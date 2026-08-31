Anunț pentru europenii care folosesc bani cash. BCE confirmă ce se întâmplă cu numerarul

Numerarul continuă să joace un rol important în Europa, în ciuda extinderii rapide a plăților cu cardul și telefonul. Valoarea bancnotelor euro aflate în circulație a depășit 1.600 de miliarde de euro, un nivel record, în timp ce Banca Centrală Europeană continuă pregătirile pentru euro digital. Instituția transmite însă că noua formă de plată nu va înlocui banii cash.

Valoarea bancnotelor euro aflate în circulație a ajuns la un nou record și depășește în prezent 1.600 de miliarde de euro.

Potrivit datelor prezentate de economistul-șef al Băncii Centrale Europene, Philip Lane, numai în ultimul an valoarea numerarului aflat în circulație a crescut cu aproximativ 44 de miliarde de euro.

Evoluția arată că numerarul continuă să fie important pentru europeni chiar și în condițiile în care metodele digitale de plată sunt utilizate tot mai frecvent.

O parte dintre bancnote nu este folosită pentru tranzacțiile curente, ci este păstrată de populație sub formă de economii.

În paralel, autoritățile europene continuă proiectul privind introducerea euro digital, o formă electronică a monedei emise de banca centrală.

Negocierile privind cadrul legislativ sunt în desfășurare, obiectivul fiind adoptarea legislației necesare până la sfârșitul anului 2026.

Proiectul euro digital este conceput pentru a oferi o variantă suplimentară de plată, într-un moment în care tranzacțiile electronice ocupă un loc tot mai important în economia europeană.

În același timp, Banca Centrală Europeană lucrează la o schimbare amplă a aspectului bancnotelor euro, un alt semnal că numerarul va continua să existe.

Doris Schneeberger, directoarea pentru bancnote din cadrul BCE, a explicat că procesul presupune o transformare vizuală importantă.

„Lucrăm la prima transformare vizuală completă a bancnotelor euro, cu teme, simboluri și modele noi. Scopul este ca viitoarele bancnote să fie mai apropiate de europeni”, a declarat pentru Euronews Doris Schneeberger.

Reprezentanta BCE a precizat explicit că apariția euro digital nu presupune renunțarea la numerar.

„Plata cu monedă publică va rămâne întotdeauna o opțiune, fie prin numerar, fie prin euro digital. Euro digital va completa numerarul, nu îl va înlocui. Europenii vor putea alege în continuare cum să plătească: în numerar, cu euro digital sau prin alte metode”, a explicat Schneeberger.

Banii cash pot avea un rol important inclusiv în situațiile în care sistemele electronice de plată nu funcționează temporar.

O pană de curent, problemele tehnice ale unei bănci, indisponibilitatea bancomatelor sau un atac cibernetic pot împiedica temporar efectuarea plăților electronice.

Pentru o familie formată din doi adulți și doi copii, suma indicată în materialul citat drept rezervă pentru primele situații de urgență este de aproximativ 200 de euro în numerar.

Păstrarea unei rezerve de cash nu trebuie însă confundată cu retragerea economiilor din sistemul bancar. Ideea unei astfel de rezerve este asigurarea posibilității de a achita cheltuielile esențiale atunci când metodele obișnuite de plată nu sunt disponibile.