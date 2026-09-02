Bursa de Valori București a deschis pe verde. Indicele BET a urcat cu peste 1%
SURSA FOTO: Inquam Photos, George Călin - Bursa de Valori București (BVB)
Bursa de Valori București (BVB) a început în creștere ședința de tranzacționare de miercuri, 2 septembrie. Toți indicii bursieri erau pe plus după prima jumătate de oră, iar valoarea totală a tranzacțiilor ajunsese la 13,04 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 2,48 milioane de euro.
Indicele BET a crescut cu 1,17%
Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai lichide 20 de companii listate, a înregistrat un avans de 1,17% în debutul ședinței.
BET-Plus, indice care reflectă evoluția celor mai lichide 43 de acțiuni tranzacționate la BVB, a crescut la rândul său cu 1,15%.
Evoluții pozitive au fost consemnate și în cazul celorlalți indici. BET-XT, care include cele mai lichide 25 de titluri, a câștigat 1,09%, în timp ce BET-BK, utilizat drept reper de randament pentru fondurile de investiții, a avansat cu 0,97%.
Companiile din energie au înregistrat un avans de 1,27%
Indicele BET-NG, care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților, a înregistrat una dintre cele mai importante creșteri din debutul ședinței, de 1,27%.
În același timp, indicele BET-FI al SIF-urilor a avut o evoluție aproape stabilă, cu un plus de numai 0,01%.
Acțiunile Transelectrica au crescut cu peste 5%
La nivelul companiilor listate, cele mai mari creșteri ale valorii acțiunilor au fost înregistrate de Transelectrica, Bermas și Casa de Bucovina – Club de Munte.
Titlurile Transelectrica au urcat cu 5,63%, în timp ce acțiunile Bermas au înregistrat un plus de 4,76%. Casa de Bucovina – Club de Munte a completat clasamentul creșterilor, cu un avans de 3,94%.
La polul opus, Roca Industry Holdingrock1 a înregistrat cea mai mare scădere din debutul ședinței, de 6,92%.
Acțiunile Comelf s-au depreciat cu 5,17%, iar titlurile Rompetrol Rafinare au pierdut 4,02%.
Datele surprind evoluția Bursei de Valori București după prima jumătate de oră a ședinței de tranzacționare de miercuri.
Bursa continuă revenirea după scăderile de la finalul lunii august
Evoluția pozitivă de miercuri vine după ce Bursa de Valori București a încheiat pe verde și prima ședință din septembrie. Marți, 1 septembrie, indicele BET a avansat cu 1,03%, până la 34.090,29 puncte, iar valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 147,05 milioane de lei.
Printre cele mai tranzacționate acțiuni în ședința precedentă s-au numărat cele ale Romgaz, cu schimburi de 22,06 milioane de lei, Băncii Transilvania, cu 18,55 milioane de lei, și OMV Petrom, cu 12,84 milioane de lei. Romgaz a încheiat ziua cu un avans de 3,45%, iar Banca Transilvania a câștigat 3,24%.
Revenirea bursei are loc după o perioadă de corecții puternice. În ultima ședință din august, BET pierduse 3,61%, până la 33.743 de puncte, marcând a cincea ședință consecutivă de scădere. Indicele ajunsese astfel cu aproximativ 7,5% sub recordul istoric de 36.487 de puncte atins pe 19 august.
Cu toate acestea, evoluția de ansamblu din 2026 rămâne puternic pozitivă. După închiderea ședinței din 1 septembrie, BET avea un avans de 39,49% de la începutul anului.
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Sunt absolventă a Facultății de Jurnalism, Universitatea Hyperion. Deși, înainte să încep facultatea, mă visam la TV, pe parcurs am descoperit o pasiune tot mai mare pentru scris, așadar, în 2017, m-am alăturat site-ului Bugetul.ro. Acolo am lucrat timp de șapte ani, fiind locul unde am învățat și am acumulat experiență. Din iulie 2024, am acceptat provocarea de a mă alătura echipei Capital în calitate de editor, o „misiune” mai grea, dar nu imposibilă, alături de întreaga echipă cu care lucrez în fiecare zi.
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