desfășurate în București și Argeș și ulterior în Marea Britanie, că poate obține o finanțare de șase milioane de euro.

Pentru accesarea presupusului credit ar fi fost necesară depunerea unei garanții. Victima ar fi transferat astfel peste un milion de euro.

Ulterior, acesteia i s-ar fi prezentat posibilitatea majorării finanțării la 15 milioane de euro, cu condiția constituirii unei noi garanții. În acest context ar mai fi fost transferați 100.000 de euro.

Prejudiciul total indicat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.

Separat de această anchetă, Călin Georgescu mai este cercetat în alte două dosare penale, în care a fost trimis în judecată.