Retragerile de la bancomat s-ar putea schimba. Clienții ar putea introduce orice sumă dorită, indiferent de banca emitentă

Clienții băncilor ar putea avea posibilitatea să introducă suma exactă pe care doresc să o retragă de la orice bancomat, inclusiv atunci când folosesc un card emis de o altă bancă. Măsura este prevăzută într-o propunere legislativă aflată în Parlament, care a primit aviz favorabil din partea Băncii Naționale a României (BNR), cu o serie de observații privind aplicarea noilor reguli.

Propunerea legislativă urmărește modificarea Legii nr. 209/2019 privind serviciile de plată și ar obliga prestatorii care operează bancomate să ofere utilizatorilor posibilitatea de a introduce manual suma pe care vor să o retragă.

Facilitatea ar trebui să fie disponibilă pentru cardurile emise de prestatori autorizați să desfășoare activitate în România, indiferent de emitentul cardului.

Bancomatele ar putea afișa în continuare opțiunile rapide cu valori prestabilite, însă acestea nu ar putea înlocui posibilitatea introducerii unei alte sume de către utilizator.

Retragerea efectivă ar depinde în continuare de numerarul disponibil în ATM, de bancnotele existente în aparat și de limitele tehnice și de securitate aplicabile tranzacției.

Banca Națională a României consideră că măsura ar putea îmbunătăți accesul populației la numerar, în special în mediul rural și în regiunile mai puțin dezvoltate, unde numărul bancomatelor este redus.

BNR atrage însă atenția asupra unor probleme care ar trebui clarificate înainte de adoptarea proiectului.

Una dintre acestea privește prestatorii de servicii de plată autorizați în alte state membre, dar care operează în România. Proiectul ar trebui să stabilească în mod clar dacă și aceștia vor avea obligația de a-și adapta bancomatele.

„Astfel, în vederea asigurării coerenței reglementării, inclusiv prin corelarea dispozițiilor nou introduse cu celelalte prevederi ale legii și prin integrarea corespunzătoare a acestora în ansamblul actului normativ, apreciem oportună completarea proiectului”, a transmis BNR.

O altă observație privește persoanele care ar urma să beneficieze de noile prevederi.

Textul folosește termenul general de „utilizatori”, fără să precizeze că este vorba exclusiv despre consumatori persoane fizice. În schimb, sancțiunile prevăzute de proiect sunt construite doar pentru situațiile în care sunt afectate interesele consumatorilor.

BNR consideră că trebuie clarificat ce se întâmplă atunci când beneficiarii sunt persoane juridice și care sunt sancțiunile și autoritățile competente în asemenea situații.

Banca centrală recomandă și consultarea sistemului bancar pentru identificarea eventualelor obstacole care ar putea apărea în implementarea uniformă a modificărilor tehnice necesare la bancomate.

Proiectul introduce și sancțiuni pentru prestatorii care nu respectă noile obligații.

Dacă încălcarea prevederilor afectează sau poate afecta interesele consumatorilor, amenda ar urma să fie cuprinsă între 50.000 și 100.000 de lei.

Operatorii bancomatelor ar avea la dispoziție 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii pentru a face modificările necesare.

Potrivit inițiatorilor, adaptarea ATM-urilor nu ar necesita investiții semnificative în infrastructura fizică. Principalele costuri ar urma să fie generate de actualizarea aplicațiilor software și a interfețelor bancomatelor existente.

Inițiatorii argumentează că schimbarea ar consolida dreptul utilizatorilor de a dispune liber de banii din conturile lor și ar elimina diferențele de tratament dintre clienții diferiților prestatori de servicii de plată.

În prezent, configurația unor bancomate poate limita utilizatorul la anumite valori prestabilite. Introducerea obligatorie a unei opțiuni pentru suma personalizată ar reduce situațiile în care o persoană ajunge să retragă mai mulți bani decât are nevoie doar pentru că ATM-ul nu îi oferă valoarea dorită.

Proiectul se află însă în procesul legislativ, astfel că noile obligații nu se aplică în prezent. Pentru a intra în vigoare, propunerea trebuie să parcurgă procedura parlamentară și să devină lege.