Prețurile din industrie au crescut puternic. Produsele din prelucrarea țițeiului, scumpire de aproape 45% într-un an

Prețurile producției industriale din România au continuat să crească în luna iulie 2026. Comparativ cu aceeași lună a anului trecut, avansul a fost de 8,8%, în timp ce față de iunie 2026 prețurile au urcat cu 0,7%, potrivit datelor publicate miercuri de Institutul Național de Statistică (INS). Unele dintre cele mai mari creșteri anuale au fost înregistrate în activitățile legate de prelucrarea țițeiului, unde prețurile au avansat cu aproape 45%.

În luna iulie 2026, prețurile producției industriale pe total, luând în calcul atât piața internă, cât și cea externă, au crescut cu 0,7% comparativ cu luna precedentă.

Raportat la iulie 2025, majorarea a fost mult mai puternică, de 8,8%.

Datele INS arată că pe piața internă prețurile au crescut cu 8,47% într-un an, iar pe piața externă avansul a ajuns la 9,48%.

Față de iunie, prețurile de pe piața internă au crescut cu 0,42%, în timp ce pe piața externă majorarea a fost de 1,38%.

Privite pe marile grupe industriale, datele indică scumpiri în toate categoriile analizate față de iulie anul trecut.

Prețurile din industria bunurilor intermediare au crescut cu 11,40%, iar cele din industria energetică au avansat cu 10,55%.

Industria bunurilor de capital a consemnat o creștere anuală de 6,17%, în timp ce prețurile bunurilor de uz curent au fost mai mari cu 5%. În industria bunurilor de folosință îndelungată, majorarea a fost de 3,26%.

De la o lună la alta, cea mai mare creștere dintre aceste grupe a fost consemnată la bunurile intermediare, de 1,41%.

Diferențe mult mai mari apar atunci când sunt analizate separat diferitele activități industriale.

Fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului a înregistrat în iulie o creștere a prețurilor de 44,86% față de aceeași perioadă din 2025.

Și față de luna precedentă creșterea a fost importantă, de 5,48%.

Prețurile din extracția petrolului brut și a gazelor naturale au avansat cu 12,72% față de iulie 2025 și cu 8,68% comparativ cu iunie 2026.

Industria prelucrătoare, în ansamblu, a înregistrat o majorare anuală a prețurilor de 9,65%, iar față de iunie creșterea a fost de 1,21%.

Printre sectoarele cu avansuri importante se află fabricarea substanțelor și produselor chimice, unde prețurile au fost cu 16,56% mai mari decât în iulie 2025.

Fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice a înregistrat o creștere de 15,84%, iar industria metalurgică una de 12,30%.

Prețurile pentru fabricarea calculatoarelor și produselor electronice și optice au crescut cu 11,58% într-un an, iar cele aferente fabricării echipamentelor electrice au avansat cu 9,13%.

În industria alimentară, prețurile producției au crescut cu 3,35% comparativ cu iulie 2025 și cu 0,38% față de luna precedentă.

În cazul fabricării băuturilor, creșterea anuală a fost de 7,04%, iar produsele din tutun au înregistrat un avans de 6,59%.

Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte a consemnat prețuri cu 7,39% mai mari decât în urmă cu un an, deși față de iunie acestea au scăzut cu 0,44%.

Datele INS indică și o majorare anuală de 14,73% pentru distribuția apei, salubritate, gestionarea deșeurilor și activitățile de decontaminare.

În schimb, în sectorul producției și furnizării de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, prețurile au scăzut cu 1,02% față de iunie, dar au rămas cu 6,22% peste nivelul din iulie 2025.

INS precizează că datele aferente lunii iulie 2026 sunt provizorii, iar cele pentru iunie au fost rectificate. Următoarele date privind evoluția prețurilor producției industriale vor fi publicate pe 2 octombrie 2026.