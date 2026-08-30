Se trece la poprirea conturilor bancare. Măsura îi vizează atât pe cetățeni, cât și firmele. Cine sunt cei vizați

Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța anunță că va începe, în perioada următoare, procedurile legale pentru înființarea popririlor asupra conturilor bancare ale contribuabililor care au obligații fiscale restante la bugetul local. Măsura îi vizează atât pe contribuabilii persoane fizice, cât și pe cei persoane juridice.

Autoritatea locală precizează că măsura face parte din acțiunile curente de recuperare a creanțelor restante și de colectare a veniturilor datorate bugetului local.

Potrivit comunicatului transmis de Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța, procedurile vor fi aplicate în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală, respectiv Legea nr. 207/2015.

„În vederea recuperării creanțelor restante la bugetul local, Serviciul Public de Impozite și Taxe Constanța informează contribuabilii persoane fizice și juridice cu obligații fiscale restante că, în perioada următoare, va demara procedurile legale de înființare a popririlor asupra conturilor bancare.”

Pentru a evita măsurile de executare silită, SPIT Constanța recomandă celor care au datorii restante să își verifice situația fiscală și să achite voluntar sumele datorate.

Instituția subliniază că plata la timp a obligațiilor fiscale poate preveni atât aplicarea majorărilor de întârziere, cât și declanșarea procedurilor de executare silită.

„Pentru a evita măsurile de executare silită, recomandăm contribuabililor care înregistrează obligații fiscale restante să își verifice situația fiscală și să efectueze plata voluntară a sumelor datorate.”

SPIT Constanța reamintește contribuabililor că nerespectarea termenelor legale de plată poate genera costuri suplimentare.

„Reamintim contribuabililor că respectarea termenelor legale de plată contribuie la evitarea plății majorărilor de întârziere și a măsurilor de executare silită.”

Prin urmare, contribuabilii din Constanța care au obligații fiscale restante la bugetul local riscă, în perioada următoare, poprirea conturilor bancare dacă nu își achită datoriile.

Poprirea reprezintă una dintre modalitățile prin care autoritatea fiscală poate recupera creanțele neachitate de contribuabili. În cazul conturilor bancare, măsura presupune indisponibilizarea sumelor în condițiile și în limitele prevăzute de legislația fiscală.

Executarea silită nu se limitează însă la poprirea conturilor. Codul de procedură fiscală reglementează mai multe modalități prin care autoritățile pot recupera obligațiile fiscale neachitate, procedurile fiind aplicate în funcție de situația contribuabilului și de creanța care trebuie recuperată.

În cazul persoanelor fizice, legislația stabilește și limite pentru urmărirea anumitor venituri. Salariile, pensiile și alte venituri periodice destinate asigurării mijloacelor de existență pot fi urmărite numai în condițiile prevăzute de Codul de procedură civilă.

Contribuabilii care constată că au restanțe nu trebuie să aștepte aplicarea popririi pentru a-și achita obligațiile. Tocmai din acest motiv, SPIT Constanța recomandă verificarea situației fiscale și plata voluntară a sumelor restante.

Codul de procedură fiscală prevede că executarea silită încetează atunci când au fost stinse integral obligațiile fiscale prevăzute în titlul executoriu, inclusiv obligațiile de plată accesorii, cheltuielile de executare și orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, în condițiile legii.

Achitarea la timp a taxelor și impozitelor locale este importantă și pentru evitarea acumulării unor sume suplimentare. Restanțele pot atrage majorări de întârziere, pe lângă riscul declanșării procedurilor de executare silită.

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