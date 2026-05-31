Ce faci dacă primești o somație sau poprire în 2026? Există soluții legale pe care mulți români nu le cunosc

O somație sau poprire reprezintă una dintre cele mai stresante situații financiare pentru orice contribuabil, fie că vorbim despre datorii către stat, fie despre obligații către bănci sau alți creditori. Procedurile de executare silită rămân reglementate de Codul de procedură fiscală și Codul de procedură civilă, iar drepturile debitorului sunt clar stabilite. Problema apare, însă, atunci când oamenii reacționează impulsiv sau ignoră documentele, ceea ce poate agrava situația.

Primul lucru important de înțeles este că o somație nu echivalează automat cu blocarea conturilor sau cu poprirea salariului. Somația este, în esență, o notificare oficială prin care ești informat că există o datorie certă, lichidă și exigibilă și că trebuie să o achiți într-un anumit termen.

În această etapă, ai încă posibilitatea să verifici exactitatea sumei, să ceri clarificări și să contesti eventualele erori. Ignorarea somației poate duce însă la continuarea procedurii de executare.

În cazul datoriilor fiscale, unul dintre primii pași este verificarea situației la ANAF. Este esențial să confirmi dacă suma este corect calculată, dacă nu există plăți neînregistrate sau dacă datoria nu este prescrisă.

În legislația aplicabilă în 2026, prescripția datoriilor fiscale intervine, de regulă, după cinci ani, calculați de la 1 iulie a anului următor celui în care creanța a devenit exigibilă, însă există situații în care termenul poate fi întrerupt sau suspendat. Din acest motiv, verificarea exactă a situației fiscale este esențială înainte de a accepta suma ca fiind definitivă.

Dacă datoria este reală, dar nu o poți achita integral, legea îți permite să soliciți eșalonarea la plată. Atât ANAF, cât și autoritățile locale pot aproba planuri de plată în rate, în funcție de situația financiară a debitorului. Această opțiune este importantă deoarece, odată aprobată eșalonarea, executarea silită poate fi suspendată, cu condiția respectării termenilor agreați.

În momentul în care se ajunge la poprire, lucrurile devin mai sensibile, dar nu lipsite de soluții. Poprirea reprezintă reținerea unei părți din veniturile tale, fie că vorbim despre salariu, pensie sau alte surse periodice.

În mod obișnuit, în România, poprirea nu poate depăși o treime din venitul net lunar pentru o singură datorie, iar în cazul mai multor datorii poate ajunge până la jumătate din venit, în condițiile prevăzute de lege. Există însă excepții și reguli speciale pentru venituri minime sau situații sociale vulnerabile.

„Sunt supuse executării silite prin poprire orice sume urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, deținute și/sau datorate, cu orice titlu, debitorului de către terțe persoane sau pe care aceștia le vor datora și/sau deține în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale ori internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte nu sunt supuse executării silite prin poprire, în cazul în care împotriva beneficiarului acestora a fost pornită procedura executării silite”, subliniază ANAF.

Dacă suma este greșită, dacă procedura nu a fost respectată sau dacă există motive legale de anulare, poți depune contestație la executare. În general, termenul este de 15 zile de la data la care ai luat cunoștință de actul de executare, iar depășirea acestui termen poate limita semnificativ șansele de a mai modifica situația.

De asemenea, este important de știut că executorul judecătoresc sau instituția care aplică poprirea nu poate acționa arbitrar. Există pași procedurali strict reglementați, iar debitorul trebuie notificat în mod legal înainte de luarea unor măsuri drastice.

În plus, anumite bunuri sau venituri sunt protejate de lege și nu pot fi executate.

Reacția corectă într-o astfel de situație începe întotdeauna cu informarea. Panica sau ignorarea documentelor nu rezolvă problema, ci o poate agrava. Verificarea datoriei, solicitarea de clarificări, negocierea unei eșalonări și, dacă este cazul, contestarea în instanță sunt pași legali care pot schimba semnificativ rezultatul final.