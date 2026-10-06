Călin Georgescu va părăsi temporar Arestul Central. Unde va fi dus și ce urmează

Călin Georgescu ar urma să fie scos marți dimineață din Arestul Central și dus la sediul DIICOT, unde procurorii continuă cercetările în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este arestat preventiv. Anchetatorii pregătesc noi acte de urmărire penală, iar printre procedurile care ar putea avea loc se numără perchezițiile informatice. Informațiile au fost prezentate de Mediafax, care citează surse apropiate anchetei.

Călin Georgescu ar putea ajunge din nou în fața procurorilor DIICOT marți dimineață, după ce anchetatorii au programat noi proceduri în dosarul penal în care acesta este cercetat.

Potrivit informațiilor disponibile, fostul candidat la alegerile prezidențiale ar urma să fie scos din Arestul Central și transportat la sediul DIICOT pentru noi audieri și acte procedurale.

Una dintre procedurile avute în vedere este o percheziție informatică. Anchetatorii verifică dispozitivele electronice ridicate în cadrul dosarului, în încercarea de a identifica date relevante pentru stabilirea împrejurărilor cercetate.

Ancheta DIICOT a intrat deja în etapa verificării dispozitivelor electronice ridicate de procurori, o procedură similară fiind efectuată anterior și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar.

Ionel Rusen a fost scos din arest și adus la sediul DIICOT pentru a participa la perchezițiile informatice. Procurorii au verificat timp de mai multe ore dispozitivele electronice ridicate în cadrul anchetei.

Prin aceste proceduri, anchetatorii încearcă să identifice informații care ar putea contribui la stabilirea traseului banilor și a rolului persoanelor cercetate în presupusa schemă care face obiectul dosarului.

Cercetările au continuat și luni, când Vasile Moldoveanu, socrul lui Călin Georgescu, a fost audiat la sediul DIICOT în calitate de martor.

Audierea a avut loc în dosarul în care fostul candidat la alegerile prezidențiale este cercetat în legătură cu o presupusă înșelăciune care ar fi produs un prejudiciu de peste 1,1 milioane de euro.

Procurorii verifică în această etapă mai multe persoane și eventualele legături dintre acestea, pentru a stabili circumstanțele în care s-ar fi desfășurat faptele investigate.

Ancheta DIICOT privește o presupusă schemă prin care unei persoane vătămate i-ar fi fost promisă obținerea unei finanțări externe. Potrivit procurorilor, mecanismul investigat ar fi început în septembrie 2021, în urma unor întâlniri desfășurate în București și Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie.

Anchetatorii susțin că persoana vătămată ar fi fost determinată să transfere peste un milion de euro drept garanție pentru obținerea unei finanțări de șase milioane de euro. Ulterior, sub pretextul că valoarea creditării ar putea crește la 15 milioane de euro, ar mai fi fost solicitată o garanție suplimentară.

Prejudiciul total indicat de procurori depășește 1,1 milioane de euro. Cazul este cercetat de DIICOT sub aspectul constituirii unui grup infracțional organizat și al înșelăciunii cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Călin Georgescu se află în arest preventiv după ce Curtea de Apel București a admis, la 29 septembrie 2026, contestația formulată de procurorii DIICOT și a dispus măsura pentru 30 de zile.

Hotărârea instanței este definitivă. Aceeași măsură preventivă a fost dispusă și în cazul omului de afaceri Ionel Rusen, cercetat în același dosar.

Inițial, Tribunalul București hotărâse plasarea celor doi sub control judiciar, însă procurorii DIICOT au contestat decizia. Curtea de Apel București a admis contestația și a decis arestarea preventivă a celor doi.