Credea că vorbește cu un celebru actor. Ce i s-a întâmplat unei femei din Buzău și cum a pierdut 450.000 de lei

O femeie în vârstă de 56 de ani din Buzău ar fi pierdut 450.000 de lei după ce ar fi fost contactată online de două persoane care s-ar fi prezentat drept actori străini. Potrivit cercetărilor polițiștilor, una dintre persoanele suspectate ar fi folosit numele celebrului actor sud-coreean Park Seo-joon pentru a o determina pe femeie să trimită mai multe sume de bani.

Cazul a ajuns în atenția polițiștilor, care au efectuat două percheziții domiciliare la imobile din județul Dâmbovița, în locuințele unor persoane cercetate pentru înșelăciune. Anchetatorii verifică modul în care ar fi fost realizate contactarea victimei, transmiterea solicitărilor de bani și transferurile bancare.

Din primele cercetări a reieșit că faptele ar fi avut loc în perioada 2023-2024. Două persoane, o femeie și un bărbat, în vârstă de 47, respectiv 19 ani, ambii din Dâmbovița, sunt cercetate în legătură cu presupusa înșelare a femeii din Buzău.

„La data de 29 septembrie 2026, polițiștii Biroului de Investigații Criminale al Poliției Municipiului Buzău, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Buzău, au efectuat două percheziții domiciliare, în Dâmbovița, la imobilele unor persoane cercetate pentru înșelăciune”, transmite Poliția Română.

Potrivit anchetatorilor, cei doi suspecți ar fi contactat victima prin intermediul mediului online. Aceștia ar fi indus-o în eroare, prezentându-se drept actori străini, iar ulterior ar fi determinat-o să le transfere mai multe sume de bani într-un cont bancar.

Banii ar fi fost solicitați sub pretextul unor investiții în active producătoare de dobânzi. Victimei i s-ar fi transmis că respectivele investiții urmau să îi asigure câștiguri considerabile în viitor.

În urma transferurilor, prejudiciul reclamat de femeia din Buzău a fost estimat la 450.000 de lei. Polițiștii verifică în prezent circumstanțele în care au fost efectuate plățile și rolul celor două persoane cercetate în obținerea sumelor de bani.

Ancheta a continuat cu efectuarea a două percheziții domiciliare în Dâmbovița. Acțiunile au urmărit identificarea și ridicarea unor mijloace de probă care să poată contribui la documentarea faptelor cercetate.

„Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2023 – 2024, două persoane, o femeie și un bărbat, de 47 și 19 ani, din Dâmbovița, ar fi înșelat o femeie, de 56 de ani, din Buzău. Persoanele ar fi abordat victima în mediul online, ar fi indus-o în eroare, prezentându-se ca actori străini și ar fi determinat-o să le remită mai multe sume de bani într-un cont bancar, sub pretextul că, prin acel demers, ar investi în active producătoare de dobânzi, ce i-ar fi garantat câștiguri considerabile în viitor. Prejudiciul a fost estimat de către persoana vătămată la 450.000 de lei”, se mai arată în comunicat.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat mai multe înscrisuri, dispozitive electronice și medii de stocare. Au fost preluate, de asemenea, și alte mijloace de probă considerate utile pentru continuarea cercetărilor și soluționarea cauzei.

Persoanele cercetate au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. Declarațiile acestora urmează să fie analizate de anchetatori împreună cu celelalte probe strânse în dosar.

În acest caz este folosit numele actorului sud-coreean Park Seo-joon, cunoscut pentru rolurile sale în producții de televiziune urmărite în Asia. Printre serialele în care acesta a jucat se numără „Itaewon Class” și „What’s Wrong with Secretary Kim”.

Polițiștii continuă cercetările sub coordonarea parchetului, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și documentarea întregii activități infracționale a persoanelor cercetate.