Capital.ro – Știri de ultimă oră din business, economie și bani
Capital > Știri de ultimă oră > Bursa de Valori București a deschis pe verde. Indicele BET a urcat cu peste 1%

Bursa de Valori București a deschis pe verde. Indicele BET a urcat cu peste 1%

Bursa de Valori București a deschis pe verde. Indicele BET a urcat cu peste 1%

SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin - Bursa de Valori București (BVB)

Adaugă-ne ca sursă preferată Urmărește pe Google News
Publicat de Alexandra Iana la 2 septembrie 2026, 11:16
Din cuprinsul articolului

Bursa de Valori București (BVB) a început în creștere ședința de tranzacționare de miercuri, 2 septembrie. Toți indicii bursieri erau pe plus după prima jumătate de oră, iar valoarea totală a tranzacțiilor ajunsese la 13,04 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,48 milioane de euro.

Indicele BET a crescut cu 1,17%

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a înregistrat un avans de 1,17% în debutul ședinței.

BET-Plus, indice care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni tranzacționate la BVB, a crescut la rândul său cu 1,15%.

Evoluții pozitive au fost consemnate și în cazul celorlalți indici. BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a câștigat 1,09%, în timp ce BET-BK, utilizat drept reper de randament pentru fondurile de investiții, a avansat cu 0,97%.

Companiile din energie au înregistrat un avans de 1,27%

Indicele BET-NG, care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților, a înregistrat una dintre cele mai importante creșteri din debutul ședinței, de 1,27%.

În același timp, indicele BET-FI al SIF-urilor a avut o evoluție aproape stabilă, cu un plus de numai 0,01%.

Acțiunile Transelectrica au crescut cu peste 5%

La nivelul companiilor listate, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor au fost înregistrate de Transelectrica, Bermas și Casa de Bucovina – Club de Munte.

Titlurile Transelectrica au urcat cu 5,63%, în timp ce acțiunile Bermas au înregistrat un plus de 4,76%. Casa de Bucovina – Club de Munte a completat clasamentul creșterilor, cu un avans de 3,94%.

La polul opus, Roca Industry Holdingrock1 a înregistrat cea mai mare scădere din debutul ședinței, de 6,92%.

Acțiunile Comelf s-au depreciat cu 5,17%, iar titlurile Rompetrol Rafinare au pierdut 4,02%.

Datele surprind evoluția Bursei de Valori București după prima jumătate de oră a ședinței de tranzacționare de miercuri.

Bursa continuă revenirea după scăderile de la finalul lunii august

Evoluția pozitivă de miercuri vine după ce Bursa de Valori București a încheiat pe verde și prima ședință din septembrie. Marți, 1 septembrie, indicele BET a avansat cu 1,03%, până la 34.090,29 puncte, iar valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 147,05 milioane de lei.

Printre cele mai tranzacționate acțiuni în ședința precedentă s-au numărat cele ale Romgaz, cu schimburi de 22,06 milioane de lei, Băncii Transilvania, cu 18,55 milioane de lei, și OMV Petrom, cu 12,84 milioane de lei. Romgaz a încheiat ziua cu un avans de 3,45%, iar Banca Transilvania a câștigat 3,24%.

Revenirea bursei are loc după o perioadă de corecții puternice. În ultima ședință din august, BET pierduse 3,61%, până la 33.743 de puncte, marcând a cincea ședință consecutivă de scădere. Indicele ajunsese astfel cu aproximativ 7,5% sub recordul istoric de 36.487 de puncte atins pe 19 august.

Cu toate acestea, evoluția de ansamblu din 2026 rămâne puternic pozitivă. După închiderea ședinței din 1 septembrie, BET avea un avans de 39,49% de la începutul anului.

Informații articol
Etichete: ,
Publicat în: Știri de ultimă oră

Recomandările noastre

Despre autor
Alexandra Iana

Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.

Condiții de preluare

Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Lasă un comentariu

Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.