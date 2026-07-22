Ministerul Finanțelor contestă decizia din dosarul Pfizer. Ce se întâmplă cu sumele blocate ale ROMATSA

Ministerul Finanțelor și ROMATSA au contestat în instanță măsura prin care au fost blocate sumele datorate operatorului român de trafic aerian, la solicitarea companiei farmaceutice Pfizer. Dosarul este analizat de Tribunalul de Primă Instanță din Bruxelles, iar primul termen procedural este programat pentru 28 iulie. Autoritățile române încearcă să obțină suspendarea efectelor popririi până la soluționarea litigiului.

Pfizer se află în centrul unui nou litigiu internațional, după ce Ministerul Finanțelor a contestat hotărârea Tribunalului de Primă Instanță din Bruxelles prin care au fost blocate fondurile pe care Eurocontrol urma să le vireze către ROMATSA. Demersul vine după ce și administrația română de trafic aerian a formulat o contestație separată, cele două cauze urmând să fie analizate în aceeași zi, pe 28 iulie.

Secretarul de stat în Ministerul Finanțelor, Mihai Diaconu, a confirmat că ambele instituții au atacat decizia instanței belgiene și a explicat că procedurile sunt influențate și de perioada vacanței judecătorești.

„Da, au depus acţiune atât ROMATSA, cât şi Ministerul Finanţelor. În Belgia, ca şi la noi, instanţa este în vacanţă, dar este stabilit un termen pentru 28 iulie. O să vedem dacă se discută sau nu, nu se cunoaşte, momentan”, a declarat Mihai Diaconu, secretar de stat la Finanțe, citat de News.ro.

Potrivit informațiilor furnizate de aceeași sursă, ședința din 28 iulie nu va reprezenta judecata propriu-zisă a cauzei. Părțile nu vor fi obligate să fie prezente, deoarece instanța va parcurge etapele procedurale premergătoare procesului. O decizie asupra fondului litigiului este așteptată, cel mai probabil, la un termen ulterior, în luna august.

Judecătorii belgieni vor examina situația creată după instituirea popririi asupra sumelor colectate de Eurocontrol pentru serviciile de navigație aeriană furnizate de ROMATSA. Deși urmăresc același obiectiv, Ministerul Finanțelor și ROMATSA își susțin cauza prin echipe diferite de avocați, fiecare instituție adoptând propria strategie juridică.

Litigiul a fost declanșat după ce, la 30 iunie 2026, ROMATSA a primit o notificare oficială din partea Eurocontrol privind aplicarea unei măsuri de poprire asigurătorie-executorie. Măsura a fost dispusă în cadrul procedurii de executare silită inițiate de Pfizer România SRL împotriva statului român.

„Notificarea transmisă de Eurocontrol vizează punerea în aplicare a obligaţiilor care îi revin acestei organizaţii în calitate de terţ poprit, conform procedurilor legale aplicabile, şi priveşte sumele pe care Eurocontrol le colectează pentru furnizarea, de către ROMATSA, a serviciilor de navigaţie aeriană de rută”, au precizat reprezentanţii ROMATSA, la momentul instituirii măsurii.

Compania farmaceutică solicită recuperarea unei creanțe evaluate la aproximativ 3,42 miliarde de lei, reprezentând soldul principal și dobânzile aferente. La această sumă se adaugă cheltuieli de recuperare estimate la 18,5 milioane de euro.

În acest context, ROMATSA a contestat măsura în fața instanței competente din Belgia, prin intermediul unor avocați specializați în drept belgian. Ulterior, în proces a intervenit și Ministerul Finanțelor, care solicită ridicarea popririi asupra conturilor până la pronunțarea unei hotărâri definitive în litigiul cu Pfizer.

Operatorul român de trafic aerian a avertizat anterior că menținerea blocării sumelor colectate de Eurocontrol ar putea genera dificultăți financiare, întrucât acestea reprezintă o sursă importantă pentru desfășurarea activității curente.