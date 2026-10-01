De la struguri și gutui la murături: legumele de sezon și produsele pentru conserve au crescut în coșurile românilor

Pregătirile pentru conservele și murăturile de toamnă au influențat cumpărăturile online ale românilor în luna septembrie. Vânzările de varză și conopidă au crescut cu 63% în volum față de aceeași perioadă din 2025, în timp ce vânzările de borcane au avansat cu 52%, potrivit datelor Freshful by eMAG.

Creșterile au fost înregistrate într-o perioadă în care gospodăriile se pregătesc pentru sezonul rece, iar produsele necesare preparării murăturilor au ajuns mai frecvent în coșurile de cumpărături. Varza a consemnat o creștere de 58% în volum, iar conopida a avut un avans de 80% comparativ cu septembrie 2025.

Evoluția vânzărilor de borcane indică, în același timp, o cerere mai mare pentru recipientele folosite la păstrarea conservelor pregătite pentru lunile următoare. Datele pentru luna septembrie arată astfel o creștere atât la ingredientele folosite pentru murături, cât și la produsele necesare depozitării acestora.

În aceeași perioadă, fructele asociate sezonului de toamnă au înregistrat creșteri. Vânzările de struguri au urcat cu 25% față de anul trecut, iar cele de gutui au crescut cu 109%, ceea ce înseamnă mai mult decât o dublare. Gutuile rămân însă un produs cumpărat în volume mai mici.

O evoluție distinctă a fost consemnată de merele de Voinești, ale căror vânzări au crescut cu 31% în volum. Avansul s-a produs într-o perioadă în care categoria merelor, privită în ansamblu, a înregistrat o ușoară scădere.

Printre soiurile de mere alese de clienți s-au numărat Golden, Idared și Jonathan. Datele indică astfel diferențe între evoluția anumitor produse și dinamica generală a categoriei din care fac parte.

O creștere importantă a fost raportată și pentru gogoșarii din Băleni. Vânzările acestora au fost de aproape patru ori mai mari decât în aceeași perioadă din 2025, pe fondul unei cereri mai temperate pentru categoria gogoșarilor și gogonelelor în ansamblu.

„Septembrie confirmă revenirea la ritualurile culinare de toamnă. Românii cumpără ingrediente pentru murături și aleg produse din zone cu tradiție: vânzările de mere de Voinești au crescut cu 31%. Aceste tendințe ne ajută să ne adaptăm colaborarea cu producătorii locali și să pregătim stocurile în funcție de cererea din sezonul rece”, a declarat Anca-Maria Popescu, Head of Buying Fruits & Vegetables, Meat, Fish, Bakery la Freshful by eMAG.

Schimbările din coșurile de cumpărături din septembrie nu s-au limitat la produsele alimentare. Revenirea la școală a fost reflectată de evoluția categoriei de papetărie și articole de birou, ale cărei vânzări au crescut cu 20% în valoare.

Printre produsele căutate s-au aflat etichetele școlare, ale căror vânzări aproape s-au dublat față de anul trecut. În aceeași perioadă, pixurile cu cerneală care se șterge și caietele de matematică A4 s-au numărat printre articolele achiziționate de clienți.

Pregătirile pentru noul an școlar au inclus și produsele destinate organizării meselor. Categoria articolelor pentru gătit și organizarea meselor, care cuprinde cutii de prânz și caserole, a crescut cu 34% în valoare.

„Revenirea la școală s-a văzut în categoria de papetărie și articole de birou, care a crescut cu 20% în valoare. Vânzările de etichete școlare aproape s-au dublat față de anul trecut, iar pixurile cu cerneală care se șterge și caietele de matematică A4 s-au numărat printre produsele căutate. Pregătirile pentru școală au inclus și pachetul de prânz. Categoria articolelor pentru gătit și organizarea meselor, care cuprinde cutii de prânz și caserole, a avansat cu 34% în valoare. Printre alegerile clienților s-au numărat cutiile de prânz cu modele Albina și Iepuraș. Tot în septembrie, vânzările de flori și plante au crescut cu peste 21% în valoare. Buchetele de alstroemeria, orhideele Phalaenopsis și trandafirii în ghiveci au fost printre produsele căutate”, se arată în analiză.

Freshful by eMAG este o companie românească fondată în 2021 și primul hipermarket 100% online din România. Platforma comercializează produse alimentare și băuturi de larg consum provenite de la parteneri și producători locali.

Oferta include fructe și legume proaspete, carne, pește, pâine proaspătă, lactate și mezeluri, precum și produse congelate, băuturi și articole pentru casă. Clienții pot comanda produse locale și internaționale, inclusiv articole ECO și BIO.

Serviciul oferă livrare în aceeași zi sau programată, pentru cumpărături săptămânale. Produsele sunt livrate din depozitul propriu, cu temperatură controlată, folosind mașini frigorifice.

Freshful efectuează livrări șapte zile din șapte, direct la adresa clientului, iar oferta include atât produse alimentare, cât și articole destinate gospodăriei.